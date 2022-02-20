Зеленский задумался об украинском ядерном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что созывает для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, документ предполагает в том числе неядерный статус государства.

"Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — заявил глава государства на Мюнхенской конференции по безопасности.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал.

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На самом деле, возвращение Украины в клуб ядерных держав вполне логично. Я сам об этом подробно писал еще до Крыма и Донбасса, в годы премьерства Тимошенко и, насколько мне известно от одного из ее тогдашних советников, идея было доведена и вызвала интерес. Тимошенко даже объявила о кураторстве над ядерным комплексом и его дополнительном финансировании.

В принципе, даже сегодня Украина может в короткие сроки обзавестись собственным ядерным оружием. Несколько сложнее со средствами доставки: морскую составляющую стратегических сил сразу отметаем; стратегические бомбардировщики Ту-95МЗ сама порезала на части, а мощностей, на которых можно было бы организовать их производство, нет. Остается только наземная составляющая ядерных сил, и вроде бы завод в Днепре существует, но возможности его по производству тяжелых ракет сегодня весьма сомнительны, а других ракет на Украине не умеют...

Остается лишь угроза подорвать ядерный фугас прямо на Крещатике, и если во времена Тимошенко никто бы не поверил, то при нынешнем руководстве - вполне реальная задумка...

Ну и есть варианты тактического ядерного оружия - артиллерийское и авиационное - грубо говоря, возможность сбросить с бюомбардировщика или штурмовика небольшую бомбу с тактическим ядерным зарядом.

Украина рискует стать вторым после Пакистана ядерным государством, которое не контролирует собственную территорию. Но Пакистан где-то глубоко в Азии, а Украина в Европе. И будет интересно посмотреть на лица европейских симпатизантов Киева после первого взрыва.

А.Б.