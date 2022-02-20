Обучение слабоумию

ТРЕБУЙ ПРЕДЪЯВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

Как и ожидалось, о прогрессе, как основе оглупления мира, начал серию статей из шести частей в прошлые выходные, но продолжить не смог из-за злободневных материалов. Хотя читатели уже ждут, когда же я начну писать про латинскую систему образования. Ну что же – даю третью часть о порочности принятой системы образования.

***

Следующим отрядом лиц, оглупляющих мир, - и даже передовым отрядом - являются массовые учителя и преподаватели (опять-таки, отдельные энтузиасты не в счёт). В целом это те же учёные, но только они учат детей и новых учёных. Учат тому, что этих преподавателей в свою очередь научили их учителя, - хранители закосневших знаний.

Что касается начальной и средней школы с латинской системой образования - системой, ставшей обязательной практически для всего мира, - то в деле оглупления народа эта школа особенно страшна, поскольку массовый учитель, заставляя учеников только заучивать знания. Современный учитель, вернее, учительница, не имея способности научить учеников пользоваться элементарными знаниями, вырабатывает у учеников привычку болтать те заученные слова, которые ученики начали считать умными, не понимая смысла этих слов.

И это заучивание и болтание становится принципом познания мира. Человек не стремиться сам познать мир, такой «образованец» на все вопросы пытается найти ответ у учителей или в книгах, или у официально «умных» (у тех же «учёных»), или поступает, как поступает толпа. В результате даже полезные знания, полученные в школе, превращаются в слова мёртвого груза, а обучение в школах становится потерянным временем – способом оглупления, поскольку вне школы молодой человек получает больше знаний о жизни, чем в школе.

Поразительно, что эта, казалось бы, понятная мысль, известная давно и сформулированная чуть ли полторы сотни лет назад, до сих пор не находит понимания именно ввиду того, что основная масса человечества оглупляется в этих школах и очень гордится полученными из этих заведений документами об образовании! И именно поэтому идея о том, что школа сделал из них напыщенных глупцов, среди напыщенных глупцов не имеет успеха.

Помню, как в начале 90-х я был в командировке в ЮАР, когда там общество белых бурлило в ожидании окончания апартеида. Я со своей коммунистической точки зрения встрял в разговор, высказав предположение, что возможно делу помогло бы обучение негров в школах и университетах, на что получил ответ, что ЮАР уже давно настроило для негров множество школ и университетов, но ведь даже если кое-кто из негров и захочет учиться, то после получения дипломов негры не идут работать по специальности, а становятся революционерами, стремясь, по сути, занять в перспективе какую-нибудь государственную должность.

Примером такого «образованца» является нынешний хозяин Всемирной организации здравоохранения - государственный деятель из Эфиопии Тедрос Аданом Гебреис. Он закончил медицинское образование в 2000 году и сразу ушёл в политику – с 2001 года он уже возглавляет департамент, с 2003 года - заместитель министра здравоохранения Эфиопии, с 2005 года – министр здравоохранения, с 2012 года – министр иностранных дел, с 2017 года, как сообщает Википедия, в результате подкупа стал возглавлять ВОЗ.

А примером того, что происходит с государством, когда его начинают возглавлять подобные «образованцы», являются и ЮАР, и СССР, и вообще практически весь мир.

И что обидно – этот результат подобного образования никогда не был тайной. Гюстав Лебон — французский психолог, социолог, антрополог и историк, - в своей известнейшей «в научных кругах» книге «Психология народов и масс» писал почти полтора века назад:

«К сожалению, латинские народы, особенно в течение последних 25 лет, основали свои образовательные системы на совершенно ложных принципах…

Вместо того, чтобы подготавливать людей для жизни, школа готовит их только к занятию общественных должностей, где можно достигнуть успеха, не проявляя ни малейшей инициативы и не действуя самостоятельно. Внизу лестницы такая воспитательная система создает целые армии недовольных своей судьбой пролетариев, готовых к возмущению, вверху -- легкомысленную буржуазию, скептическую и легковерную, питающую суеверное доверие к провиденциальной силе государства, против которого, однако, она постоянно фрондирует, и всегда обвиняет правительство в своих собственных ошибках, хотя в то же время сама решительно неспособна предпринять что бы то ни было без вмешательства власти».

