Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Зеленский задумался об украинском ядерном оружии https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Минфин отказался повышать налоги для «Газпрома» на фоне рекордных доходов монополии
3 Глава Роспотребнадзора предложила не размещать беженцев с Донбасса в Краснодарском крае из-за начала отпускного сезона
4 Лавров призвал США вести себя по понятиям реальных пацанов https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Почти 30% семей не смогут взять ипотеку даже при ставке 0%
6 Депутат Госдумы назвал способ компенсировать ковидную смертность
7 На Казанском вокзале появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
8 США пообещали России санкции, девальвацию, инфляцию и падение экономики
9 Валерий Соловей объяснил, что вызывает у власти «скрежет зубовный» https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Госдеп США дал согласие на продажу Польше 250 танков «Абрамс»
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жителям написал 20.02.2022 17:33