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Московский листок

Зачем спасать детей, если дворцы недостроены?

Опубликовано 21.02.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф #куринный #медицина #дети

Депутат Алексей Куринный (КПРФ), кандидат медицинских наук, предложил принять протокольное поручение - проконтролировать исполнение бюджетного постановления парламента об обеспечении детей, больных диабетом, специальными системами дистанционного мониторинга уровня сахара в крови - для начала хотя бы провести подсчет, сколько таких детей.

#Куринный, #госдума, #социалза, #медицина, #дети, #КПРФ,

Но усилиями "Единой России", в частности, профильного комитета, проект поручения не прошел. Понятно, что если вы даже не знаете, сколько вам нужно таких приборов, вы их и не закупите, сколько нужно. А дети что? Бабы новых нарожают...



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