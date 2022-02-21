В Москве теперь "по беспределу" задерживают депутатов и правозащитников

В Москве задержаны правозащитники Лев Пономарев, Юрий Самодуров и другие
В центре Москвы на Пушкинской площади полицейские задержали шестерых участников антивоенных одиночных пикетов, в их числе правозащитники Лев Пономарев и Юрий Самодуров.
«ОВД-Инфо» называет имена еще четырех задержанных: Михаил Кригер, Николай Рекубратский, Михаил Удимов и Ольга Мазурова.
У задержанных были плакаты с надписями «Россия, не трогай Украину», «Долой власть чекистов» и так далее. То есть ничего экстремистского и незаконного.
Но кого волнует, что одиночные пикеты не являются никаким нарушением?
А в протоколе напишут какое-нибудь "неповиновение". Хотя в статье закона речь идет о неповиновении лишь законным действиям полиции, а вовсе не любым. Мало ли чего от вас полицейскому взбредет в голову потребовать?
Как видим, нарушений в действиях правозащитников не было, значит, требования полиции и не могли быть законными.
Теперь посмотрим, как будет выкручиваться судья, выписывая наказание за отсутствие события правонарушения. А что? У нас запросто.
Задержанным, кстати, очень немолодым и очень зслуженным людям - стойкости.
Просто на улице задержана депутат Мосгордумы - шла куда-то...
"Мой товарищ, депутат Мосгордумы Елена Янчук задержана под тем предлогом, что она, якобы, организовывала какой-то несогласованный митинг." - сообщает депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.
- Сдаётся мне, что это месть за то, что Елена ездила поддержать защитников Троицкого леса, и выступила там на встрече защитников с депутатом Госдумы (для чего согласование не требуется даже в нынешние людоедские времена).
То есть, депутата столичного парламента задерживают за участие в легальной встрече с гражданами, чьи права нарушаются.
Но фашизм при этом - на Украине!
Не перепутайте!
"Выезжаю в ОВД «Измайлово» поддержать коллегу и постараться выяснить, что происходит", - сообщает на финал Тимонов.
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самая такая оппозиционная написал 21.02.2022 13:42