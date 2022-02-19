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Московский листок

Байден бомбит Киев

Опубликовано 19.02.2022 в разделе комментариев 26

сша война рф
Байден бомбит Киев

США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине.

"У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни", — утверждает он.

"Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей", — добавил Байден.

***

А точно не Воронеж? Ведь столица Украины именно Воронеж, это всякий знает.

И, кстати, население Киева на 2021 год составило 2 962 180 человек. Или два миллиона восемьсот тысяч - невинные, а 162 тысячи в чем-то все-таки виноваты?

Я уже вообще ничего не понимаю. Только что президент США публично обосрался, назначив нападение России на Украину на 16 февраля. Потом, не вынимая дерьма из порток, Байден обратился к россиянам со специальным обращением, в котором утверждает, что не верит в желание Москвы начать войну с Украиной: "Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", — сказал глава Белого дома.

Байден обратился к россиянам со словами, что не верит в их желание воевать с Украиной

И вот - снова-здорова! "Киев бомбили, нам объявили, что началася война".

Ну и наш тоже героический на всю голову - вон, эвакуацию с Донбасса объявил... И сразу в Ростовскую область. А что не на Колыму?

Война и немцы

Может, не тех эвакуируем? Киевлян надо - и всех в лагеря на Северском Донце...

Нет, точно, вероятность войны становится все вероятней - фактор старческого слабоумия еще ведь никто не изучал в теории военных конфликтов...

А.Б.



