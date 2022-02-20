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Московский листок

Лавров призвал США вести себя по понятиям реальных пацанов

Опубликовано 20.02.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
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Всего комментариев к статье: 1
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мобильные технопарки
жителям написал 20.02.2022 17:33
У семей которые не могут взять ипотеку есть своя малогабаритная робототехника для печати жилых домов и для создания быстро возводимого жилья?
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