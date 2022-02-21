Зачем спасать детей, если дворцы недостроены?

Депутат Алексей Куринный (КПРФ), кандидат медицинских наук, предложил принять протокольное поручение - проконтролировать исполнение бюджетного постановления парламента об обеспечении детей, больных диабетом, специальными системами дистанционного мониторинга уровня сахара в крови - для начала хотя бы провести подсчет, сколько таких детей.

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Но усилиями "Единой России", в частности, профильного комитета, проект поручения не прошел. Понятно, что если вы даже не знаете, сколько вам нужно таких приборов, вы их и не закупите, сколько нужно. А дети что? Бабы новых нарожают...