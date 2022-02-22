Российско-украинская война и российские вакцины

Ежедневные дежурные вопли СМИ о количестве заражённых и умерших от COVID-19 постепенно меняются на ежедневные дежурные вопли о количестве беженцев с Донбасса. Картинки с реанимационных отделений и моргов сменили картинки разбитой картонной будки в бурьянах без единого следа осколочных повреждений с пояснением: ««21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет, на месте работают саперы», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ» https://rusnext.ru/news/1645437407425433

Сообщения о количестве привитых самыми лучшими вакцинами сменили сообщения о количестве уничтоженных украинских диверсантов. Вот кадры двух горящих БМП, причём, у одной пушка задрана вверх, видимо напали на неё сверху, и пояснение:

«21 февраля около 09:00 пограничным нарядом ПУ ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», — говорится в официальном сообщении ЦОС ФСБ РФ». Какое нападение на Россию илами двух БМП и пятью человеками? Какие диверсии (скрытые акции) можно совершить на БМП? Прям таки операция «Радиостанция Глайвице-2» в разгаре. https://rusnext.ru/news/1645464825426206

Когда пишу эти строки, обнулидер своим бла-бла-бла топит Минские соглашения, кстати, ради этой радости уже 8 из 10 россиянцев согласились пожертвовать 13-й зарплатой, что тут же угодливо подтвердил и ВЦИОМ. Радовало, что глава Службы внешней разведки, Нарышкин, выступил на Совбезе не один, а с «поехавшей перепуганной кукухой», что как-то объясняет, что из себя представляет Совбез. https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1495780765098983428.

М-да… Совсем недавно писал и говорил, что «национальным дебилам» Киева (а других они в Раду не берут) на самом деле не нужен ни Крым, ни Донбасс – им нужно только поссорить народы. Но Кремль-то каков!

Неужели всё ещё не видно, что и Кремль, и Киев старательно выполняют указания США начать войну или хотя бы ухудшить отношения между народами до самого дна? И что необходимо это не русским и украинцам, а правящей элите США?

Но я не готов так быстро забыть о «нашем дорогом COVID-19».

Придётся в очередной раз напомнить, что в ноябре прошлого года я подал заявление в СК России и Генпрокуратуру о преступной деятельности Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой и её сообщников http://www.ymuhin.ru/node/2486/soprotivlyaysya. в котором доказал фактами, что А.Ю. Попова с сообщниками:

- вопреки обязанностям, не организовала выделение и получение изолята предполагаемого вируса SARS-CoV-2, без чего невозможно ни установить заражение больных ОРЗ этим вирусом, ни получить вакцину против него;

- потребовала от правительства проводить карантинные мероприятия вопреки нормам ею же утверждённой «Методике расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17» и сообщениям подчинённых ей региональных управлений Роспотребнадзора;

- проигнорировала и игнорирует контрольный эксперимент, проводимы Белоруссией и Швецией;

- вопреки увеличению заболеваемости и смертности от инъекций гражданам России веществ, не могущих быть вакциной, продолжает настаивать на продолжении «вакцинации»;

- не проводит совещаний по проблеме с участием специалистов и участвует в цензуре, установленной в СМИ для тех, кто сообщает правду о происходящем.

Генпрокуратура, вместо того, чтобы пресечь преступление, запретив вакцинацию, вместо того, чтобы хотя бы вызвать Попову и потребовать с неё объяснения, переименовала моё заявление в «обращение гражданина» и переслала его для ответа самой Поповой. Оцените, вы пишите Генпрокурору заявление о том, что Иванов убил вашу жену, а Генпрокурор называет ваше заявление «обращением» и отсылает его убийце Иванову, чтобы он вам ответил.

Роспотребнадзор действительно мне ответил, и я его ответ отправил в СК и снова Генпрокурору, как дополнительное доказательство вины Поповой http://www.ymuhin.ru/node/2518/rospotrebnadzor-sam-podtverdil-svoyu-prestupnost. Как вы полагаете, что сделала Генпрокуратура? Правильно, снова отправила и это заявление Поповой. И оттуда снова мне ответили, уже более длинно (в приложении).

И этот ответ тоже является неопровержимым доказательством преступной деятельности Поповой и её сообщников, поскольку в ответе не опровергнут ни единый довод и ни единое доказательство, приведенные в Заявлении, – эти доводы и доказательства даже не упомянуты.

Смотрите, я в пересланном Поповой Заявлении даю результаты подсчёта смертности от вакцинации в России (цитирую сам себя):

«Убийственный для граждан России эффект от вакцинации легко подсчитать, поскольку данные по заболеваемости и смертности от COVID-19 на каждые сутки даны на десятках только русскоязычных сайтов, нижеприведенные данные взяты с https://coronavirus-tracking.ru/.

