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Московский листок

Несмотря на запреты, Казахстан продолжает бастовать

Опубликовано 21.02.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Несмотря на запреты, Казахстан продолжает бастовать

17 февраля решением суда в Мангистауской области забастовка бурильщиков компании ТОО «Бургылау», принадлежащей среднему зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву, была признана незаконной. И теперь работодатели пытаются загнать митингующих рабочих в стойло под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Ведь в регионе началась целая череда забастовок и выступлений рабочих, которые требуют значительного увеличения заработной платы, выплаты надбавок, улучшения условий труда, национализации сервисных компаний (отмены результатов оптимизации), отказ от практики аутсорсинга, закупки нового оборудования и соблюдения техники безопасности.

Так, 16 февраля рабочие обратились к руководству компании «Озенэнергосервис», потребовав увеличить зарплату до 250 тысяч тенге, улучшения условий труда, закупки нового оборудования, применения всего социального пакета.

В этот же день рабочие компании Вестойл Жетыбай заявили, что с понедельника 21 февраля начнут забастовку, если не национализируют их предприятие и не повысят зарплату.

В ТОО «Каракудык мунай» 16 февраля рабочие также пригрозили что, если не будут выполнены их требования повышения зарплаты и улучшения условий труда, то через две недели начнётся забастовка.

17 февраля рабочие коммунального предприятия «Озенинвест» жалуются на некомплект штата, тяжелые условия труда, нежелание руководства выслушать требования коллектива и ответить на них. В своём обращении к руководству города и области они потребовали увеличить на 100% заработную плату, повысить на 35% выплаты за вредность и другие надбавки. В противном случае приступят к забастовке.

17 февраля группа сотрудников компании ТОО «М Техсервис» на месторождении Жетыбай вышла на протест. В этот же день рабочие ГКП «Озен жылу» в Жанаозене выступили с заявлением на имя акима области и президента республики. Сотрудники компании жалуются на низкие зарплаты и требуют их повысить на 100%.

В общем, у меня на руках список из двух десятков позиций только по одной области.

Это они еще не знают про три квартиры Токаева в Женеве и несколько объектов недвижимости в Москве на 8 млн долларов.

У семьи президента Казахстана нашли квартиры в Женеве и офшоры

А.Б.



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