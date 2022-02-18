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Московский листок

Как мы вторгались в Восточную Европу

Опубликовано 18.02.2022 в разделе комментариев 5

россия народ
Как мы вторгались в Восточную Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу. Об этом она заявила в интервью CNN.

При этом дипломат отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.

Попробуемп восполнить этот пробел в образовании американского дипломата.

В 1945 году орды большевиков вторглись в Польшу и Чехословакию, а позже в Германию, взяв штурмом столицу европейского государства, свергнув демократически избранное правительство Гитлера и разделив Германию на две части.

В 1939-м году вторглись в Польшу и оторвали от нее Западныу Украину и Западную Белоруссию, и до сих пор не возвращают. Польские города Львов, Станислав и другие все еще в составе Украины.

В 1813-м году орды казаков вторглись в Европу, преследуя европейскую армию законного императора Франции Наполеона, вошли в Париж, но вместо того, чтобы как цивилизованные люди разграбить город, вели себя как настоящие варвары, поддерживая порядок, и вскоре покинули столицу Франции.

Ну и еще в 1169 году великий князь Андрей Боголювский взял Киев, но, вместо того, чтобы остаться там на княжение, на что имел полное право, вернулся во Владимир.

А, еще одна деталь - Москва тоже находится в Восточной Европе. В нее русские вторглись 850 лет назад, как это ни странно, из Киева...

А.Б.



Рейтинг:   3.56,  Голосов: 16
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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик7964 написал 18.02.2022 19:55
много идиотов нашлось уехать с Донбасса в Ростовскую область чтобы получить 10.000 , которых хватит на неделю от силы?
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(без названия)
Блондинка написал 18.02.2022 15:34
На Украине приняли постановление. Если Россия три раза не нападет, то ей будет автоматически защитано поражение.
Псковские десантники на 23 февраля хотели забронировать зал в лучшем Киевском ресторане. А когда дозвонились, им ответили, что все залы забронированы бурятским спецназом.
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(без названия)
А ты гришь... написал 18.02.2022 14:09
Мы же вторглись в Воронежскую и Ростовскую области. А экзамены для американских негров- это расизм.
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Re: :)
-Что это? написал 18.02.2022 13:03
Да. А у Японии Хоккайду забрать. Ибо, нех. Выделываться. И сделать Хоккайдскую Автономную Республику. Будет нам Тойоты с Лексусами делать. И Панасоники.
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:)
-Что это? написал 18.02.2022 12:57
500 лет англо-саксы парят мОзги всей планете. Корень зла.
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