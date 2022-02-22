Вчера, 21 февраля 2022 года, спустя почти 8 лет с момента начала боевых действий на Донбассе, президент Путин выступил с заявлением о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. На данный момент подписаны договора о сотрудничестве РФ с республиками Донбасса.

Мы искренне поздравляем жителей республик: наконец-то прекратятся обстрелы. Наконец-то, спустя восемь лет кошмара жители прифронтовых территорий смогут заснуть спокойно.

В данной публикации мы не будем подробно разбирать трогательный исторический экскурс от гаранта и не будем подробно останавливаться на причинах и предпосылках данного решения (о последнем мы в скором времени напишем отдельный материал). На данный момент мы хотим обратиться к трудящимся России, ДНР и ЛНР.

Во-первых, хотелось бы отметить, что признание республик - это полумеры. Движение Рабочий Контроль считает, что наиболее полно обеспечить права трудящихся Донбасса может только полноценное включение данных территорий в состав РФ. Пока же, к сожалению, речь идет только о фактическом прекращении боевых действий. Открытыми остаются вопросы восстановления инфраструктуры, дальнейшая судьба шахт и заводов, цены и тарифы. И эти вопросы может решить только совместная, организованная и солидарная борьба трудящихся наших стран.

Поэтому мы обращаемся к донецким и луганским рабочим: товарищи, только от вас сейчас зависит, как быстро восстановится нормальная мирная жизнь. Только вы, организовавшись в свои собственные профсоюзы, можете добиться достойных зарплат, социальных гарантий и восстановления инфраструктуры. Ваше будущее - только в ваших руках!

Так же мы обращаемся к российским трудящимся: товарищи, готовьтесь к очередной лапше на уши от вашего начальства. Очень скоро в ответ на ваши справедливые вопросы о том, почему поднялись цены и тарифы, но не поднялись зарплаты, почему сокращают очередной коллектив вам будут нагло врать, что "в следствии признания наложены санкции" и далее по списку. Вы все это уже слышали не раз. И пора прекратить верить в сказки. Потому что цены растут не из-за признания или непризнания ДНР и ЛНР, а из-за того, что в капиталистической экономике ВСЕГДА ПАДАЕТ НОРМА ПРИБЫЛИ. Всегда. Об этом мы так же подробно расскажем в следующих публикациях.

Однако, гарант примерно треть своей речи посвятил геополитической ситуации и якобы военной угрозе. Что ж, объединившись, мы можем помочь гаранту быть последовательным. Давайте вместе напомним ему об обещанном еще 8 лет назад импортозамещении, о планомерной ликвидации высокотехнологичной промышленности, об угробленном станкостроении, о ситуации с Тяжстанкогидропрессом в Новосибирске и заводом имени Хруничева в Москве. Ведь никто Владимира Владимировича за язык не тянул. Давайте наконец-то начнем вместо ожидания помощи от доброго дяди сами отвечать за свое будущее! Давайте начнем организовываться в независимые от работодателя профсоюзы и требовать нормальных зарплат, белых, а не как обычно. Нормального инструмента, а не припрятанных кладовщиком Петровичем наполовину переломанных сверл, помнящих еще Брежнева. Давайте вместе требовать создания новых рабочих мест и восстановления нашей экономики! Да, это сложно, но за нас с вами этого не будет делать никто.

Отдельно хотим передать пламенный привет некоторым уже высказавшимся по этому поводу гражданам с альтернативным мышлением, сильно испугавшимся за свои кошельки, в которые по их мнению, непременно залезут дончане и луганчане. Дорогие штрейхи, трусы и диванные балаболы! Мы прекрасно понимаем, что в своем упорном нежелании самостоятельно отстаивать свои права вы готовы обвинить хоть марсиан, но пора бы уже вырасти из подросткового возраста и наконец-то научиться хотя бы непосредственного начальника у себя на рабочем месте одергивать, а не плестись пахать в сверхурочку за бесплатно. Вы в курсе хоть о наличии (пока еще) Трудового Кодекса, судов, трудинспекции, ФЗ "О профсоюзах"? Что-то подсказывает, что все-таки да. И если вы действительно переживаете за свое будущее, надо хотя бы попытаться первичку на работе создать, а не крыситься на людей, которые в ваших проблемах ни разу не виноваты. Не знаете, как? - Приходите, научим, поможем, поддержим. Знаете, но страшно? - Ну так все претензии высказывайте своему отражению в зеркале, а не людям, которые 8 лет подряд живут, не зная, а не прилетит ли ночью?

Так же передаем еще более пламенный привет доморощенным борцам с империализмом, всем членам секты свидетелей третьей мировой и прочим деятелям альтернативной политической ориентации. Вы, конечно, можете продолжать нагнетать истерику (с чем и без вас сейчас прекрасно справляется государственная пропаганда), но вы хотя бы уж тогда зарплату за это просите. А то обидно ж наверное - столько трудов, а деньги Соловьеву. Но если вы действительно на деле, а не на словах, готовы отстаивать классовые интересы трудящихся, займитесь чем-нибудь более полезным. Например, созданием по-настоящему сильного и сплоченного профсоюзного движения в нашей стране.

В заключении мы еще раз хотим поздравить всех жителей ДНР и ЛНР с прекращением обстрелов, а так же обратиться ко всем сознательным трудящимся, честным коммунистам и профсоюзникам наших стран.

Товарищи! Только вместе мы сможем добиться лучшей жизни! Только организовав единое и сплоченное профсоюзное движение, мы сможем противостоять росту цен и урезанию социальных гарантий, добиться достойных зарплат и восстановления экономики.

В СОЛИДАРНОСТИ - НАША СИЛА!