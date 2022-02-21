У семьи президента Токаева нашлись квартиры в Женеве и офшоры, а Казахстан продолжает бастовать

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

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1 Посольство США предупредило проживающих в России американцев о возможных терактах https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В России действуют около 90 китайских НКО. Их не признают «иноагентами», несмотря на финансирование из Пекина

3 В Москве задержаны правозащитники Лев Пономарев, Юрий Самодуров и другие https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Просто на улице задержана депутат Мосгордумы - шла куда-то... https://forum-msk.org/material/news/1...

5 «Принудительная эвакуация на фронт»

6 С утра начался обстрел Донецка

7 Дочь Кадырова в 19 лет стала заместителем руководителя секретариата главы Чечни 8 Сити-менеджер Ростова-на-Дону повторил чудо с часами патриарха Кирилла

9 У семьи президента Казахстана нашли квартиры в Женеве и офшоры https://forum-msk.org/material/news/1...

10 Несмотря на запреты, Казахстан продолжает бастовать https://forum-msk.org/material/news/1...