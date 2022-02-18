Как мы вторгались в Восточную Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу. Об этом она заявила в интервью CNN.
При этом дипломат отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.
Попробуемп восполнить этот пробел в образовании американского дипломата.
В 1945 году орды большевиков вторглись в Польшу и Чехословакию, а позже в Германию, взяв штурмом столицу европейского государства, свергнув демократически избранное правительство Гитлера и разделив Германию на две части.
В 1939-м году вторглись в Польшу и оторвали от нее Западныу Украину и Западную Белоруссию, и до сих пор не возвращают. Польские города Львов, Станислав и другие все еще в составе Украины.
В 1813-м году орды казаков вторглись в Европу, преследуя европейскую армию законного императора Франции Наполеона, вошли в Париж, но вместо того, чтобы как цивилизованные люди разграбить город, вели себя как настоящие варвары, поддерживая порядок, и вскоре покинули столицу Франции.
Ну и еще в 1169 году великий князь Андрей Боголювский взял Киев, но, вместо того, чтобы остаться там на княжение, на что имел полное право, вернулся во Владимир.
А, еще одна деталь - Москва тоже находится в Восточной Европе. В нее русские вторглись 850 лет назад, как это ни странно, из Киева...
А.Б.
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стоик7964 написал 18.02.2022 19:55
Блондинка написал 18.02.2022 15:34
Псковские десантники на 23 февраля хотели забронировать зал в лучшем Киевском ресторане. А когда дозвонились, им ответили, что все залы забронированы бурятским спецназом.
А ты гришь... написал 18.02.2022 14:09
-Что это? написал 18.02.2022 13:03
-Что это? написал 18.02.2022 12:57