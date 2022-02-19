Путин поручил МВД ускорить зачистку интернета #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения 2 Структура "Росатома" закупила в качестве сувениров бюсты Берии 3 Путин поручил МВД ускорить зачистку интернета 4 В России плата за капремонт подскочила почти на 15% https://forum-msk.org/material/news/1... 5 ГосДума разрешила кредитовать россиян под 292% годовых 6 Производители продуктов в России начали уменьшать упаковки из-за роста цен 7 Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Забастовки в Казахстане не прекращаются, и это не террористы https://forum-msk.org/material/news/1...



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