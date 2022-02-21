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Московский листок

У семьи президента Казахстана нашли квартиры в Женеве и офшоры

Опубликовано 21.02.2022 в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев токаев
У семьи президента Казахстана нашли квартиры в Женеве и офшоры

В материале Центра исследования коррупции и организованной преступности говорится, что имущество Токаева хранится в Европе с 1998 года.

В то время в швейцарском банке Credit Suisse был открыт счёт для тогдашней жены Касыма-Жомарта Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура.

В 2011 году вклад был закрыт, а через год семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах. В те годы Токаев занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената.

На имя Тимура Токаева также зарегистрированы три квартиры в Женеве и окрестностях и несколько объектов недвижимости в Москве. Стоимость этого имущества оценивается почти в 8 млн долларов.

Что-то маловато для президента, если частно. Думаю, расследователей ждут новые открытия.

Да и откуда в окружении Назарбаева мог оказаться другой человек, без активов за границей?

Весь ужас в том, что они там все такие! То есть других там вообще нет! Я не про Казахстан, я про всю постсоветскую элиту.

К примеру, вот часы за миллионы - зачем их носить, если в любой момент можно спалиться?

А нельзя, это, так сказать, метка, знак принадлежности к классу. Да хоть в шортах с дыркой за заднице, но часы - атрибут. Как значок с Ким Ир Сеном у члена компартии в Северной Корее.

Ну и активы за границей - везде запрещено, но у всех есть. Значит, свои!

А.Б.



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