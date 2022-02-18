Как мы вторгались в Восточную Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу. Об этом она заявила в интервью CNN.

При этом дипломат отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.

Попробуемп восполнить этот пробел в образовании американского дипломата.

В 1945 году орды большевиков вторглись в Польшу и Чехословакию, а позже в Германию, взяв штурмом столицу европейского государства, свергнув демократически избранное правительство Гитлера и разделив Германию на две части.

В 1939-м году вторглись в Польшу и оторвали от нее Западныу Украину и Западную Белоруссию, и до сих пор не возвращают. Польские города Львов, Станислав и другие все еще в составе Украины.

В 1813-м году орды казаков вторглись в Европу, преследуя европейскую армию законного императора Франции Наполеона, вошли в Париж, но вместо того, чтобы как цивилизованные люди разграбить город, вели себя как настоящие варвары, поддерживая порядок, и вскоре покинули столицу Франции.

Ну и еще в 1169 году великий князь Андрей Боголювский взял Киев, но, вместо того, чтобы остаться там на княжение, на что имел полное право, вернулся во Владимир.

А, еще одна деталь - Москва тоже находится в Восточной Европе. В нее русские вторглись 850 лет назад, как это ни странно, из Киева...

А.Б.