Плата за капремонт подскочила почти на 15%

Средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в России повысился на 2022 год почти на 15% за «квадрат», сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

«Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 руб. за квадратный метр», — указали в организации.

Между тем, в Госдуме назвали капремонт разводом граждан. По словам председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова «вся затея с капремонтом — это большой "развод" граждан».

Деньги, собранные с жителей на капремонт, могут через 20-30 лет оказаться невостребованными, так как дома ветшают быстрее, отметил парламентарий. Депутат подчеркнул, что программа не помогает бороться с износом жилого фонда, и призвал ее отменить.

«В этом году почти треть регионов увеличивает взносы на капремонт более чем на 10 процентов, то есть выше инфляции. В ряде субъектов запланировано просто драконовское повышение, например в Ростовской области — на 100 процентов!» — возмутился Миронов и назвал такие тарифы поборами. По словам депутата, деятельность фондов капремонта носит непрозрачный и бесконтрольный характер.

Есть и еще один фактор - за капремонтом следят местные депутаты, оппозиционные работают придирчиво, провластные подмахивают не глядя. Сейчас число оппозиционеров в местном самоуправлении сократилось - где-то на те же 15 процентов.

Ну и в сентябре в Москве пройдут выборы в районные советы - выберете "Единую Россию", получите рост платы за капремонт. Связь прямая.

А.Б.