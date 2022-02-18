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Московский листок

Плата за капремонт подскочила почти на 15%

Опубликовано 18.02.2022 в разделе комментариев 5

жкх жилье закон
Плата за капремонт подскочила почти на 15%

Средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в России повысился на 2022 год почти на 15% за «квадрат», сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

«Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 руб. за квадратный метр», — указали в организации.

Между тем, в Госдуме назвали капремонт разводом граждан. По словам председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова «вся затея с капремонтом — это большой "развод" граждан».

Деньги, собранные с жителей на капремонт, могут через 20-30 лет оказаться невостребованными, так как дома ветшают быстрее, отметил парламентарий. Депутат подчеркнул, что программа не помогает бороться с износом жилого фонда, и призвал ее отменить.

«В этом году почти треть регионов увеличивает взносы на капремонт более чем на 10 процентов, то есть выше инфляции. В ряде субъектов запланировано просто драконовское повышение, например в Ростовской области — на 100 процентов!» — возмутился Миронов и назвал такие тарифы поборами. По словам депутата, деятельность фондов капремонта носит непрозрачный и бесконтрольный характер.

Есть и еще один фактор - за капремонтом следят местные депутаты, оппозиционные работают придирчиво, провластные подмахивают не глядя. Сейчас число оппозиционеров в местном самоуправлении сократилось - где-то на те же 15 процентов.

Ну и в сентябре в Москве пройдут выборы в районные советы - выберете "Единую Россию", получите рост платы за капремонт. Связь прямая.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
фсб+ написал 18.02.2022 18:00
начал за здравие а кончил за упокой. при чем тут единая расея
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Re: васюкинецУ (18.02.2022 16:30). У вас есть нанятая вами "управляющая компания", не имеющая
никакого отношения написал 18.02.2022 17:49
к маневрам СЯС и каких-либо других "СИЛ" (темных, небесных, электродвижущих и пр.)
Вот вы им и устройте "внеплановую проверку" этого "неосновательного" "всЁ" и "не всЁ" - тоже.
Вот и "разминайтесь", а не косите на "маневры".
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Re: подскочила почти на 15%
васюкинец написал 18.02.2022 16:30
Предлагаю завтра (пока не поздно!) вместо плановых учебных маневров СЯС провести внеплановую проверку ЖКУ. Убрать "от балды" сумму + за отопление, поднять в стояке горячую воду до нормативных 60-75 (вместо 30-40), зачесть таки переплату! - неосновательное обогащение и это не всЁ! (только разминка)
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(без названия)
Дважды забаненный написал 18.02.2022 14:28
Поборы на капремонт - пирамида, выстроеная от имени гоударства. Юридически это повод реабилитировать "МММ" и прочих "властилин"
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(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 18.02.2022 13:30

За безразличие и терпение придется дорого заплатить...
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