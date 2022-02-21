Советская федерация против олигархического абсолютизма

Единороссы видят, что рейтинг «богоизбранной власти» стремится к плинтусу. Нет уж, решили они, шиш оппозиции и народу. То есть, надо втюхать, что инфляция и нищета растут не потому, что единороссы бездарны - а потому что санкции. Если Ваня не богат, это запад виноват.

Но чтобы иметь врага у ворот, и надо затягивать донбасскую трагедию. И надо продлевать страдания людей маневрами и эвакуациями. К примеру, стоило бы только пригрозить Ахметовым-Пинчукам-Коломойским «Калибрами» прямо в форточку, и киевская коррупция сделала бы правильную вещь в кои-то веки. Все успокоилось бы «чудом». Ан нет, Кремль хочет дурочку валять самым мерзостным способом. Во-первых, ему надо замаскировать экономический упадок санкциями. А во-вторых, и для этого, надо реанимировать напряжение с западом. Вот и вся суть классовой борьбы.

***

У кого не девичья память, тот знает, что сам Кремль и затеял нынешнее напряжение. Да, потом пошло-поехало по наклонной - но началось-то с так называемой резкой озабоченности российских властей. А все потому, что надо замаскировать черную кошку внутреннего упадка в темной комнате международных санкций. Даже угроза таковых уже выключает свет.

Но умные люди знают и помнят. Причиной хронической инфляции являются не столько козни запада – ну, Лавров еще бы о тамплиерах или масонах - сколько тотальное разложение самих единороссов. В частности, если тратить нефтяную валюту на крепкий рубль в приемлемых сроках, то окажется, что торговый баланс провальный, и по причине тормоза ОПЕК+ в том числе. Вот старый и подлый трюк создания положительного баланса за счет девальвации рубля и продолжается. А отсюда инфляция издержек по причине дорогих импортных комплектующих и высокая ставка рефинансирования. Хрен редьки не слаще.

А все потому, что сам бюджет не создает реальный экономический рост, и с отсутствием агропромышленного экспорта. А не создает потому, что и бюджетный процесс отдан на откуп сырьевикам; и налоги с расходами искорежены. Мало того, что имеющиеся налоги сверх централизованы и неэффективны – так еще уйма денег ушла в офшоры. А это сумасшедшая потеря налогов, и коль исход вплоть до триллионов. И запад здесь постольку-постольку, и подобно продавщице водки. Ну, валит народ, делает выручку, куда денешься. То есть, если сами российские олигархи прут в офшоры, кто ж их остановит. Они же друзья Путина.

Но признаться-то в этом Кремлю позорно! Получается, что ближайшее окружение солнцеликого и плюет на казенный патриотизм с высокой колокольни. Значит, надо дать команду Соловьеву-Киселеву-Захаровой, что черное это белое, а белое это черное. Это сам запад и виноват, и подобно продавщице водки. Она сама, понимаешь, спаивает наш добрый, чистый и невинный олигархат. Вот прямо-таки хватает за руку и тащит, и тащит в офшоры, тварь этакая. Не понимает, что супротив «нашенства» и «скреп».

Частность лишь в том, что все буржуи сговорились на почве «патриотизма». Этакий сволочной преферанс на троих толстяков точно по Олеше, и когда напряжение выгодно и Кремлю для маскировки, и Штатам для отвлечения от пузыря ФРС, и Киеву для оболванивания масс. А разгребать придется трудовому народу.

Но уж если народ дойдет до точки, а он и дойдет в этом году – когда и инфляция, и безработица, и милитаристская нервотрепка, и резервисты, и возможные жертвы, и растущие кредиты – то и самый ленивый начнет шевелиться. Это уже перебор. Так что автор этих строк заявлял и заявляет, что мы присутствуем при начале единороссовской агонии. Впрочем, автор говорил об этом еще в тучные нулевые по причине середины переходного периода от «военного коммунизма» к социализму, и корифеи сайта знают прекрасно. Вот все и подтверждается, и когда дело подходит к концу.

Следовательно, пора рубить гордиев узел. А то прямо-таки политический маразм. Если читатель признает отделение региона в соседней стране на демократической основе выборов, и подобно Крыму и Донбассу – то надо признавать такую же возможность и в своей стране. А чтобы и рыбку съесть, и… ну, всякий взрослый мужик знает ядреное продолжение – так и нечего мозги пудрить.

Поэтому и разоружить украинских националистов в идеологическом плане, а затем и в материальном, достаточно просто. Мы, социалисты, признаем необходимость Российского Советского Союза, и когда каждый регион превращается в советскую республику с правом самоопределения. И тогда все честно и открыто! Коль мы признаем право входа-выхода своих республик, то имеем полное право признать выход из Украины и вход в Россию не только Донбасса и Крыма, но и других регионов вплоть до Одессы. А когда Путин заявляет, что де из России нельзя, и якобы большевики подложили мину и бла-бла-бла – и тут же признает, что из Украины можно – это буржуазный национализм, шовинизм и экспансионизм, и нечего тень на плетень наводить. Но тогда бандеровцы и получают все козыри на руки. Кто тогда российский солдат?!.. Империалист и захватчик. Чистая логика.

