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Московский листок

Донбасс все же постепенно втягивается в войну

Опубликовано 19.02.2022 в разделе комментариев 19

украина европа война киев
Донбасс все же постепенно втягивается в войну

Никакой фальшивой объективности и дешевой "равноудаленности" - попробуйте быть равноудаленным от самого себя...

Украинская сторона, воспользовавшись ситуацией, начала войну. Причем не Зеленский и не ВСУ в целом - теракты на улицах Донецка и Луганска не армейский стиль. Но сегодня "сбройный силы" (лучше и не назовешь) - это скопище разномастных формирований, которые подчиняются вообще неизвестно кому, а указания получают точно не от генштаба.

Кстати, в 2014-м году войну начал тоже непойми кто. Точно не Стрелков. Начал Турчинов, на тот момент именно "непойми кто", и.о.президента, никем не избранный и даже толком не назначенный - никто не знает, где в конституции Украины то место, согласно которому можно назначать и.о.президента при живом главе государства.

Так вот, Турчинов, пока был "непойми кем", и выпустил указ о применении тяжелых вооружений против протестующих на юго-востоке тогда еще Украины. То есть перевел гражданский конфликт в военный. 

И еще раз - никакой не Стрелков начал войну. Он и близко не подходил к Харькову, а первая незавитстмая республика была провозглашена именно там. И именно там она была подавлена силой оружия.

И сегодня та же история с Донбассом. Никто не отдавал приказов. Но уже что-то взрывается, почему-то в основном на восток от линиии разграничения. Есть жертвы среди мирного и немирного населения - и тоже на востоке.

Пушилин объявил эвакуацию гражданского населения в РФ. Первые автобусы с беженцами уже в Ростовской области.

Зачем это Путину? Ему не надо, он уже и так выиграл партию без единого выстрела.

Не нужно и Зеленскому. 

Зато очень нужно "коллективному западу", уже облажавшемуся с 16 февраля и срочно выискивающему другую дату.

К утру уже будет другая реальность.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 19
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Re:сами спровоцировали обострение конфликта и сами объявили эвакуацию
хахахахахахахахахахххддд написал 19.02.2022 09:20
Хотелось бы доказательств.
На территорию только ДНР упало более 30 снарядов со стороны Украины. В ЛНР убиты солдат и мирная женщина.
А что пострадало с украинской стороны? Детский сад в Станице Луганской, который закрыт уже 8 лет?
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(без названия)
Русская весна написал 19.02.2022 09:18
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия защитит жителей Донбасса в случае угрозы их жизни.
Информация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная.
Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса.
Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы.
Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России.
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Re: Взрывы в крупных городах - это вовсе не украинский стиль
хахахахахахахахахахххддд написал 19.02.2022 09:13
А разве не в Киеве взорвали Шеремета? На брифинге о расследовании рассказывал глава МВД Украины Арсен Аваков. В первом ряду сидел президент страны Владимир Зеленский. В такой компании страна узнала, что к убийству Павла Шеремета причастны как минимум 5 человек - все украинские националисты, ветераны АТО.
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(без названия)
Яблоков написал 19.02.2022 09:06
Все-таки по Киеву будет нанесен ядерный удар.
Как было предсказано еще ы 12 году.
Мда...
Люди сатанеют умирают превращаясь
В пушечное мясо, концентраты и нефть.
..
Менты,патриоты, костыли, ремни
Сплошная пое...нь
..
Ширится всемирный обезумевший фронт
Пощады &#8212; никому, никому, никому...
..
Винтовка это праздник
..
Макароны, соль и спички "в шкапчике" уже не помогут, только винтовка.
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Что это , если не предательство!
Krasnodon написал 19.02.2022 09:05
Отвод войск в нлубь страны по приказу главдокомандующего сразу привел к обстрелу ДНР И ЛНР!
И как это понимать?Очередное предательство?Сдача Малороссии фашистам? Почему молчит путя?
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(без названия)
УзбакойтесЯ написал 19.02.2022 08:54
Даузбакойтеся.
Всу сдаст без боя Киев,Одессу, Харьков, Мариуполь.
Зеленский возглавит квн.
Евреи путина отожмут бизнес у евреев украины.
Гемрания запустит северный поток два .
Сша увеличат доходы.
Россияне будут жить впроголодь, но на Родине!
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(без названия)
стоик7964 написал 19.02.2022 07:46
с Донбасса спасаются бегством чиновники пашунина?
аж 1200 убежали (правда среди них более 200 детей из детдома - как им будет житься дальше - можно только догадываться?) ??
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поэтому эта война нам не нужна.
От самих себя не равноудалены написал 19.02.2022 07:41
Взрывы в крупных городах - это вовсе не украинский стиль. Это стиль взрывов в Москве и рязанского гексагена 1999 года.
Теперь Донецкая и Луганская провокаторские республики сами спровоцировали обострение конфликта и сами объявили эвакуацию. Их только и содержат для провокаций, в них нет ничего народного. Теперь деньги на эвакуацию заранее выделила РФ. Войска к границам заранее подтянула тоже РФ. На социальные нужды в самой РФ у них денег нет, а на провоцирование войны сразу нашлись.
Позор провокаторам, долой войну!
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(без названия)
ь написал 19.02.2022 07:19

