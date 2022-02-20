Лавров призвал США вести себя по понятиям реальных пацанов #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Зеленский задумался об украинском ядерном оружии https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Минфин отказался повышать налоги для «Газпрома» на фоне рекордных доходов монополии 3 Глава Роспотребнадзора предложила не размещать беженцев с Донбасса в Краснодарском крае из-за начала отпускного сезона 4 Лавров призвал США вести себя по понятиям реальных пацанов https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Почти 30% семей не смогут взять ипотеку даже при ставке 0% 6 Депутат Госдумы назвал способ компенсировать ковидную смертность 7 На Казанском вокзале появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту 8 США пообещали России санкции, девальвацию, инфляцию и падение экономики 9 Валерий Соловей объяснил, что вызывает у власти «скрежет зубовный» https://forum-msk.org/material/news/1... 10 Госдеп США дал согласие на продажу Польше 250 танков «Абрамс»



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