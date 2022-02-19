Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения
2 Структура "Росатома" закупила в качестве сувениров бюсты Берии
3 Путин поручил МВД ускорить зачистку интернета
4 В России плата за капремонт подскочила почти на 15% https://forum-msk.org/material/news/1...
5 ГосДума разрешила кредитовать россиян под 292% годовых
6 Производители продуктов в России начали уменьшать упаковки из-за роста цен
7 Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Забастовки в Казахстане не прекращаются, и это не террористы https://forum-msk.org/material/news/1...
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Правда-матка написал 19.02.2022 09:27