На вопрос - будет ли война, можно ответить: "А черт его знает!"

Немного диванной аналитики. С попыткой нейтрального непредвзятого рассуждения.

Меня постоянно спрашивают, будет ли война. Сделаю небольшой наброс.

По данным западных СМИ, Россия сосредоточила на границе с Украиной и в Белоруссии от 110 до 190 тысяч военнослужащих. Причём на границе - это понятие растяжимое, к границе относят Ельню в Смоленской области и Наро-Фоминск в Московской.

Украинская армия в настоящий момент имеет 361 тысячу человек. Из них в сухопутных войсках не менее 200 тысяч. Причём большинство имеют боевой опыт. Если предположить, что 10% населения Украины имеют резкие антироссийские настроения, то это может дать дополнительно 300 тысяч мотивированных лиц, которые попадут по призыву (мобилизации) в вооружённые силы Украины.

С таким соотношением сил представления о лёгкой прогулке российской армии до Львова можно забыть. Так же как и о взятии Киева в два дня. Даже если представить, что гарнизон Киева будет всего 20 тысяч человек, то для взятия города потребуются многодневные уличные бои, и необходимость сосредоточения почти всех имеющихся российских частей, с оставлением на сотни километров всего 20-30 тысяч солдат. Предположить же, что крупные города, такие как Киев, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Запорожье, Одесса будут сданы без боя, мы пока отбросим из-за недостатка данных.

Проще говоря, учитывая формулу, что "война есть продолжение политики иными средствами", мы можем предположить, что военно-политическое руководство России действительно не планирует вторжение на Украину с целью её захвата.

Однако возможно ли наступление Российской Армии с ограниченными целями?

Да, возможно.

Оно решает 3 цели.

1. Заставляет НАТО отказаться от продвижения к российским границам.

2. Создаёт шанс на нейтралитет Украины.

3. Решает Донбасскую проблему.

Третий пункт является головной болью для российского руководства. Угроза наступления ВСУ на Донбассе в начале 2021 года потребовала значительных расходов и концентрации больших сил с целью предупреждения возможного украинского наступления. При этом Россия не может держать большое количество войск на границе постоянно.

Таким образом соблазн ограниченного наступления перед руководством России есть. Но есть проблема. Начиная войну, необходимо понимать, как ты её закончишь.

Что делать, если Украина не заключит мир? Если победы не приводят к миру? Идти на риск разрастания войны и вмешательства третих стран? Израиль в 1967 году, нанёс превентивный удар по своим арабским соседям и выиграл шестидневную войну, однако мир не получил, а получил войну Судного дня, и вынужденные договорённости по принципу "мир в обмен на территории".

Поэтому маловероятным представляется, что российское руководство рассматривает ограниченную войну как основной сценарий.

Теперь разберем планы другой стороны.

Может ли Украина перейти в решительное наступление против России? Нет, не может без наличия войск НАТО, готовых к большой войне.

Может ли она перейти в ограниченное наступление (наступление на Донбассе)?

Да, может.

Поставим себя на место украинского командования. Допустим оно считает, что вторжение российских войск неизбежно. Что делать дальше? Сдаваться? Или бороться?

Если бороться, то что делать? Отступать сейчас на линию Днепра? А если русские не пойдут дальше? Займут просто оставленные территории?

Тогда какой вариант - сидеть и ничего не делать и быть разгромленными российской армией?

На Донбассе сейчас, по разным оценкам, сосредоточено от 120 до 140 тысяч наиболее боеспособных частей ВСУ. Им противостоит от 20 до 30 тысяч (некоторые называют цифру 40 тысяч) солдат в частях 1 и 2 корпусов непризнанных республик. Учитывая наличие внутренних коммуникаций для ВСУ по отношению к России, наличие стратегической инициативы на данной момент, хорошой насыщенности средствами противотанковой борьбы и средствами ПВО и большое численное превосходство, сама ситуация толкает украинскую армию перейти в наступление.

Стремительным ударом захватить часть неподконтрольной территории, разгромить части корпусов или окружить их. Безусловно российская армия тогда вмешается, но всё планы на вторжение на Украину летят к чертям, и войска вводятся по частям, по мере подхода наносят контрудары, которые украинские войска принимают, будучи к ним готовыми. История многочисленных контрударов в Великую Отечественную Войну по прорвавшимся войскам со стороны вермахта и Красной армии показывает, что велики шансы на неудачу у таких контрударов. Успех и высвобождение крупных сил ВСУ на Донбассе создаёт очень большие проблемы для российских войск на других направлениях.

Предположим украинскому командованию известно, что российские войска не собираются вторгаться на Украину. Исчезает ли соблазн нанести удар на Донбассе? Нет, не исчезает. Появляется даже больше шансов на нанесение быстрого поражения и замедленной реакции российской стороны. А главное - какая в этом случае будет степень активности российских войск? Как быстро они вмешаются? Какой эффект будет от угрозы западных санкций? Даже если не удастся победить российские войска, готовы ли будут они отбивать территории обратно и нести большие потери?

В общем, это даёт даже в случае неясного исхода невозможность для России добиваться нейтрального статуса Украины, пересмотра в пользу Украины Минских соглашений и гарантированное переизбрание Зеленского на новый срок. Кстати, похожая ситуация уже была.

Когда в 2008 году советники Саакашвили убедили перейти в наступление в Южной Осетии. Однако советники переоценили возможности грузинской армии и недооценили силу сопротивления южноосетинских отрядов. В результате, грузинские войска фактически взяли Цхинвалии, даже продвинулись севернее, но не успели выдвинуться к Рокскому тоннелю на удобные позиции для встречи российской армии.

Ещё раз, это всё голое теоритезирование без учёта множества нам не известных принятых решений и без учёта субъективного фактора.

Поэтому на вопрос - будет ли война, можно ответить: "А черт его знает!" Более точно можно предсказать за время меньше суток до начала горячей фазы. Или имея доступ в те кабинеты, куда мечтают получить доступ разного рода шпионы или разведчики.