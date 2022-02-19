Донбасс все же постепенно втягивается в войну

Никакой фальшивой объективности и дешевой "равноудаленности" - попробуйте быть равноудаленным от самого себя...
Украинская сторона, воспользовавшись ситуацией, начала войну. Причем не Зеленский и не ВСУ в целом - теракты на улицах Донецка и Луганска не армейский стиль. Но сегодня "сбройный силы" (лучше и не назовешь) - это скопище разномастных формирований, которые подчиняются вообще неизвестно кому, а указания получают точно не от генштаба.
Кстати, в 2014-м году войну начал тоже непойми кто. Точно не Стрелков. Начал Турчинов, на тот момент именно "непойми кто", и.о.президента, никем не избранный и даже толком не назначенный - никто не знает, где в конституции Украины то место, согласно которому можно назначать и.о.президента при живом главе государства.
Так вот, Турчинов, пока был "непойми кем", и выпустил указ о применении тяжелых вооружений против протестующих на юго-востоке тогда еще Украины. То есть перевел гражданский конфликт в военный.
И еще раз - никакой не Стрелков начал войну. Он и близко не подходил к Харькову, а первая незавитстмая республика была провозглашена именно там. И именно там она была подавлена силой оружия.
И сегодня та же история с Донбассом. Никто не отдавал приказов. Но уже что-то взрывается, почему-то в основном на восток от линиии разграничения. Есть жертвы среди мирного и немирного населения - и тоже на востоке.
Пушилин объявил эвакуацию гражданского населения в РФ. Первые автобусы с беженцами уже в Ростовской области.
Зачем это Путину? Ему не надо, он уже и так выиграл партию без единого выстрела.
Не нужно и Зеленскому.
Зато очень нужно "коллективному западу", уже облажавшемуся с 16 февраля и срочно выискивающему другую дату.
К утру уже будет другая реальность.
А.Б.
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хахахахахахахахахахххддд написал 19.02.2022 09:20
На территорию только ДНР упало более 30 снарядов со стороны Украины. В ЛНР убиты солдат и мирная женщина.
А что пострадало с украинской стороны? Детский сад в Станице Луганской, который закрыт уже 8 лет?
Русская весна написал 19.02.2022 09:18
Информация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная.
Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса.
Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы.
Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России.
хахахахахахахахахахххддд написал 19.02.2022 09:13
Яблоков написал 19.02.2022 09:06
Как было предсказано еще ы 12 году.
Мда...
Люди сатанеют умирают превращаясь
В пушечное мясо, концентраты и нефть.
..
Менты,патриоты, костыли, ремни
Сплошная пое...нь
..
Ширится всемирный обезумевший фронт
Пощады — никому, никому, никому...
..
Винтовка это праздник
..
Макароны, соль и спички "в шкапчике" уже не помогут, только винтовка.
Krasnodon написал 19.02.2022 09:05
И как это понимать?Очередное предательство?Сдача Малороссии фашистам? Почему молчит путя?
УзбакойтесЯ написал 19.02.2022 08:54
Всу сдаст без боя Киев,Одессу, Харьков, Мариуполь.
Зеленский возглавит квн.
Евреи путина отожмут бизнес у евреев украины.
Гемрания запустит северный поток два .
Сша увеличат доходы.
Россияне будут жить впроголодь, но на Родине!
стоик7964 написал 19.02.2022 07:46
аж 1200 убежали (правда среди них более 200 детей из детдома - как им будет житься дальше - можно только догадываться?) ??
От самих себя не равноудалены написал 19.02.2022 07:41
Теперь Донецкая и Луганская провокаторские республики сами спровоцировали обострение конфликта и сами объявили эвакуацию. Их только и содержат для провокаций, в них нет ничего народного. Теперь деньги на эвакуацию заранее выделила РФ. Войска к границам заранее подтянула тоже РФ. На социальные нужды в самой РФ у них денег нет, а на провоцирование войны сразу нашлись.
Позор провокаторам, долой войну!
ь написал 19.02.2022 07:19
байдана и зеленского надо повестить на первом столбу, этих демонов войны
макробий454-01 написал 19.02.2022 06:52
Кривоногих-Кабаев должен быть расстрелян! - Жеглов написал 19.02.2022 06:45
А вот Кривоногих-Кабаев с апреля стягивал военных к границе Украины и теперь их там более 150 тысяч голодных рыл.
Bushuc написал 19.02.2022 05:42
Поскольку всем известно, что если у человека нет достойных аргументов, он срывается на оскорбления и истерику.
Продолжай в том же духе.
Bushuc написал 19.02.2022 05:32
LAM написал 19.02.2022 04:15
´´´´´´´´´´´´´´´´
Какую партию и у кого он выиграл?
фсб+ написал 19.02.2022 03:48
начавшей войну за Фолкленды, написал 19.02.2022 03:26
Аминь.
за пудинга написал 19.02.2022 03:22
67543198TOTVOTBOG! написал 19.02.2022 02:56
Именно российские вооруженные отряды засланные на Украину и начали войну в Украине."
- Таки это только в твоей больной галаве происходит то оттого, что ты де-генерат! То таки не обращай внимания, а лучче попроси санитара, чтобы таблетку принес!
стратеги написал 19.02.2022 02:15