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Московский листок

Путин поручил МВД ускорить зачистку интернета

Опубликовано 19.02.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Всего комментариев к статье: 1
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Правда-матка написал 19.02.2022 09:27
Почему США и ЕС можно зачищать интернет от русского контента,а России нельзя!? Почему США можно иметь суверенный интернет,а России нельзя!?
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