байдана и зеленского надо повестить на первом столбу, этих демонов войны
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сила есть - ума не хватает
макробий454-01 написал 19.02.2022 06:52
Войну ведут правители, а гибнут те, кто им в рот смотрит. Раньше победители грабили побежденных, сегодня победа, кроме личных амбиций предводителя, ничего никому не дает. Пытаемся угадать, начнет Путин войну или нет? А кому она нужна? Ивашов громко заявил о бессмысленности войны, что тут началось, записали его во враги. Зудить с дивана хорошо, идите и воюйте. Ни один зудило не пойдет, а пошлют умирать безответных. Самое интересное, что они пойдут и будут помирать во славу дурных правителей не сумевших договориться между собой. Прозрение не наступает.
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Re: это ваш пианист стягивал войска к границам ЛДНР
Кривоногих-Кабаев должен быть расстрелян! - Жеглов написал 19.02.2022 06:45
Мамкое6, ссылку дай що Украина стягивала войска к границам России. ЛНДР - это не Россиия, а территории Украины.
А вот Кривоногих-Кабаев с апреля стягивал военных к границе Украины и теперь их там более 150 тысяч голодных рыл.
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(без названия)
Bushuc написал 19.02.2022 05:42
Кривоногих-Кабаев, когда ты визжишь и психуешь, я наслаждаюсь.
Поскольку всем известно, что если у человека нет достойных аргументов, он срывается на оскорбления и истерику.
Продолжай в том же духе.
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(без названия)
Bushuc написал 19.02.2022 05:32
Кривоногих-Кабаев, это ваш пианист стягивал войска к границам ЛДНР. А правительства метрополии продавало ему оружие, чтобы его холопам было чем обстреливать украинцев, живущих на территории Донбасса.
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(без названия)
LAM написал 19.02.2022 04:15
Зачем это Путину? Ему не надо, он уже и так выиграл партию без единого выстрела.
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Какую партию и у кого он выиграл?
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(без названия)
фсб+ написал 19.02.2022 03:48
дядя вова всем переселенцам с донбабва аж по 10 000 выдаст. какой он все-таки щедрый наш владимир владимирович...
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Теперь российскую военную хунту, пришедшую к власти в 1993 г., ждет судьба аргентинской хунты,
начавшей войну за Фолкленды, написал 19.02.2022 03:26
либо судьба иракской хунты, напавшей на Кувейт.
Аминь.
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(без названия)
за пудинга написал 19.02.2022 03:22
Крым наш и тут без вопросов.Пудинг прав,это единственное.Севастополь и Баранов, я думаю, тоже.
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Как у ярду, как у скоту Появилася работа! Тра-лыя-ля, ды Тра-ля-ля! Отравили скрипаля!
67543198TOTVOTBOG! написал 19.02.2022 02:56
"Не ври, как твой наставник Мух Навозович Лунь-Катынский!
Именно российские вооруженные отряды засланные на Украину и начали войну в Украине."
- Таки это только в твоей больной галаве происходит то оттого, что ты де-генерат! То таки не обращай внимания, а лучче попроси санитара, чтобы таблетку принес!
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(без названия)
стратеги написал 19.02.2022 02:15
Все туфта.Пока ничего не будет.Живите спокойно. Позднее м.б.
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