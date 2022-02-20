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Московский листок

Валерий Соловей объяснил, что вызывает у власти "скрежет зубовный"

Опубликовано 20.02.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Валерий Соловей объяснил, что вызывает у власти "скрежет зубовный"

«Давление на меня и мою семью, — а это давление на семью в целом, — как нельзя лучше подтверждает правоту моих слов. В России власти давно плевать на любые коррупционные разоблачения. Лишь две темы вызывают у нее скрежет зубовный: 1）здоровье Путина, 2) участие правящей группировки в оккультных и шаманских обрядах», — написал профессор.

По его мнению, неумение скрывать крайнюю болезненность этих тем становится все более очевидным и лишь привлекает к ним внимание.

Напомним, что в среду утром в квартире профессора Соловья прошел обыск.

Соловья допрашивали по делу о возбуждении ненависти, сообщил его адвокат Алексей Добрынин. Следователи взяли с политолога подписку о неразглашении материалов дела.

По словам адвоката, речь идет об уголовном деле, открытом на основании, как полагает следствие, «возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов».

Тоже, профессор, не мог любовь возбуждать?.. Возбуждать любовь к сотрудникам органов. Звучит!

Хотя тут без приворотного зелья не обойтись. Опять к шаманам надо...

А.Б.



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