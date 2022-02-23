Отчаянная петиция против чрезвычайного закона

«Для ускорения выселения граждан в доме ввели режим ЧС. Администрация города нарушает жилищное законодательство, Конституцию РФ, отказывается предоставить людям равнозначное жильё в этом же районе города!» - взывают о помощи жильцы дома 4 по пер. Кривошлыковский (Ростов-на-Дону).

Продолжается противостояние жильцов дома и жуликов (чиновников из администрации).

Напоминаем, трещина была в этом доме уже 10 лет. Жильцам пришлось исписать множество жалоб, чтобы власти наконец обратили на неё внимание и поставили дом в очередь на капремонт. А потом вдруг трещина стала смертельно опасной. Отметим, что по наблюдениям жильцов — размер трещины не менялся, зато территория, на которой стоит дом, заинтересовала застройщика.

Прошли три экспертизы (без уведомления жильцов). И, как по взмаху волшебной палочки, дом превратился из подлежащего ремонту в подлежащий срочному расселению. Жильцы подали в суд. Суд первой инстанции принял сторону горадминистрации. Суд второй инстанции отменил решение суда первой инстанции. А потом вступил в силу закон о чрезвычайных ситуациях и эвакуациях.

31 января 2022 года людям объявили, что они должны немедленно переселяться в связи с угрозой обрушения здания. Пригрозили административной ответственностью в случае отказа. Вскоре была предпринята попытка отключения от дома газа.

Жильцы эвакуироваться не захотели, а также рассказали на весь интернет о предложенных им условиях:

«В 2-х комнатную предложено въезжать по 2 семьи, в 3-х комнатные — по три семьи. Срок? Не известен! Документы? Не известно! Когда компенсации? Не известно! Когда иные квартиры? Не известно!»

Вскоре жильцам удалось связаться со старшим дома по адресу Улановский 15 (туда планировали перекинуть основную массу жильцов). Данное общение не прибавило людям энтузиазма. Они узнали, что данный дом находится не только максимально далеко от центра Ростова, но и максимально близко к городскому коллектору. В результате все тёплые месяцы в доме стоит аромат, соответствующий его местоположению. Ну, и имеется огромное количество тараканов и мышей (круглый год).

Понятно, что данная информация укрепила людей в мысли сопротивляться навязанному «спасению». Перед домом, дабы избежать отключения коммуникаций, был выставлен заградительный пост. Люди до сих пор дежурят круглосуточно, сменами по 6 часов. Поддерживающие жильцов депутаты от КПРФ Евгений Бессонов (Госдума) и Наталья Оськина (Гордума Ростова) обратились с запросами во все инстанции. Скандал получился настолько громким, что по поводу издевательства над жильцами высказался лично Бастрыкин. После этого давления стало поменьше. МЧС соизволило провести работы по укреплению дома.

3 февраля на Круглом столе (прошёл в администрации Пролетарского района с участием городской администрации) жильцам, наконец, было пояснено, что у них (жильцов) есть право на переселение или получение выкупа за прежнее жилье(видимо, пока чиновники надеялись, что смогут выкинуть жильцов быстро и тихо, они подзабыли про это право).

Жильцам бы порадоваться, но. Хотя теоретически права за ними и признали, но они до сих пор не смогли получить от главы администрации Пролетарского района Егора Долматова ответов на следующие вопросы:

- Хотят узнать на какое время будет расселение в маневренный фонд?

- Каким образом будет производиться расчёт и выплата компенсаций?

- В какие сроки это будет происходить?

- Будет ли предоставляться адекватное жильё по квадратуре двухкомнатная на двухкомнатную, трёхкомнатная на трёхкомнатную?

- Возможно ли произвести ремонт, стяжку и укрепление данного дома по Кривошлыковскому 4? (Отметим, что согласно экспертизе, имеющейся у жильцов и представленной ими в ходе судебного разбирательства – возможно). И самый главный вопрос. Почему в течение 10 лет данная трещина не интересовала администрацию Пролетарского района, а в данный момент очень сильно заинтересовала? В связи с чем такое внезапное внимание?

Ни на один из вопросов они не получили ответа. Если, конечно, не считать ответом жалобу администрации Пролетарского района в комиссию Гордумы по этике на депутата городской думы Наталью Оськину, поддерживающую жильцов (комиссия жалобу рассмотрела и сочла необоснованной).

В общем, жильцы предполагают, что то, что происходит в данный момент, это не решение их вопроса, а просто пауза, взятая чиновниками, на время пока всё не утихнет. А потом будет новая атака. Они по-прежнему держат пост перед домом. Они просят всех неравнодушных подписать петицию против произвола обнаглевших чиновников:

https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D1%84-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-4-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83?recruiter=514183481&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_32402418_ru-RU%3A0&recruited_by_id=89dacce0-f061-11e5-a911-5b6e46a5d080