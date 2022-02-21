Перестань бояться!

Учёные Израиля добились новой невиданной «победы» – открыли медицинскую Америку!

Суть вот в чём.

После инъекции вакцины против COVID-19 массы народу заболевают этой простудой, как будто они не вакцинировались (и даже в большем числе), да ещё и заболевают собственно осложнениями «от прививки» после введения в организм под видом вакцины неведомой жижи. И продажные «учёные» уже не могут ссылаться на то, что это типа некие «антиваксеры» распускают слухи про вред вакцинации – и этим «учёным», по заказу преступников, наживающихся на вакцинации, надо что-то говорить.

И они говорят:

«Учёные из медицинского центра «BIDMC» провели исследования, в котором 22.578 участников получила плацебо, а 22.802 вакцину. После первой инъекции более 35% получателей плацебо испытывали симптомы, которые затрагивали всё тело, такие как лихорадка, головная боль, усталость, больше 16% сообщили об отёке или покраснении.

Из этого был сделан вывод, что около 76% нежелательных явлений в группе вакцинации связаны с ноцебо (когда пациенты сообщают о побочных эффектах после приема препарата-пустышки).

После второй дозы на самовнушение приходилось примерно 52% побочных эффектов».

https://www.bidmc.org/about-bidmc/news/2022/01/placebo-effect-contributes-to-covid-19-vaccine-adverse-events

То есть нам начали внушать, что проблемы последствия вакцинации – это не проблемы врачей или вакцины, а проблемы вакцинируемых – они боятся после инъекции заболеть, вот и болеют. И с этим, в принципе, не поспоришь – на заболеваемость и смертность как-то влияет и ноцебо. Но каким специалистам, имеющим право называться врачами или учёными, влияние ноцебо было неизвестно уже сотни лет?

Так что же вы, суки, молчали, когда СМИ и медицинско-научные твари всего мира применили против народов всего мира ноцебо - запугивали глупцов неминуемой смертью от сезонной простуды, всего лишь устрашающе названной COVID-19? Вам в медицинском институте об этом ноцебо ничего не говорили?

В России специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, демографии, философии, кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудника НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова И.А. Гундаров ещё весной 2020 года кричал: «Боязнь заражения коронавирусом негативно сказывается на иммунитете человека и тем самым ослабляет организм перед возможной угрозой заражения… Он (человек) себя программирует — «кругом зараза, угроза, я заболею». А депрессия, страх очень сильно влияют на иммунитет», - вы почему, умники, его не поддержали? Ах, да, он русский, а разве может русский быть умным?

Но тогда почему вы не поддержали доктора медицины из Германии М. Шпитцбарта который той же весною пытался остановить безумный рёв подлецов из СМИ и из «науки»: «Страх подавляет иммунную систему - это называется психонейроиммунология. Конкретно это означает, что с негативным настроем и со страхом вы вашу иммунную систему подавляете и наоборот, с позитивными мыслями вы поднимите свою иммунную систему настолько, что это можно без проблем измерить в лаборатории. Подумайте о следующем – страх, не предотвращает смерть! Страх предотвращает только жизнь!»,

А ведь то, что страх убивает было известно «от времён царя-Гороха».

Вот скажем, комментатор к моим статьям привёл старинную восточную притчу:

«Встретились как-то на дороге Паломник и Чума.

— Куда идёшь? — спросила чума.

— В Мекку, поклониться святым местам. А ты?

— В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила Чума.

Разошлись они; а через год на той же дороге встретились снова.

— А ведь ты обманула меня, — сказал Чуме Паломник. — Ты говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч!

— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха».

И не пресловутый коронавирус, который обнаруживают у простудившихся уже полвека, а вы, сучьи дети, называющие себя «учёными» и «врачами», запугивая людей смертью от этой простуды убили уже больше людей, чем чума! И продолжаете убивать!

Вот смотрите, в Канаде пока, что мирное восстание против всех рекомендаций «науки» и «медицины». Протестующие требуют от правительства:

«1. Отменить все мандаты на вакцинацию для всех канадцев, дальнобойщиков, путешественников, служащих, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и солдат.

2. Отменить Covid-паспорта и требования к маскам.

3. Отменить чрезвычайное положение.

4. Позволить тем, кто потерял работу, вернуться к ней.

5. Вернуть детей к их родителям.

6. Предоставить финансовую защиту всем малым предприятиям, которые пострадали от Covid-ограничений.

7. Уважать свободу выбора и не допускать дискриминации».

В Канаде десятки и сотни тысяч людей вышли на улицы без намордников, не соблюдают дистанцию – не выполняют ничего из того, что требуют те «врачи», чьи рожи не слазят с экранов телевизоров.

Что должно произойти в Канаде в области эпидемиологической обстановки? Что нам внушают подлые уроды медицины и правительства? Правильно: заболеваемость и смертность от простуды, названной COVID-19, должны возрасти.

А теперь взгляните на дело с точки зрения докторов медицины И. Гундарова и М. Шпитцбарта. Что должно произойти в области эпидемиологической обстановки Канады? Правильно: остальные канадцы, воспрянув от вида таких же, как и они, людей, но не боящихся пресловутой болезни, подавив в себе страх обязаны были укрепить иммунитет и уменьшить заболеваемость сезонной простудой.

А что произошло реально?

Я пишу эту заметку 18 февраля, восстание в Канаде начато 5 февраля, поэтому я взял официальные данные по Канаде за 12 дней с 5 по 17 февраля и с 24 января по 5 февраля – за 12 дней, предшествовавших восстанию.

Но тут ещё есть «заковыка». Аналогом Канады по климату и географическому положению у нас надо бы взять Сахалинскую область – примерно та же широта, правда северной части Канады. Так вот, я беру 4-5 неделю года без восстания и 6-7 неделю года с восстанием. И на Сахалине средняя заболеваемость ОРВИ в эти периоды 57,7-57,8 заболевших в 4-5 недели, но в 6-7 недели рост до 70,5-75,4 заболевших в неделю в расчёте на 10 тысяч жителей. По аналогии, и в Канаде в период с 5 по 17 февраля заболеваемость должна подняться процентов на 30. Это если бы ничего не случилось. Но случилось восстание.

И с 24 января по 5 февраля в Канаде заболевших «от COVID-19» - 196 107 человек, а умерших 2039 человек. А с 5 по 17 февраля 106 724 заболевших и 1 221умерший.

Заболеваемость и смертность сразу же уменьшились практически вдвое!

Сами убедитесь, что происходит, когда люди перестают бояться.