Эксперты, работающие на пропагандистскую машину, уже рассказали нам как российская армия будет воевать с Украиной. Оказывается, всё будет точно, как в войне США против Ирака: надо будет всего лишь подавить радио-локационные средства противника, а потом действовать словно на маневрах или в тире, расстреливая заранее обозначенные цели. Удивительным образом в этом рассказе забыты американские и прочие западные спутники, которые покажут перемещения каждого танка, пушки или боевой группы.

Военные в отличие от пропагандистов это прекрасно понимают. И хотя нет сомнений в том, что соотношение сил более чем в пользу российской армии, это отнюдь не значит, будто всё будет как на учениях.

Но независимо от проблем, которые могут возникнуть у военных, экономическая цена конфликта уже оказалась очень высокой как для России, так и для Украины. Рубль падает, причем Центральный Банк не нашел ничего лучше, кроме как поднять учетную ставку, начиная ради борьбы с инфляцией душить хозяйственную деятельность. Остановить падение рубля таким способом не удастся, ибо оно вызвано иными причинами, на которые ЦБ повлиять не может, а вот усугубить проблему уже сумели. При таком правительстве нам и в самом деле не страшны санкции — свои же начальники всё без помощи иностранцев угробят.

Напрашивается вывод: войну ещё очень можно предотвратить, и есть все основания надеяться, что так и будет. А вот экономический ущерб уже нанесен. И цена конфликта уже оказалась катастрофически высокой. В общем, лучше было бы жить дружно. Тем более, что на самом деле между упырями, правящими в России, Америке и на Украине, нет совершенно никакой разницы.