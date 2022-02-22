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Московский листок

Запоздалое признание

Опубликовано 22.02.2022 в разделе комментариев 3

украина война крым киев
Запоздалое признание

В общем-то, сделать это было надо еще 8 лет назад, тогда как минимум 13 тысяч жизней бы не потеряли. И миллионы жителей Донецкой и Луганской областей жили бы сейчас совсем по-другому. Примерно как в Крыму. Отношения с Украиной были бы намного лучше, чем сейчас. Да и Запад воспринял бы ситуацию куде менее болезненно. Никто же не обижается на Абхазию и Южную Осетию - ну вышли из состава Грузии, ну живут себе.

В общем. понятно, что вышло с Крымом - его ведь тоже можно было признать, заключить договора о взаимной обороне и прочем и потом долго-долго, как с Белоруссией, говорить об интеграции в единое государство.

Тогда единственный депутат Госдумы Илья Пономарев высказался против присоединения Крыма к РФ, хотя о признании голосовал "за". Его объявили предателем и в конце концов выдавили из страны - на Украину.

Но почему-то Путин решил, что можно будет разменять Крым на признание новой украинской власти, пришедшей в результате госудапрственного переворота.

Не признай тогда Путин киевский режим, и все вопросы о Будапештском протоколе повисали в воздухе - мы, мол, с другой Украиной договор подписывали, а это самозванцы. Тем более, что все основания для этого были получены непосредственно от свергнутого президента Януковича.

Письмо Януковича или как Путин испугался ввести войска на Украину

Можно было не признавать и выборов Порошенко президентом - что это за выборы, которые организует неизвестно кто, а 4 региона страны вообще в них не участвуют?

Но Путин почему-то решил, что в обмен на легитимизацию его режима, Порошенко будет более контактен по вопросу аннексии Крыма. Ему даже поначалу оставили конфетную фабрику в Липецке - как залог любви и дружбы... А тот "кинул", чисто по-украински, Путин не знал тогда, что так можно (а надо было внимательней отнестись к украинскому политикуму, не перепоручая его престарелому Черномырдину). И вместо взаимовыгодных отношений с Кремлем Порошенко предпочел быть марионеткой в руках США - это было просто выгодней. 

Почему не признавали все эти годы? Думаю, обжегшись на молоке, дули на воду. Пока не поняли, что в противном случае придется воевать, причем по-настоящему.

Речь, конечно, не про бомбардировки Киева или мировую войну. 

Но если Киев не собирался воевать на Донбассе, зачем он держит половину своей армии, около 150 тысяч человек именно в районе линии разграничения с донбасскими республиками? В направлении на Харьков и тот же Киев вообще ничего нет, если кому надо, можно беспрепятственно вторгаться. А если не нарушать правила дорожного движения, то можно доехать до столицы Украины вообще не обратив на себя внимания.

Так ведь и Россия тоже не собирается нападать на Киев и Харьков, поскольку группировку примерно в те же 150 тысяч держит в Ростовской области.

Навряд ли 150 тысяч украинских воинов ждут нападения 30-тысячной народной милиции ДНР и ЛНР. Или что российская армия нападет непременно через Донбасс, больше ведь негде... Украинские генералы очень скверно подготовлены, но ведь не идиоты же.

Все понятно, что ВСУ на линии разграничения ждут удобного случая напасть на республики. А российская армия ждет, когда ВСУ нападут, завязнут на Донбассе, после чего российские танковые колонны обойдут ВСУ справа и устроют классический котел, как в Дебальцево, только больше. Кстати, ввод целой армады российских десантных кораблей в Черное море имеет сысл и для высадки десанта западней Мариуполя, хотя это не главный удар. Но при подавляющем превосходстве в воздухе эта нехитрая оперативно-тактическая схема практически неотбиваема с украинской стороны. Половина ВСУ в котле, война проиграна, едва начавшись.

А теперь и в Киеве вздохнули свободней - войны-то не получается.

Западу остается только развести руками - не за что даже санкции вводить, войны-то нет. Ну признали республики, так ведь даже от Минских соглашений не отказались внаглую.

Что плохо? Что режим в России опять задерживается на неопределенное время. Триумфатор Путин сидит как влитой в своем кресле, не сдвинешь. Совбез как в римском цирке, парламент на подпевках, граждане в прострации. Что нам с той виктории, мы ж не Ротенберг...

Примерно также крепостные крестьяне смотрели на итальянские победы Суворова - говорят, наш-то барин Бонапартия одолел в заморских краях, а теперича приехал, наверно, пороть будут...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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Теперь можно также Северный Казахстан оттяпать.
А Россия может получить полное эмбарго. написал 22.02.2022 02:27
Россия была гарантом неприкосновенности границ Украины.
Вот вам и Путин - гарант.
Он и внутри России такой же гарант.
Скоро завоете.
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(без названия)
Френд написал 22.02.2022 02:23
Баранов путинский фуесос
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(без названия)
ййййй написал 22.02.2022 01:17
Совершенно непонятно, почему вдруг признали. Ничего же видимого не произошло. 7-8 лет назад обстрелы были куда сильнее, и воспринимались гораздо эффектнее -- и было пофиг. Казалось, все только начинается, и можно еще тянуть и тянуть, демонстрировать миру про хохлы-ужос-ужос, всякое там электричество на Украину отключить (или что там), тоже нагнетать, прогнозировать теракты в Киеве, давить на Украину экономически.
А потом в считанные дни -- отовсюду вдруг полезло про признание, за день обболтали по формальной части и шлепнули указы.
И хз что дальше, при таких непредсказуемых гиперзвуковых развитиях.
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