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Московский листок

Сказали быть организатором акции - значит будешь

Опубликовано 20.02.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 4

суд закон
Сказали быть организатором акции - значит будешь

11 февраля Михаил Савелков, секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС, получил 75 тысяч рублей штрафа по ст. 20.2.8 КаАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 6.1) Так и закончились его двухмесячное хождение по мукам (судьям).

Напоминаем,12 декабря 2021 г., более чем в 30 регионах страны проходила акция протеста против навязчивого медицинского сервиса — инвентаризации тех, кто на этот сервис согласен и дискриминации тех, кто не согласен.

В Тюмени, как и в большинстве регионов, разрешения на акцию не дали и она прошла в форме народного схода. Сразу же после схода был отловлен один из его участников - Михаил Савелков. Отметим, что полицейские назвали в качестве повода для задержания пьяный вид Савелкова. Михаил Савелков, несмотря на протесты других участников схода, оказавшись в полицейской машине, потребовал отправки на освидетельствование. Освидетельствования не понадобилось. Прямо тот час в Михаил протрезвел. А в отделении и вовсе дорос уже до организатора митинга.

Отметим, что в отделении Савелкова пытались оставить ночевать до суда (выпустили после долгих объяснений с его защитником Александром Черепановым).

После этого торопливость и желание судить немедленно куда-то пропали. Наоборот, правоохранители и судейские, казалось, умышленно хотят помотать Савелкову, а также его защитнику и свидетелям, нервы, как можно большее количество времени.

Итак, первый раз на заседание вызвали 17 декабря. Выяснилось, что правоохранители оформили документы так халтурно, что судья А.Д. Ильин, вернул дело обратно в полицию.

Второй вызов в суд был назначен на 30 декабря. Приставы, увидев Савелкова, очень удивились и сказали, что суд 30-го работает только до 14-ти и никаких заседаний не назначено.

17 января 2022 года всем пришлось ждать начала суда более трёх часов, причём, в душном коридоре. В результате защитнику А.К. Черепанову (человеку совсем немолодому) стало плохо, и он уведомил судью, что вынужден покинуть здание суда. Примерно через пятнадцать минут после ухода А.К. Черепанова судья И.А. Невидицина попыталась начать заседание.

20 января 2022 г. разбирательство наконец началось (шло с перерывами до 11 февраля 2022 г).

В ходе заседаний А.К. Черепанов заявил отвод судье, в связи с её предыдущими подвигами по осуждению тюменских коммунистов, но отвод был было проигнорирован.

Михаил Савелков и Александр Черепанов напомнили, что в соответствии с ч. 3 ст. 28.8 КоАП РФ на устранение недостатков материалов дела полиции давалось три дня. То есть, они должны были вернуть материалы в суд не позднее 21 декабря 2021 г., а здесь срок был нарушен в 8 раз (также было проигнорировано).

Были представлены свидетели Т.Н. Черепанова и Л.В. Петухова, которые, рассказали, что Савелков не был организатором собрания. Была представлена свидетель В.Н. Минина, которая сообщила, что организатором собрания была она (!).

Полиция в свою очередь предоставила видеосъёмку. Видеосъёмка свидетельствовала о том, что как минимум 27 секунд (напоминаем, собрание длилось более часа) Савелков держал мегафон. Данные основания оказались достаточно убедительны для того, чтобы признать его организатором (да ещё и неоднократным) и впаять соответствующий штраф (75 тысяч).



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: она прошла в форме народного схода
а нужно в форме НАРОДНОГО СУДА написал 20.02.2022 16:05
С ВЫНЕСЕНИЕМ ПРИГОВОРА - НАРОД ПО КОНСТИТУЦИИ - ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ВЛАСТЬ - Н_Е_П_О_С_Р_Е_Д_С_Т_В_Е_Н_Н_О_!
-
ПРОГОВОР КАЗНИТЬ СУДЕЙ-УБИЙЦ-В ГИТЛЕРОВСКИХ ПОГОНАХ!
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ВЕЛИКИЙ ГЕНОЦИД - осуществляют судьи-убийцы
бездушная карательная машина написал 20.02.2022 16:01
депутаны-бандюганы.
чиновники-уголовники.
и погононосные псы-садисты каратели в гитлеровских погонах.
жить в концлагере скрепостан - все равно что стоять в очереди в крематорий, точнее в казовую камеру Освенцима.
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(без названия)
ходжа написал 20.02.2022 15:26
Это не медицинский сервис, это политическая акция - создание электронного концлагеря.
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(без названия)
ком написал 20.02.2022 14:56
Судейский корпус путинской Эрэфии-это бездушная карательная машина...
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