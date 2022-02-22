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Московский листок

Избранные места из обращения В.В.Путина к нации 21 февраля 2022 года

Опубликовано 22.02.2022 автором Игорь Олин в разделе комментариев 8

украина европа война киев
Избранные места из обращения В.В.Путина к нации 21 февраля 2022 года

В свой четвёртый срок президент не на шутку увлёкся историей и болезненно переживает то, что натворили наши предки после революции. Его гнетёт, как большевики торговали интересами России - послушать, так они вершили политику под лозунгом: "Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!". Постоянно пеняет на Брестский мир (положения которого, к слову, никогда не исполнялись) и вносит новое слово в науку: "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Однако даже при таком новаторстве и эпатаже исторического экскурса всё же самой любопытной частью прозвучавшей часовой филиппики стал анализ негодности современного политического режима, сложившегося у соседей.

Вот что получается, если опустить в цитатах название страны.

"Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа.

Весь смысл олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы сохранить миллиарды долларов, украденные у людей и спрятанные олигархами на счетах в западных банках.

Другие приходили к власти с помощью голосов граждан, которые искренне поддерживали такие устремления. Но, получив посты, должности, они тут же предавали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных обещаний.

Политические, выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой.

Коррупция буквально пропитала, разъела государственность, всю систему, все ветви власти.

15 процентов, не от трудоспособного, а именно от всего населения страны были вынуждены уехать за границу в поисках работы.

Тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию ‒ в разы. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, им приходится буквально выживать.

Почему всё это происходит? Ответ очевиден: потому что приданое, полученное не только от советской эпохи, но ещё и от Российской империи, промотали и растащили по карманам. Утрачены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые давали людям стабильный доход. Такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, электронная промышленность, судо- и авиастроение, или лежат на боку, или уничтожены вовсе.

И в этой связи возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала ‒ это и есть тот самый цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи?

На деле всё свелось к тому, что развал экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны.

Независимого суда попросту нет".

Подчеркну, что всё вышесказанное произнёс не какой-нибудь экстремист, а глава государства Владимир Владимирович Путин, и имел он в виду Украину. Так и вспоминаются записки Екатерины Великой по поводу Уложенной комиссии, которые для своего времени оказались столь радикальны, революционны, что были запрещены во многих европейских странах, как крамольные. Между тем до отмены крепостного права в самой России оставался ещё целый век. Воистину, соринку заметят в чужом глазу.



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: НЕПРАВДА
ИЗЯ ТЯНИН написал 22.02.2022 13:58
Вот и непрвда,что "Путин" обычная моль.
Он экзотическая моль- типа ковид.
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НЕ РУГАЙТЕ "ПУТИНА" ЗА ПОКАЯНИЕ!
ОДИН ИЗ РОССИЯН написал 22.02.2022 13:55
Не надо ничего путать: великий вошьдь 146 % россиян и 100% изра-
ильтян изложил всю правду о России.Просто как человек скромный
и искренний он слово "Россия" заменил на термин "Украина" чтобы
друзья крышующие его не ругались.
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(без названия)
ср написал 22.02.2022 13:52
Если говорить о масштабе личности, то Путин по сравнению с Лениным просто насекомое, обычная Моль...
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(без названия)
Не про него? написал 22.02.2022 13:28
Мели Емеля, твоя неделя.
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 22.02.2022 13:07
Шокируют претензии к В.И.Ленину! Будь сейчас лидер, хоть частично ему равный, у нас не было бы таких проблем в принципе! Партия Ленина в кратчайшие сроки подняла страну из страшной, послевоенной разрухи в условиях неизмеримо более суровых! В блокаде, без ресурсов и нефтедолларов!.. Но народ совершает чудеса, горы сдвигает, когда верит своим вождям, когда чувствует единство с ними, ощущает себя хозяином своей страны! Вот сейчас - очередной тест на патриотизм: угадайте, хоть один олигарх пожертвует хоть часть своих( наших) сказочных богатств "все для фронта( хотя бы символического!), все для победы( хотя бы условной!)". Или даст олигархия приют беженцам Донбасса хоть в части своих дворцов?!..
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(без названия)
Знакомо написал 22.02.2022 12:40
Чего еще ждать от питерского Гопника, закончившего на "тройки" школу КГБ и из-за "профнепригодности" распределенного в 5 отдел по борьбе с диссидентами в Ленинграде. Этот потом липовый "разведчик" подсуетился, чтобы попасть в ГДР для работы с бумагами и раздачи инструкций "красным" террористам! Так он себя и ведет всю жизнь, но ни черта не понимает ни в государственном, ни в экономическом управлении, ни в международной политике!
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(без названия)
стоик7974 написал 22.02.2022 12:38
карлик всегда выглядел придурком?
но пишущие ему бумажки - еще и подняли хвостики на абрамовичей ?
выходит, режим карлика придурок на придурке, пока абрамовичи воруют у людей?
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(без названия)
Тьфу написал 22.02.2022 12:32
Исторический Неуч "выгибает", фальсифицирует историю под воровскую политику разбоя на международной арене! Создается впечатление, что в Пукина вселились "бесы" 19-средины 20 веков, или "Наполеоны" из Кащенко!
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