…Государство, производящее всех этих дипломированных господ, может использовать из них лишь очень небольшое число, оставляя всех прочих без всякого дела, и таким образом оно питает одних, а в других создает себе врагов. Огромная масса дипломированных осаждает в настоящее время все официальные посты, и на каждую, даже самую скромную, официальную должность кандидаты считаются тысячами, между тем как какому-нибудь негоцианту, например, очень трудно найти агента, который мог бы быть его представителем в колониях. В одном только департаменте Сены насчитывается 20000 учителей и учительниц без всяких занятий, которые, презирая ремесла и полевые работы, обращаются к государству за средствами к жизни. Так как число избранных ограничено, то неизбежно возрастает число недовольных, и эти последние готовы принять участие во всякого рода возмущениях, каковы бы ни были их цели и каковы бы ни были их вожди. Приобретение таких познаний, которые затем не могут быть приложены к делу, служит верным средством к тому, чтобы возбудить в человеке недовольство».

Как только общество или правители начали выделять деньги на образование, дело образования превратилось в дело получения доходов от обучения – получения доходов теми, кто вбивает в голову учащихся знания, без обучения тому, как этими знаниями пользоваться (поскольку и сам обучающий этого не знает). Посему к этой кормушке преподавателей бросились люди, «обучающие» совершенно не требующимся в жизни вещам, скажем, кому нужны «образы» литературных героев из развлекательных произведений, которые писали бездельники, и на чтении которых сжигали время своей жизни бездельники? Однако литература хотя бы обучает человека новым словам и понятиям, но кому и когда потребовалась преподаваемая в СССР та болтовня, которую считали философией?

Вот, к примеру, обучение делу, ошибки в котором стоят сотен тысяч и миллионов жизней – военному делу. Генерал-лейтенант ещё царской армии Мартынова так вспоминал об обучении в царской Академии Генерального штаба:

«Попадет туда «трудолюбивый» профессор, и на практике никто не препятствует ему искусственно раздувать свой курс, включая в него всевозможные свои «произведения» и обременяя память учащихся совершенно нелепыми деталями; нет в академии соответствующего специалиста, и самые важные отделы совсем не изучаются. Например, курс истории военного искусства в эпоху первой революции переполнен подробностями в роде следующих: «Рыжебурая и светло-чалая лошади не принимались… в немецкую кавалерию», - «Рост лошадей указывался для шеволежерного полка от 14 фауст (0,344 фт.) 3 д. до 15 фауст, для гусарских полков от 14 фауст 2 д. до 14 фауст 3 дюймов». - «В среднем на день отпускался верховой кавалерийской лошади 7,091, а военно-упряжной лошади 3,841 килограммов овса».

… Слушателей академии спрашивали о том, сколько золотников соли на человека возится в различных повозках германского обоза, каким условиям должна удовлетворять ремонтная лошадь во Франции; но организация японской армии оставалась для нас тайной до такой степени, что перед моим отправлением на войну главный специалист по этому предмету категорически заявил мне, что Япония не может выставить в Маньчжурии более 150 тысяч человек. Занимаясь пустословием о воображаемой тактике Чингисхана и фантастической стратегии Святослава, академические профессоры, в продолжение целой четверти века, не успели даже критически исследовать нашу последнюю турецкую войну, ошибки коей мы с точностью повторили теперь на полях Манчжурии. Следуя раболепно и подобострастно, но без всякого смысла и рассуждения в хвосте Драгомирова, представители нашей официальной военной науки прозевали те новые приемы военного искусства, которые под влиянием усовершенствований техники зародились на западе. По справедливому замечанию известного французского писателя генерала NN: «Русская армия не захотела воспользоваться ни одним уроком последних войн». Вообще, академия Генерального штаба, вместо того, чтобы служить проводником новых идей в войска, всё время упорно отворачивалась от жизни, пока сама жизнь не отвернулась от неё».

Следующий отряд оглупляющих население болтунов – это журналисты и их разного рода современные конкуренты из ТВ и интернета. К ним же надо отнести и писателей романов, особенно фантастических, но о них в продолжении.

(продолжение следует)