Посольство США предупредило проживающих в России американцев о возможных терактах

Посольство США в Москве выпустило срочное предупреждение для проживающих в РФ американцев, советует подумать о плане по выезду из России.

"Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - говорится в сообщении дипмиссии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения о возможности терактов, поскольку по официальным каналам посольство США не поделилось с Россией этой информацией. И здесь Захарова абсолютно права.

Напомню: в начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта. Но развития тема не получила.

Я много раз писал, что украинский терроризм существует, но власти РФ предпочитают его не квалифицировать как терроризм. Даже когда на улицах Ростова-на-Дону начали рваться армейские мины-ловушки, органы квалифицировали это как "бытовуху".

И вот посольство США дает предупреждение о готовящихся терактах.

Как не вспомнить, что СБУ настолько плотно находится под контролем ЦРУ, что на центральном офисе организации в Киеве висят украинские и американские флаги, а офицерские погоны выпускникам академии СБУ вручает посол США.

Надо ли понимать, что теракты, о которых сообщает посольство США, готовятся под контролем американских специалистов?

Анатолий Баранов

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