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Московский листок

На Украине сегодня нацистские батальоны

Опубликовано 20.02.2022 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 0

украина война киев
На Украине сегодня нацистские батальоны

Если бы в украинской армии сегодня были бы коммунистические батальоны, если бы на Украине русский язык имел бы равный статус с украинским, если бы на Украине сегодня не славили нацистских преступников типа Бандеры, то, вне всякого сомнения, сегодня сотни тысяч человек, а может, и миллионы граждан России вышли бы с протестами против возможной войны с прогрессивной Украиной.

Уверен, десятки тысяч добровольцев вообще давно бы уехали на Украину, поступив в коммунистические батальоны.

Но на Украине сегодня нацистские батальоны, на Украине сегодня нацистские герои и нацистские порядки, ущемляющие права огромного количества граждан!

От того граждане России сегодня молчат, а кто-то даже вынужден одобрить возможную войну с Украиной. Да и добровольцы левых взглядов, наверное, опять поедут на Донбасс.

Кто виноват? Увы, виноваты нацисты Украины, подставившие свой народ и иных граждан Украины, как, впрочем, всегда бывает, когда нацисты приходят к власти, особенно в странах третьего мира. И особенно когда за нацистскими режимами стоят западные кураторы!

Если бы всё было по-другому, то никакой войны и не было бы.



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