Нет уж, или туда, или сюда. Или демократия, или тоталитаризм. Или Россия превращается в настоящую федерацию с соответствующими правами и обязанностями республик, и подобно землям в Германии или штатам в США – или остается фактически абсолютистской монархией с нищими провинциями, но царским двором сами знаете кого, и с ожиревшими до одури боярами-олигархами.

И в том-то и дело, что российскому трудящемуся от советской и демократической федерации СПЛОШНАЯ НИРВАНА! Если столица не хочет доводить дело до греха и референдума об отделении, перекачивая все средства «наверх», и уж тем более в офшоры – то и будет вынуждена вести комплексное социально-экономическое хозяйство вплоть до «низа», и когда каждый гражданин федерации зарабатывает по труду и заслугам. И вот в чем польза настоящей федерации. И в том-то и политический смысл, что только «ненавистные большевики» и современные социалисты заявляют о праве наций на самоопределение в образе нового Советского Союза. Больше никто. Но это будет мощнейшим ударом и по киевским шовинистам.

А вот если не сделать этого, - не построить демократический Советский Союз, - то абсолютистская Россия развалится все равно, но уже с огромным грохотом и жертвами. Сколько раз можно наступать на грабли, когда то же самое было и с царизмом, и с первым Союзом.

Еще раз, чем больше демократии – тем больше реального централизма! И по простейшей причине: если жить хорошо – то никто и не убежит. И наоборот, если жить плохо, то хоть затягивай гайки, хоть перетягивай, резьба сорвется к чертовой матери, и все развалится.

К примеру, в логике есть трюк подмены основного тезиса искусственным расширением или сужением. Допустим, человек говорит лишь о необходимой дисциплине труда - а ему приписывают диктаторство для нежелания работать. Или, наоборот, человек говорит о необходимой демократии, и чтобы трудовая инициатива не зажималась - а ему приписывают призывы к анархии, и чтобы дальше бюрократически наглеть.

Так и в нашем случае. Иные «оппоненты» расширяют понятие советской федерации искусственно, и вплоть до анархии и развала. Мол, национальная безопасность пострадает, и янки завоюют нас. Но это чушь. Все ровно наоборот. Если демократия освободит производительные силы, - прекратит те же офшоры, - то средства на оборону будут в достаточном объеме, и национальную безопасность можно довести до отличного качества. А вот тоталитаризм убивает производительные силы, сокращает все ресурсы – уже миллион человек умер выше рождаемости – и национальная безопасность деградирует.

И все сказанное относится к актуальной политической повестке куда уж более. Мол, Путин с единороссами защищает Донбасс, и его надо поддерживать. Так смотря с какой стороны посмотреть. Защищать-то надо, НО ПО-НАСТОЯЩЕМУ. Не мучая маневрами и эвакуациями, а что уж говорить о боевых действиях – а защищать обыкновеннейшим взятием за жабры киевской элиты. Делов-то. Выходит, почему-то Навального травить можно, – а какого-нибудь особо наглого бандеровца, – нельзя. Выходит, «Калибр», стартующий за тысячу километров, попадает в домик игиловского командира – а вот в особняк украинского олигарха никак. Но это же смешно.

Следовательно, абсолютно ясно, что Кремль подливает масло в конфликт намеренно, и жаря Донбасс на медленном огне. И для того, чтобы и речи не было об российской инфляции, исчезновении миллиона населения, об ужасной пандемии и фактической нищете. Нет-нет, смотрите Киселева с Соловьевым, и не отвлекайтесь. А если что, не виноватая я, он сам пришел, и со своими санкциями.

Нет уж, хватит быть законченным идиотом. Это единороссы провалили экономику в тартарары. Это единороссы мучают Донбасс. Это единороссы убивают людей. Это единороссы нарываются на санкции для отмазки инфляции. Это единороссы вывозят триллионы за рубеж. И выход из всего этого ужаса только один – СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ! Только так и никак иначе.

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Итого. Политический курс российской левой оппозиции яснее ясного. Это советская федерация против олигархического абсолютизма. И политическая специфика такова, и в связи с шовинистической повесткой Кремля, что именно этот вопрос встает во главу угла.

И, к сожалению, еще многие левые активисты путаются в этом важнейшем вопросе. Они еще идут на поводу «национальной безопасности» по-единороссовски. Мол, сплотимся вокруг царя в лихую годину, и бла-бла-бла.

Все это антимарксистская чушь. Только свобода, демократия и советская федерация дадут национальную мощь и международное признание. В частности, только советская федерация прижмет хвост бандеровщине, и оградит трудящихся Донбасса от несчастий. Только тогда огромные ресурсы появятся, импортозамещение будет реальным, и санкции слону дробина. Вот и вся суть современной классовой борьбы.