На 20 ноября 2021 COVID-19 заболело 9 294 188 человек скончалось 262 843. На 1 сентября 2021 заболело 6 937 333 скончалось 184 014. За период с 01.09.2021 по 20.11.2021 дополнительно заболели 2 356 855 и 78 829 граждан России умерли.

А на 20 ноября прошлого 2020 COVID-19 заболели 2 039 926 и скончались 35 311 граждан России, при том, что на 1 сентября 2020 заболели 1 000 048, а скончалось 17 299 граждан России. То есть в период с 01.09.2020 по 20.11.2020 дополнительно заболели 1 039 878 и 18 012 граждан России умерли.

На 20 ноября 2021 года в России привито хотя бы одним компонентом вакцины 43,5% населения, и полностью привито 36,6% граждан России https://gogov.ru/covid-v-stats/russia, а на 20 ноября прошлого, 2020 года в России против COVID-19 не был привит никто.

Но с 1 сентября по 20 ноября прошлого 2020 года в России заболело COVID-19 в 2,25 раз меньше граждан России, чем с 1 сентября по 20 ноября нынешнего 2021 года! Прививка усугубили частоту заболевания сезонного ОРЗ в 2021 году более, чем в два раза!

Но, как и предупреждали советские врачи, особенно усугубилась тяжесть протекания ОРВИ. С 1 сентября по 20 ноября 2020 года в совершенно не вакцинированной России с положительным тестом на COVID-19 умерло в 4,37 раза меньше граждан, чем в такой же период в 2021 году с уже чуть ли не наполовину вакцинированными гражданами. Прививка усугубили частоту смертельного итога сезонного ОРЗ в 2021 году более, чем в четыре раза!».

А вот ответ на эти числа статс-секретаря Роспотребнадзора:

«Высокий охват прививками против COVID-19 позволит снизить устойчивую передачу вируса SARS-CoV-2 и ограничить его циркуляцию в популяции, что также будет способствовать снижению интенсивности мутаций вируса (появлению новых генетических вариантов)».

Вот как такой ответ понять?

Но я благодарен Роспотребнадзору вот за что.

Роспотребнадзор обязан был убедиться, что эффективность и безопасность прививок проверена. Я – не обязан, а они ОБЯЗАНЫ! И если я пишу, что эффективность и безопасность прививок «Спутник V» никем не проверялась, то как мне поверить? Если я пишу, что я не нашёл в литературе (интернете) никаких отчётов о проверке, то может я плохо искал или вообще не умею это делать? Но они-то обязаны уметь! Роспотребнадзор обязан иметь эти отчёты о проверке эффективности и безопасности прививок!

И в этом письме Роскомнадзор сам дал ссылки, но (обратите внимание!) не на собственные отчёты о проверке прививок ГОСУДАРСТВЕННЫМИ независимыми органами, а всего лишь на публикациях, сведения о которых у него имеются, и в которых, якобы, описывается проверка вакцин:

«Результаты по доклиническим и клиническим испытаниям вакцин против COVID-19 публикуются в научных изданиях. Так, например, в рецензируемых российских научных изданиях (Вестник Российской Академии медицинских наук, 2021/Т. 76/№ 1, стр. 5-19; журнал «Инфекция и иммунитет», 2021, Т. 11, с. 283-296) опубликованы статьи по результатам доклинических и I-II фазы клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона». С информацией о доклинических и клинических испытаниях вакцины «Спутник V» Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации в разделе «Исследования» - вакцина против COVID-19 (https://gamalcya. org/research/vaktsina-protiv-covid-19/)».

Начнём с двух статей, в которых описывается испытание любимой вакцины Жириновского - «ЭпиВакКороны».

Её испытания проводили не какие-то незаинтересованные организации под контролем государственных органов, а сами авторы этой вакцины, и никто больше. Как типа повар, который сам что-то сварил, сам восхитился своим варевом и теперь орёт посетителям, которых от этого варева тошнит: «Оно полезное!».

Итак, «Вестник Российской Академии медицинских наук», 2021/Т. 76 № 1, стр. 5-19, статья Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «Иммуногенные и протективые свойства кандидатной пептидной вакцины против SARS-CoV-2».

