Лавров призвал США вести себя по понятиям реальных пацанов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва в ходе диалога с США и дальше будет настаивать на том, чтобы Вашингтон и его союзники по НАТО представили письменные гарантии безопасности.

Министр отметил, что в решении этого вопроса заинтересованы все стороны, при этом Лавров призвал американцев вести себя порядочно фразой «пацан сказал — пацан сделал».

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», - цитирует Лаврова сайт МИД России.

Че в натуре, не секут фишку америкосы... Может, Лаврову с мексиканцами переговоры вести? Там пацаны ваще чоткие...

А.Б.