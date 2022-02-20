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Московский листок

Лавров призвал США вести себя по понятиям реальных пацанов

Опубликовано 20.02.2022 в разделе комментариев 1

лавров мид
Лавров призвал США вести себя по понятиям реальных пацанов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва в ходе диалога с США и дальше будет настаивать на том, чтобы Вашингтон и его союзники по НАТО представили письменные гарантии безопасности.

Министр отметил, что в решении этого вопроса заинтересованы все стороны, при этом Лавров призвал американцев вести себя порядочно фразой «пацан сказал — пацан сделал».

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», - цитирует Лаврова сайт МИД России.

Че в натуре, не секут фишку америкосы... Может, Лаврову с мексиканцами переговоры вести? Там пацаны ваще чоткие...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ходжа написал 20.02.2022 15:29
Я знаю одного такого пацана, который "пацан сказал &#8211; пацан сделал". А после этого добавил: "прошу вас отнестись к этому с пониманием". Вы его тоже знаете.
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