Рейтинг:   3.80,  Голосов: 10
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Всего комментариев к статье: 26
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Вовка - бывший спортсмен и не хочет нарушать олимпийский принцип:
Россия нападет на Украину после Олимпиады. написал 19.02.2022 19:03
.
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Мы один народ
Наша родина СССР написал 19.02.2022 18:38
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Ответить
(без названия)
Потный Сомелье написал 19.02.2022 18:22
Егоров, Бирюлево Западное написал 19.02.2022 11:47
Многоуважаемый Анатолий Юрьевич , спасибо за авторитетное мнение. Хотелось бы понять глубинные процессы.
Итак, все началось в момент вывода войск НАТО из афгана. ВСУ закупило беспилотники у Турции и устроило провокацию, то есть демонстрацию военной мощи. А наглядный пример разгрома армии Армении турецкими беспилотниками поддал жару и Владимир Владимирович Путин увеличил охрану периметра с украинской границей.
Идут учения войск России по этому периметру. Здесь все понятно. Возникает вопрос, а зачем именно сейчас украинцам устраивать масштабные провокации в ЛДНР? Что они планируют? Я живу в Москве и поэтому волнуюсь, бандеровцы меня точно не пожалеют, вырежут семью и снасильничают. Войска не могут проводить учения постоянно, нужны какие-то меры, пожалуйста ответьте!
___________________________________
Г-н Егоров, поменьше смотрите телевизор, чтобы сохранить остатки разума...
Ответить
Мы один народ
Мы одна страна написал 19.02.2022 18:13
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Ответить
(без названия)
Теперь уже ясно написал 19.02.2022 16:50
РФ - страна уголовного фашизма! А фашистов будут зачищать!
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(без названия)
Костя с Марьиной Рощи написал 19.02.2022 16:37
Не грызитесь, девочки. Все будет так, как решит Путин.
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(без названия)
стоик7965 написал 19.02.2022 16:34
жирик еще не сдох и это радость текущего дня?
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(без названия)
Япончик написал 19.02.2022 16:17
Братков-Дебилов в Кремле надо валить!
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(без названия)
Люди мира написал 19.02.2022 16:16
Долой войну и организация Новый Нюрнберг над узурпатором Пэжэ и его Шайкой воров, безумных гэбистов и убийц!!! Преступлений достаточно и без войны!
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(без названия)
стоик7965 написал 19.02.2022 15:33
чиновники пушилина спасаются бегством в Ростовкую область?
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(без названия)
Внимание! написал 19.02.2022 15:17
Зе напал на русский Донбасс! Будь прокляты США,Англия и режим Зе!
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Чисто инфа к размышлению.
вопрос, конечно, интересный... написал 19.02.2022 14:15
И еще один нюанс - из проживающих в Донбассе и Луганщине 3 миллионов человек, российским паспортом соблазнились только 700 тысяч (это по московским данным), из них примерно половина уже уехала в Россию. Остальные российский паспорт получать не желают. Почему?
И даже получившие его никуда не выбросили и украинский паспорт. Сам разговаривал с десятками таких мигрантов, я работодатель. Они сами признаются, что имеют и украинский паспорт тоже. Выбрасывать его в первый же мусорный контейнер желающих нет, даже среди перебравшихся в Россию. На вопрос - "зачем тебе украинский паспорт" - уклончиво отвечают: "Хто же знае, як воно дале буде? Всяке бувае." И ведь хрeн поспоришь. Действительно, всяке бувае.
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Re: Как то так
Федя-злой написал 19.02.2022 13:59
Вы всерьез помогаете, что могут взорвать газопровод?! Санкции в таком случае не будут направлены против экономики, они будут против конкретных лиц, особо приближенных к Императору! А это две большие разницы, если дети на сытном Западе и останутся голомудыми! Это как говорится, моветон! Тут и до стрельбы ракетами через океан дойти может! Это как обидно, в такой стране и детей не обеспечить? !
Ответить
Мы один народ
Мы одна страна написал 19.02.2022 13:50
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Ответить
(без названия)
вопрос, конечно, интересный... написал 19.02.2022 13:03
Егоров, Бирюлево Западное написал 19.02.2022 12:48
На бумаге золотовалютные резервы Центрального банка Российской Федерации огромны 638 миллиардов долларов
==============
Проблема в том, что в случае серьезного конфликта нашей скрепоносной Россиюшке могут обрубить все валютные транзакции, причем не только в долларах, но и во всех клиринговых валютах. И сразу выяснится, что финансовые резервы скрепоносной Россиюшки равны нулю. Или чуть меньше.
Идиоты-путиноиды и примкнувшие к ним "левые патриоты", рассуждая о глобальном противостоянии с Западом, пытаются оперировать понятиями мирного времени. Они идиоты - чего с них взять?
Понимает ли это Путин? Не факт. Кто вообще сказал, что он умнее среденестатичстической уличной шпаны? Кстати, тут недавно Лавров произнес "пацан сказал - пацан сделал" и сакраментальную фразу "не по понятиям". Если так говорит глава МИДа, то чего взять с остальных кремлядей?
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Re: Как то так
Красиво! написал 19.02.2022 12:59
Но зачем Ему эти "дети Донбасса"??
Сентиментальным стал на старости лет?
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Как то так
Егоров, Бирюлево Западное написал 19.02.2022 12:48
На бумаге золотовалютные резервы Центрального банка Российской Федерации огромны 638 миллиардов долларов на январь-февраль 2022 года. Но что они собой представляют? Золото в течение последних нескольких лет, именно из-за опасения такого рода санкций, Москва вывезла из подвалов Федерального резервного банка Нью-Йорка в подвалы на Неглинную, 12. Там лежит золото, которое сейчас оценивается в 139 миллиардов долларов. Но что с ним делать? Продать его практически невозможно.
Далее: 84 миллиарда долларов золотовалютных резервов России деноминированы в китайских юанях. Что с ними делать? Народ ими не интересуется. Как резерв китайские юани не представляют никакой защиты. Там есть всевозможные другие инструменты. Самое главное 12 миллиардов долларов наличными, это то, чем владеет российский Центральный банк. Но 403 миллиарда долларов активов государственные, коммерческие облигации, депозиты в иностранных банках их не существует в доступе, они хранятся в виде записей на компьютерах Федерального резервного банка Нью-Йорка, Европейского Центрального банка, банка Англии, банка Японии и так далее.
То есть ситуация ужасная и содержать ЛДНР нет никаких финансовых возможностей.
Уходим красиво.
Учения. Потом вывоз женщин, стариков, детей. Полностью разрушить нефтепроводы, газохранилища чтоб исключить транзит через Украину навсегда и вывод дружественных донбассцев мужчин, а территорию вернуть Украине и тогда Северный поток Два , отмена части санкций и тп.
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(без названия)
вопрос, конечно, интересный... написал 19.02.2022 12:46
Егоров, Бирюлево Западное написал 19.02.2022 12:42
Спасибо. Уж лучшы вы к нам. Но главный вопрос зачем украинцам устраивать масштабные провокации именно сейчас. Казалось бы....
=============
Так ведь там одни сплошные бандеровцы, злобные и циничные. Их с детства воспитали (в советских семьях и школах, кстати), что без провокаций нельзя. А Россия вся такая высокодуховная. Она три региона от Украины отхватила чисто в целях самообороны. Не иначе.
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Re: Re: Про стариков понятно, но вы молодой!
Егоров, Бирюлево Западное написал 19.02.2022 12:42
Спасибо. Уж лучшы вы к нам. Но главный вопрос зачем украинцам устраивать масштабные провокации именно сейчас. Казалось бы....
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(без названия)
макр обий-454 написал 19.02.2022 12:39
По прогнозам Соловья, когда он еще мог давать прогнозы, войну, после предсказания спаленного орла, можно будет начинать с шестнадцатого и до конца месяца.
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