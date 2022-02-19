Байден бомбит Киев

США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине.

"У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни", — утверждает он.

"Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей", — добавил Байден.

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А точно не Воронеж? Ведь столица Украины именно Воронеж, это всякий знает.

И, кстати, население Киева на 2021 год составило 2 962 180 человек. Или два миллиона восемьсот тысяч - невинные, а 162 тысячи в чем-то все-таки виноваты?

Я уже вообще ничего не понимаю. Только что президент США публично обосрался, назначив нападение России на Украину на 16 февраля. Потом, не вынимая дерьма из порток, Байден обратился к россиянам со специальным обращением, в котором утверждает, что не верит в желание Москвы начать войну с Украиной: "Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", — сказал глава Белого дома.

Байден обратился к россиянам со словами, что не верит в их желание воевать с Украиной

И вот - снова-здорова! "Киев бомбили, нам объявили, что началася война".

Ну и наш тоже героический на всю голову - вон, эвакуацию с Донбасса объявил... И сразу в Ростовскую область. А что не на Колыму?

Война и немцы

Может, не тех эвакуируем? Киевлян надо - и всех в лагеря на Северском Донце...

Нет, точно, вероятность войны становится все вероятней - фактор старческого слабоумия еще ведь никто не изучал в теории военных конфликтов...

А.Б.