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Московский листок

Между упырями, правящими в России, Америке и на Украине, нет совершенно никакой разницы

Опубликовано 20.02.2022 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 4

украина война киев
Между упырями, правящими в России, Америке и на Украине, нет совершенно никакой разницы

Эксперты, работающие на пропагандистскую машину, уже рассказали нам как российская армия будет воевать с Украиной. Оказывается, всё будет точно, как в войне США против Ирака: надо будет всего лишь подавить радио-локационные средства противника, а потом действовать словно на маневрах или в тире, расстреливая заранее обозначенные цели. Удивительным образом в этом рассказе забыты американские и прочие западные спутники, которые покажут перемещения каждого танка, пушки или боевой группы.

 

Военные в отличие от пропагандистов это прекрасно понимают. И хотя нет сомнений в том, что соотношение сил более чем в пользу российской армии, это отнюдь не значит, будто всё будет как на учениях.

 

Но независимо от проблем, которые могут возникнуть у военных, экономическая цена конфликта уже оказалась очень высокой как для России, так и для Украины. Рубль падает, причем Центральный Банк не нашел ничего лучше, кроме как поднять учетную ставку, начиная ради борьбы с инфляцией душить хозяйственную деятельность. Остановить падение рубля таким способом не удастся, ибо оно вызвано иными причинами, на которые ЦБ повлиять не может, а вот усугубить проблему уже сумели. При таком правительстве нам и в самом деле не страшны санкции — свои же начальники всё без помощи иностранцев угробят.

 

Напрашивается вывод: войну ещё очень можно предотвратить, и есть все основания надеяться, что так и будет. А вот экономический ущерб уже нанесен. И цена конфликта уже оказалась катастрофически высокой. В общем, лучше было бы жить дружно. Тем более, что на самом деле между упырями, правящими в России, Америке и на Украине, нет совершенно никакой разницы.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
swift написал 20.02.2022 03:18
Кто-же спорит?
Как ни посмотри,
там и здесь у власти упыри.
Только тамошних,
да в бога душу мать,
можно на других на выборах сменять... .
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Ходят в тайгу парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен гнить в карцере! - Жеглов написал 20.02.2022 02:32
Ну так в этой войне виновато только одно существо - Ботоксная вонючая крыса!
Не было бы этого существа - не было бы и украинских проблем!
И при чем тут США? США территории у Украины не отбирали и украинцев не убивали.
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костюм с отливом и в Ялту
либшер написал 20.02.2022 01:59
ну да ...ну да
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Предлагать пора
Сергей Сергеев написал 20.02.2022 01:58
Борис Юльевич, так что ж спорит. Но проблема в том, что предлагать пора. А что взамен-то?! А взамен модернизированные и демократические Советы. Вот о чем разговор должен идти особенно. И в том числе, как бы современный Советский Союз решал и межнациональные проблемы. Так что давно пора.
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