Цитата из вывода по этой работе: «Разработанная нами вакцина ЭпиВакКорона при двукратном введении с интервалом в 14 дней хомякам, хорькам и низшим приматам (африканским зеленым мартышкам и макакам-резусам) в дозе, равной одной прививочной дозе для человека, вызывает индукцию антител у 100% животных. В опытах на хомяках показано, что вакцинный препарат обладает иммуногенностью. Показано, что вакцина индуцирует ускорение элиминации вируса из верхних дыхательных путей (хорьки) и предотвращает развитие пневмонии у лабораторных животных (хомяки, приматы) после респираторного заражения новым коронавирусом». https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/1528/1454

Вы оценили то, что не только Жириновский, но хомячки с хорьками остались довольны вакциной ЭпиВакКорона? Теперь наступила очередь людей.

Журнал «Инфекция и иммунитет», 2021, Т. 11, с. 283-296 статья тех же авторов «Простое слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины «ЭпиВакКорона» для профилактики COVID-19 на добровольцах в возрасте 18–60 лет (фаза I–II)».

Цитата из аннотации: «Мы разработали синтетическую пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» против нового коронавируса SARS-CoV-2, которая представляет собой суспензию для внутримышечного введения, содержащую композицию химически синтезированных пептидных иммуногенов S-белка коронавируса SARS-CoV-2, конъюгированных с белком-носителем, и адсорбируется на гидроксиде алюминия. В настоящее время проводятся I–II фазы клинических испытаний вакцины, которые состоят из двух этапов: этап 1 — открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18–30 лет, этап 2 — простое слепое сравнительное рандомизированное плацебоконтролируемое исследование с участием 86 добровольцев. В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте 18–60 лет, вакцину вводили внутримышечно дважды с интервалом 21 день между инъекциями. Все местные реакции на введение вакцины были умеренными, например, кратковременная боль в месте инъекции. Признаков развития местных или системных побочных реакций не было. Схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, из которых состоит вакцина, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после второй дозы иммунизации. В группах добровольцев, вакцинированных плацебо, о сероконверсии не сообщалось. Вакцина «ЭпиВакКорона» на основе пептидов имеет низкую реактогенность, является иммуногенным и безопасным продуктом». https://www.iimmun.ru/iimm/article/view/1699

Итак, исследование безопасности вакцины, которая вводится миллионам граждан России проведено на 14 молодых людях, остальные исследования - на 86 добровольцах, возрастом до 60 лет. Не знаю, как вас, но меня это не убеждает даже в безопасности, даже если бы я и не просмотрел статью об этом учреждении с названием «Фувловакцины от династий Максютовых и Рыжиковых» https://rucompromat.com/articles/fuvlovaktsinyi_ot_dinastiy_maksyutovyih_i_ryizhikovyih, которая и подвигла меня на название для этой свой статьи.

Теперь о том, с чем мы можем «ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации в разделе «Исследования» - вакцина против COVID-19». В разделе «Вакцина против COVID-19» главка «Клинические испытания», а в ней адреса четырёх материалов о клинических испытаниях:

- благодарственное письмо участникам клинического исследования «Sputnik-V» от имени Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи и контрактно-исследовательской организации Crocus Medical; https://gamaleya.org/upload/archive/blagodarnost3-03.pdf

- план от 18 июня 2020 года провести исследования препарата «Гам-КОВИД-Вак Лио» на 9 человеках, а потом и на 20; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04437875?term=Gamaleya&draw=2

- план от того же числа оценить безопасность, переносимость и иммуногенность препарата «Гам-КОВИД-Вак», в виде раствора для внутримышечного введения, с участием здоровых добровольцев; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04436471?term=Gamaleya&draw=2

- план от 28 августа 2020 года с заданием Правительству города Москвы и CRO Крокус Медикал Б.В. провести исследование вакцины Gam-COVID-Vac на 40 тысячах добровольцах. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04530396

Всё! Ни малейшего следа того, что эти планы исполнялись хоть когда-нибудь. Планы есть, но отчётов о планируемых исследованиях вакцины нет ни у Центра им. Гамалеи, ни у Роспотребнадзора!

И вот на основании этих грандиозных планов вурдалаки Правительства России требуют ото всех привиться вакциной «Спутник V». Мне уже дважды звонили, приглашая привиться до 31 марта и обещая за это 10 тысяч рублей. И на это денег у них хватает!

А общий итог с учётом и фактов ранее опубликованной статьи о «CRO Крокус Медикал Б.В.» http://www.ymuhin.ru/node/2538/vakcina-dlya-umnyh-i-generalnaya-prokuratura:

- вакцина «Спутник V» неизвестно кем произведена, неизвестно из каких материалов и никогда не проверялась на эффективность и безопасность.

