Избранные места из обращения В.В.Путина к нации 21 февраля 2022 года

В свой четвёртый срок президент не на шутку увлёкся историей и болезненно переживает то, что натворили наши предки после революции. Его гнетёт, как большевики торговали интересами России - послушать, так они вершили политику под лозунгом: "Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!". Постоянно пеняет на Брестский мир (положения которого, к слову, никогда не исполнялись) и вносит новое слово в науку: "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Однако даже при таком новаторстве и эпатаже исторического экскурса всё же самой любопытной частью прозвучавшей часовой филиппики стал анализ негодности современного политического режима, сложившегося у соседей.

Вот что получается, если опустить в цитатах название страны.

"Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа.

Весь смысл олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы сохранить миллиарды долларов, украденные у людей и спрятанные олигархами на счетах в западных банках.

Другие приходили к власти с помощью голосов граждан, которые искренне поддерживали такие устремления. Но, получив посты, должности, они тут же предавали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных обещаний.

Политические, выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой.

Коррупция буквально пропитала, разъела государственность, всю систему, все ветви власти.

15 процентов, не от трудоспособного, а именно от всего населения страны были вынуждены уехать за границу в поисках работы.

Тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию ‒ в разы. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, им приходится буквально выживать.

Почему всё это происходит? Ответ очевиден: потому что приданое, полученное не только от советской эпохи, но ещё и от Российской империи, промотали и растащили по карманам. Утрачены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые давали людям стабильный доход. Такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, электронная промышленность, судо- и авиастроение, или лежат на боку, или уничтожены вовсе.

И в этой связи возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала ‒ это и есть тот самый цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи?

На деле всё свелось к тому, что развал экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны.

Независимого суда попросту нет".

Подчеркну, что всё вышесказанное произнёс не какой-нибудь экстремист, а глава государства Владимир Владимирович Путин, и имел он в виду Украину. Так и вспоминаются записки Екатерины Великой по поводу Уложенной комиссии, которые для своего времени оказались столь радикальны, революционны, что были запрещены во многих европейских странах, как крамольные. Между тем до отмены крепостного права в самой России оставался ещё целый век. Воистину, соринку заметят в чужом глазу.