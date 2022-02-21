У семьи президента Токаева нашлись квартиры в Женеве и офшоры, а Казахстан продолжает бастовать

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Посольство США предупредило проживающих в России американцев о возможных терактах https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В России действуют около 90 китайских НКО. Их не признают «иноагентами», несмотря на финансирование из Пекина
3 В Москве задержаны правозащитники Лев Пономарев, Юрий Самодуров и другие https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Просто на улице задержана депутат Мосгордумы - шла куда-то... https://forum-msk.org/material/news/1...
5 «Принудительная эвакуация на фронт»
6 С утра начался обстрел Донецка
7 Дочь Кадырова в 19 лет стала заместителем руководителя секретариата главы Чечни 8 Сити-менеджер Ростова-на-Дону повторил чудо с часами патриарха Кирилла
9 У семьи президента Казахстана нашли квартиры в Женеве и офшоры https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Несмотря на запреты, Казахстан продолжает бастовать https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|