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Московский листок

Война и немцы

Опубликовано 19.02.2022 автором в разделе комментариев 10

украина война крым киев
Война и немцы

В Ростовской области объявлен режим чрезвычайно ситуации из-за большого количества прибывших жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает официальное РИА «Новости». 

На Дону подготовлено 143 пункта временного размещения для беженцев, в первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС России Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.

Более 6,6 тыс. человек, из них 2 436 детей, покинули Донецкую народную республику (ДНР) с начала эвакуации по состоянию на утро субботы. Об этом сообщает МЧС республики. 

Так. 6,5 тысяч эвакуированных - и уже режим ЧС? На момент начала эвакуации численность населения ДНР составляет около 2,2 млн человек, ЛНР — 1,4 млн. Что вообще происходит?

Напомню, что эвакуация из республик Донбасса уже проходила в 2014-м году, и она действительно была массовой. Собственно, было от чего бежать - в Луганске в здании администрации еще зияла дыра от украинской ракеты, пущенной Су-25. Кровь с мостовой уже замыли - именно там мучительно погибла глава областного здравоохранения, которой взрывом оторвало ноги, но она еще мучилась - кто-то снял на видео, и украинские блогеры шумно радовались, как умирала "самка колорада".

Мне как раз надо было съездить обратно в Москву, и один из тогдашних руководителей республики попросил сопроводить через границу группу беженцев. В Изварино действительно было как в кино про войну - народу множество, дети, женщины, хотя неприятно поразило и большое количество здоровых мужиков. Одному, который сильно качал права, так и сказал: "Вот дети твои - беженцы, баба твоя беженка, даже собачка мопсик беженец, а ты - дезертир!"

Но факт - не сильно донбасские товарищи стремились защищать свою, неожиданно свалившуюся на них независимость. Это тоже правда. Из России ехали добровольцы, а в Россию, им навстречу, топали дезертиры.

Не слишком сильно ждали их и в Ростовской области. Там, правда, речь шла не о 6 тысячах, а о численности беженцев раз в 50 большей. И проблемы начинались прямо на границе - действительно беженцев нужно было сопровождать, иначе могли и не впустить на "историческую родину". Кстати, из той группы, которую я сопровождал, задержали доблестные российские пограничники только одного человека - меня. Подозрительный оказался. Потом отпустили, конечно, даже извинились, но случай показательный. 

Тогда с Донбасса действительно в Россию бежали сотни тысяч. А может, и целый миллион, не знаю. Их действительно негде было расселить - пока еще лето, жили во временных лагерях, потом стало трудней. У меня в доме в Севастополе жили две семьи из ЛНР, года два, примерно. Потом вернулись домой, более-менее обустроились. И так многие. Возвращались, понимая, что в России их ничего особенно хорошего не ждет.

Но многие и остались, наверно, самая заметная часть осела в Крыму и Севастополе, увеличив население полуострова тысяч на двести, если не более. Еще часть, не могу оценить, сколько, оказались в Ростовской области, на Кубани, в Воронеже - и далее по всей России.

Еще существенная часть - политэмигранты, бежавшие не с Донбасса от войны, а от киевского режима в целом. Кто-то потом осел в ЛНР и ДНР, кто-то остался в России - там обратной дороги на Украину уже не было.

К чему я это? Да к тому, что тогда действительно была массовая эвакуация, миграция, беженство. А сейчас что?

А сейчас я не знаю.

С точки зрения PR, может быть, эффектно: Украина вроде бы ждает вторжения, но население не эвакуирует. А Россия принимает беженцев с Донбасса.

Но видно же, что все шито белыми нитками. Во-первых, кто хотел уехать в Россию, сделал это давным-давно. Во вторых, почему надо увозить кого-то в Россию, если достаточно просто удалить детей и стариков из зоны возможного обстрела (кстати, почему только сейчас?) вглубь территории республик, ближе к границам РФ.

