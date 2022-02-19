Война и немцы

В Ростовской области объявлен режим чрезвычайно ситуации из-за большого количества прибывших жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает официальное РИА «Новости».

На Дону подготовлено 143 пункта временного размещения для беженцев, в первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС России Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.

Более 6,6 тыс. человек, из них 2 436 детей, покинули Донецкую народную республику (ДНР) с начала эвакуации по состоянию на утро субботы. Об этом сообщает МЧС республики.

Так. 6,5 тысяч эвакуированных - и уже режим ЧС? На момент начала эвакуации численность населения ДНР составляет около 2,2 млн человек, ЛНР — 1,4 млн. Что вообще происходит?

Напомню, что эвакуация из республик Донбасса уже проходила в 2014-м году, и она действительно была массовой. Собственно, было от чего бежать - в Луганске в здании администрации еще зияла дыра от украинской ракеты, пущенной Су-25. Кровь с мостовой уже замыли - именно там мучительно погибла глава областного здравоохранения, которой взрывом оторвало ноги, но она еще мучилась - кто-то снял на видео, и украинские блогеры шумно радовались, как умирала "самка колорада".

Мне как раз надо было съездить обратно в Москву, и один из тогдашних руководителей республики попросил сопроводить через границу группу беженцев. В Изварино действительно было как в кино про войну - народу множество, дети, женщины, хотя неприятно поразило и большое количество здоровых мужиков. Одному, который сильно качал права, так и сказал: "Вот дети твои - беженцы, баба твоя беженка, даже собачка мопсик беженец, а ты - дезертир!"

Но факт - не сильно донбасские товарищи стремились защищать свою, неожиданно свалившуюся на них независимость. Это тоже правда. Из России ехали добровольцы, а в Россию, им навстречу, топали дезертиры.

Не слишком сильно ждали их и в Ростовской области. Там, правда, речь шла не о 6 тысячах, а о численности беженцев раз в 50 большей. И проблемы начинались прямо на границе - действительно беженцев нужно было сопровождать, иначе могли и не впустить на "историческую родину". Кстати, из той группы, которую я сопровождал, задержали доблестные российские пограничники только одного человека - меня. Подозрительный оказался. Потом отпустили, конечно, даже извинились, но случай показательный.

Тогда с Донбасса действительно в Россию бежали сотни тысяч. А может, и целый миллион, не знаю. Их действительно негде было расселить - пока еще лето, жили во временных лагерях, потом стало трудней. У меня в доме в Севастополе жили две семьи из ЛНР, года два, примерно. Потом вернулись домой, более-менее обустроились. И так многие. Возвращались, понимая, что в России их ничего особенно хорошего не ждет.

Но многие и остались, наверно, самая заметная часть осела в Крыму и Севастополе, увеличив население полуострова тысяч на двести, если не более. Еще часть, не могу оценить, сколько, оказались в Ростовской области, на Кубани, в Воронеже - и далее по всей России.

Еще существенная часть - политэмигранты, бежавшие не с Донбасса от войны, а от киевского режима в целом. Кто-то потом осел в ЛНР и ДНР, кто-то остался в России - там обратной дороги на Украину уже не было.

К чему я это? Да к тому, что тогда действительно была массовая эвакуация, миграция, беженство. А сейчас что?

А сейчас я не знаю.

С точки зрения PR, может быть, эффектно: Украина вроде бы ждает вторжения, но население не эвакуирует. А Россия принимает беженцев с Донбасса.

Но видно же, что все шито белыми нитками. Во-первых, кто хотел уехать в Россию, сделал это давным-давно. Во вторых, почему надо увозить кого-то в Россию, если достаточно просто удалить детей и стариков из зоны возможного обстрела (кстати, почему только сейчас?) вглубь территории республик, ближе к границам РФ.

Что вообще происходит?

Такое ощущение, что фраза "Весь мир театр" приобретает буквальное значение. Вот только все люди в нем не актеры, а массовка...

И театр какой-то самодеятельный.