И ведь убийство граждан России этой «вакциной» продолжается. Прививочная кампания в России началась в декабре 2020 года с Москвы, на 1 февраля 2021 года было привито 1,5% населения России. С начала аферы и на 1 февраля 2021 года было 3 868 087 заболевших и 73 619 умерших, на 1 января 2021 заболевших было 3 186 336, а умерших 57 555. Итого за январь месяц 2021 года заболело 681 751 и 16064 умерло.

А к 1 февраля 2022 года было привито уже 52.4% населения России, мало этого, согласно официальной легенде в это время вызывал простуду легкий штамм «омикрон», тем не менее, с начала аферы и на 1 февраля 2022 года было 11 986 913 заболевших и 332 012 умерших, на 1 января 2022 года заболевших было 10 512 253, а умерших 309 322. Итого за январь месяц 2022 года заболело 1 474 660 и 22 690 умерло.

В итоге в январе 2022 года по сравнению с январём 2021 года стало в два раза больше заболевших и почти в полтора раза больше умерших. И ничем иным кроме «вакцинации» непонятной жидкостью этот рост объяснить невозможно.

Ю.И. МУХИН

Приложение:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

http://www.rospotrebnadzor.ru

17.02.2022 № 09-3909-2022-40

Мухину Ю.И.

О рассмотрении обращения

Уважаемый Юрий Игнатьевич!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение, поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и в пределах компетенции сообщает.

Как следует из преамбулы и статьи 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения - публично-правовая обязанность государства, обусловленная необходимостью реализации конституционного права гражданина на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно статье 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В соответствии с указанным положением Конституции Российской Федерации, статья 29 Федерального закона № 52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предусматривает возможность установления уполномоченными лицами ограничений, объем и своевременность которых, формируется исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории.

По решению от 30.01.2020 Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции, присвоен уровень международной опасности, объявлена чрезвычайная ситуация международного значения, в том числе поскольку в эпидемический процесс новой коронавирусной инфекции было вовлечено население большинства стран Азии, Европы и Американского континента.

Таким образом, коронавирусная инфекция (COVID-19) - это новое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным аспирационным механизмом передачи, характеризующимся высоким уровнем контагиозности, тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности.

В соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 23 Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254, к угрозам национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан относятся в том числе: риск осложнения эпидемиологической ситуации на фоне неблагополучной ситуации в иностранных государствах по ряду новых и опасных инфекционных заболеваний; риск возникновения новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами, занос редких или ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации инфекционных и паразитарных заболеваний.

В этой связи Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715, дополнен пунктом 16 с кодом «В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)» (постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих»), позднее данное инфекционное заболевание было официально переименовано ВОЗ в COVID-19, а вирус SAR.S-CoV-2 отнесен ко II группе патогенности.

Верховный Суд Российской Федерации в решении от 15.04.2021 № АКПИ-77 по административному делу о признании недействующим постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», установив, что оспариваемый нормативный правовой акт издан в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией в иностранных государствах, характеризующейся быстрым распространением COVID-19, с учетом официального признания ВОЗ распространения COVID-19 как чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в удовлетворении административного искового заявления отказал (Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2021 № АПЛ21-218 решение Верховного Суда Российской Федерации от 15.04.2021 №1 АКПИ21-77 оставила без изменения).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» высшим должностным лицом (руководителем высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечивается действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» установлено, что режим повышенной готовности, как и режим чрезвычайной ситуации, вводится с целью защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при котором должны соблюдаться Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417.

В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской Федерации в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом и во исполнение поручения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 30, 39 Федерального закона № 52-ФЗ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации издано постановление от 22.05.2020 № 15 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», определяющих требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусматривая требования к ношению масок и перчаток), а также постановление от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению риской распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (далее - Постановление №31).

Законность и обоснованность указанных выше нормативных правовых актов также подтверждена решениями Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2021 № АКПИ20-862 и от 28.06.2021 № АПЛ21-202 (определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2021 № АПЛ21-202). В частности, судебным органом установлено, что проведение профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации.

В развитие указанных выше нормативных правовых актов и положений статьи 6 Закона № 52-ФЗ субъекты Российской Федерации при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, имеют право вводить на территории субъекта Российской Федерации ограничительные мероприятия, а также принимать в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации, а также контролировать их исполнение.

При этом формы, способы, объем, перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий определяются субъектами Российской Федерации в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации.

Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее - Федеральный закон № 157-ФЗ), статьями 9 и 10 которого определены случаи обязательности проведения профилактических прививок.