Что вообще происходит?

Такое ощущение, что фраза "Весь мир театр" приобретает буквальное значение. Вот только все люди в нем не актеры, а массовка...

И театр какой-то самодеятельный.



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
вопрос, конечно, интересный... написал 19.02.2022 18:17
большое количество здоровых мужиков. Одному, который сильно качал права, так и сказал: "Вот дети твои - беженцы, баба твоя беженка, даже собачка мопсик беженец, а ты - дезертир!"
=================
А он, этот "здоровый мужик", эту войну заказывал? Просил, ждал ее? Она ему сильно нужна? Он не дезертир, он всего лишь за амбиции Путина подыхать не желает и в украинцах врагов не видит. Какие-то ушлепки развязали войну на его земле, а потом смеют беженцев дезертирами называть.
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Re: О РАЗМЕЩЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ-ИНИЦИАТИВА.
а от киевского режима в целом написал 19.02.2022 18:17
ЭТО КАК?
ЭТО ОТ КАКОГО ТАКОГО В ЦЕЛОМ?
ОНИ ТАМ ЧТО - ЛЮДЕЙ ЕДЯТ?
ИЛИ ШВАБРЫ И БУТЫЛКИ ЛЮДЯМ ВСТАВЛЯЮТ?
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О РАЗМЕЩЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ-ИНИЦИАТИВА.
ИВАН, ТОТ САМЫЙ! написал 19.02.2022 17:42
Группой высокосидящих лиц которых российский народ считает ино-
странными агентами, организована братоубийственная война на тер-
ритории Донбасса. В результате они же предложили живущим там лю-
дям покидать свои родные места и бежать в Россию.А не нажившие
ума депутаты Госдумы предложили размещать этих несчастных людей
в квартирах погибших от коронавируса, навязывая им еще одну беду.
Предлагаю поселять наших братьев из Донбасса размещать во Двор-
це в Геленджике(от которого Путин отказался), а также в огромных
квартирах богачей в Москве и на Рублевском шоссе.Думаю так мож-
но обеспечить крышей над головой всю "Новороссию".
Не сомневаюсь,что Дума и Валентина Ивановна оценят это предло-
жение и не будут насылать на меня несколько автобусов "космонав-
тов" для обыска.
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(без названия)
стоик7965 написал 19.02.2022 15:38
чиновники пушилина спасаются бегством в Ростовкую область?
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(без названия)
Levon Ghazarian написал 19.02.2022 14:25
По сообщениям с мест, на Донбассе ничего экстраординарного не происходит, в плане обстрелов и т.д. Нет никаких естественных потоков беженцев. Объявление "эвакуации" как раз это и означает: нечестивая власть (НВ) искусственно выталкивает жителей с Донбасса, что им самим не нужно.
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Ростовскую область уже обстреливают
Крокодил19.02.22 написал 19.02.2022 13:55
А почему войну никто Укре не объявляет, пора принуждать к миру?
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(без названия)
м написал 19.02.2022 13:55
И Россией, и Украиной, и "коллективным Западом" сегодня управляют абсолютные моральные уроды. И это по-настоящему печально...
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Ситуевина в эрэфии все х.евей и х.евей и дальше будет еще х.евее
А потому простой рецепт: войнушка написал 19.02.2022 13:38
Держать народонаселение в постоянном напряжении и страхе.
Иначе уже просто невозможно объяснять безудержное повышение цен на все и разруху всего и вся.
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(без названия)
к=- написал 19.02.2022 12:10
Ясно, что власти республик Донбасса получили указания от московских кураторов именно на такие действия.Что дальше? Я лично не знаю, но здесь много "диванников" которые "знают все"...
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(без названия)
Егоров, Бирюлево Западное написал 19.02.2022 11:50
Может хотят окончательно взорвать газопровод дружба!
Тогда Ес пустит Северный поток Два и нацисты в киеве останутся без денег за транзит газа навсегда.
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