«Хроника объявленной смерти», — одна из лучших книг Габриэля Гарсия Маркеса.

Сюжет у нее простой: одного молодого человека должны убить, так считают все жители небольшого латиноамериканского городка. Будущие убийцы тоже знают, что они должны убить, хотя им этого очень не хочется.

Они делают все возможное, чтобы избежать встречи с жертвой, но общество молчаливо и безжалостно подталкивает убийц и их жертву навстречу друг другу.

Мне кажется, что сейчас мы все являемся свидетелями «Хроники объявленной смерти» в общепланетарном масштабе. Чуть ли не весь мир, с лицемерной миной антивоенного пафоса на мультикультурной физиономии, подталкивает Россию и Украину к братоубийственной бойне.

Ни Украина, ни Россия этой войны не хотят: одна из них рискует исчезнуть в ее пламени, другая — получить незаживающую рану, чреватую гангреной всего национального организма. И все вменяемые люди и в Киеве, и в Москве, это понимают и пытаются избежать фатального развития событий.

Но главные мировые игроки, кажется, уже сделали ставки на исход этого неравного противостояния, и с азартом заядлых посетителей казино, подначивают потенциальных противников, берут «на слабо», поощряют заявлениями о неукоснительном нейтралитете, а сами в то же время суют заточку в руки слабейшего — мол не робей, с перышком в руке не пропадешь. И кричат, кричат на весь мир: «Спасайся, кто может, славяне дерутся, жарко будет»! Если уж вы - господа мировые лидеры - располагаете стопроцентной разведывательной информацией, изобличающей подготовку к агрессии, так обнародуйте ее, созовите Совбез ООН, примите какие-то действенные меры способные остановить агрессора, а не кричите "Война неизбежна. Все спасайтесь"! Хватает желающих подбросить в костер дровишек и среди нас. Да ещё с таким надрывом, что знаменитая кузькина мать кажется лепетом невинного дитяти. Невольно вспомнишь покойного Громыко как образец профи от дипломатии.

И вот уже украинская сторона, еще недавно заявлявшая о том, что она не видит признаков подготовки агрессии со стороны России, уже говорит о грозящей опасности, требует разъяснений, собирается обращаться в ОБСЕ.

А с той и с другой стороны границы полным ходом идут военные маневры, рискующие в любой момент перерасти в военный конфликт.

Можно долго рассуждать, кто первым начал, кто агрессор, кто жертва, кто соучастник, а кто просто свидетель Но ежели, не дай бог, прольётся большая кровь, то это будет иметь значение лишь для международного трибунала. Ежели и когда таковой состоится. А здесь и сейчас хлебать эту кашу будем мы. И наши потомки нахлебаются сполна. И есть у меня подозрение, что менее всего пострадают Нью Йорк с Пекином. А потом выйдут они - все в белом. И будут учить нас нравственности.