Государственная политика в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, в том числе проведения профилактических прививок, осуществляется в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и направлена на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Наиболее эффективным и экономически обоснованным способом защиты от эпидемий является вакцинопрофилактика. Для контроля за эпидпроцессом и стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией следует обеспечить охват не менее 80% взрослого населения страны в целях достижения коллективного иммунитета. Высокий охват прививками против COVID-19 позволит снизить устойчивую передачу вируса SARS-CoV-2 и ограничить его циркуляцию в популяции, что также будет способствовать снижению интенсивности мутаций вируса (появлению новых генетических вариантов). Кроме того, вакцинация позволяет снизить риски нс только для конкретного привитого индивида, но и прервать цепочку распространения заболеваний.

Профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 09.12.2020 № 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года № 125н (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2020, регистрационный №61502).

Так, национальный календарь определяет категории граждан, исходя из перечисления видов работ (деятельности), при которых проводится такая вакцинация.

Национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (пункт 2 статьи 9 и пункт 3 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ).

В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое практическое значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в числе которых и такая противоэпидемическая мера как введение наличия сертификатов, подтверждающих завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ранее перенесенное заболевание либо наличие медицинского противопоказания к вакцинации, который может применяться в целях ограничений в посещении различных общественных мест, предполагающих большое скопление людей, призвана обеспечить реализацию обязательных требований санитарных правил по обеспечению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. В соответствии с предложениями Правительства Российской Федерации перечень объектов, для посещения которых требуется медицинская документация (подтверждающая проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки, либо подтверждающая, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией), устанавливается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Вместе с тем, к таким объектам не относятся организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, транспорт и аптечные организации. Данные предложения направлены на минимизацию рисков распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового пребывания населения Российской Федерации.

Сведения о вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) включаются в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 373 «Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Минздравом России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 441 «Об особенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов» зарегистрировано 7 вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), из которых 6 выпущено в гражданский оборот («Гам-Ковид- Вак», «Спутник лайт», «Гам-Ковид-Вак-М», разработанные ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» - ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак» - Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова).

Все организации, которые занимаются производством официально зарегистрированных вакцинных препаратов, проходят очень строгое лицензирование и сертификацию, в том числе на соответствие международным нормам надлежащей производственной практики.

Эффективность разработанных и выпущенных в гражданский оборот вакцин доказана в ходе многочисленных доклинических и масштабных клинических исследований, несмотря на сжатые сроки их проведения. Все стадии исследований были проведены в полном соответствии с нормами действующего федерального законодательства и по общепринятым международным протоколам.

Результаты по доклиническим и клиническим испытаниям вакцин против COVID-19 публикуются в научных изданиях. Так, например, в рецензируемых российских научных изданиях (Вестник Российской Академии медицинских наук, 2021/Т. 76/№ 1, стр. 5-19; журнал «Инфекция и иммунитет», 2021, Т. 11, с. 283-296) опубликованы статьи по результатам доклинических и I-II фазы клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона». С информацией о доклинических и клинических испытаниях вакцины «Спутник V» Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации в разделе «Исследования» - вакцина против COVID-19 (https://gamalcya. org/research/vaktsina-protiv-covid-19/).

Информация о вакцинных препаратах для профилактики новой коронавирусной инфекции содержится в инструкциях по их применению, которые размещены в свободном доступе, а также на сайтах производителей и Минздрава России.

Порядок проведения вакцинации, а также сведения о применяемых вакцинах, противопоказаниях к их применению, побочных реакциях и др. содержатся во временных методических рекомендациях «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», разработанных Минздравом России, а также на официальном сайте Минздрава России (https://minzdrav.gov.ru/) в разделе Полезные ресурсы подраздел Государственный реестр лекарственных средств, а далее перейти по указанной на сайте ссылке (http://grls.rosminzdrav.ru/) в раздел сайта Росздравнадзора.

Высокий охват прививками против COVID-19 позволит снизить устойчивую передачу вируса SARS-CoV-2 и ограничить его циркуляцию в популяции, что также будет способствовать снижению интенсивности мутаций вируса (появлению новых генетических вариантов).

В целях реализации положений статей 64-66 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» осуществляется мониторинг безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрация побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения.

Уполномоченным федеральным органом, осуществляющим мониторинг за безопасностью лекарственных средств, является Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (п.п. 5.1.4.3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения»). Частота возникновения поствакцинальных осложнений любыми вакцинами, в том числе для профилактики COVID-19 в Российской Федерации сопоставима с данными зарубежной статистики (менее 0,0002 на 10 тыс. инъекций).

Принимаемые Российской Федерацией профилактические и противоэпидемические меры в рамках предотвращения распространения COVID-19 вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер и направлены исключительно во благо сохранения здоровья граждан.

Статс-секретарь - заместитель руководителя

М.С. Орлов.