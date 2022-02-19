Донбасс все же постепенно втягивается в войну

Никакой фальшивой объективности и дешевой "равноудаленности" - попробуйте быть равноудаленным от самого себя...

Украинская сторона, воспользовавшись ситуацией, начала войну. Причем не Зеленский и не ВСУ в целом - теракты на улицах Донецка и Луганска не армейский стиль. Но сегодня "сбройный силы" (лучше и не назовешь) - это скопище разномастных формирований, которые подчиняются вообще неизвестно кому, а указания получают точно не от генштаба.

Кстати, в 2014-м году войну начал тоже непойми кто. Точно не Стрелков. Начал Турчинов, на тот момент именно "непойми кто", и.о.президента, никем не избранный и даже толком не назначенный - никто не знает, где в конституции Украины то место, согласно которому можно назначать и.о.президента при живом главе государства.

Так вот, Турчинов, пока был "непойми кем", и выпустил указ о применении тяжелых вооружений против протестующих на юго-востоке тогда еще Украины. То есть перевел гражданский конфликт в военный.

И еще раз - никакой не Стрелков начал войну. Он и близко не подходил к Харькову, а первая незавитстмая республика была провозглашена именно там. И именно там она была подавлена силой оружия.

И сегодня та же история с Донбассом. Никто не отдавал приказов. Но уже что-то взрывается, почему-то в основном на восток от линиии разграничения. Есть жертвы среди мирного и немирного населения - и тоже на востоке.

Пушилин объявил эвакуацию гражданского населения в РФ. Первые автобусы с беженцами уже в Ростовской области.

Зачем это Путину? Ему не надо, он уже и так выиграл партию без единого выстрела.

Не нужно и Зеленскому.

Зато очень нужно "коллективному западу", уже облажавшемуся с 16 февраля и срочно выискивающему другую дату.

К утру уже будет другая реальность.

А.Б.