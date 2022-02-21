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Московский листок

У семьи президента Токаева нашлись квартиры в Женеве и офшоры, а Казахстан продолжает бастовать

Опубликовано 21.02.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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