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Московский листок

Полный Делягин N29

Опубликовано 19.02.2022 в разделе комментариев 2

#госдума #социалза #делягин

Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 2
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феерический
долбоклюй написал 19.02.2022 16:09
...
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костюм с отливом и в Ялту
либшер написал 19.02.2022 14:00
клиент клиники
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