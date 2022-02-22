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Московский листок

Байден запретил американцам покупать в ДНР компьютеры

Опубликовано 22.02.2022 в разделе комментариев 3

украина война киев
Байден запретил американцам покупать в ДНР компьютеры

Президент США Джо Байден подписал указ, вводящий санкции в отношении ДНР и ЛНР, о признании которых президент России Владимир Путин заявил в понедельник вечером.

Документ запрещает американцам любые инвестиции в экономику обеих республик и ввоз оттуда в США прямо или косвенно любых товаров и технологий, а также экспорт любых товаров из Штатов в ДНР и ЛНР.

Ну что ж, наверно, американцы обойдутся без донецких компьютеров и технологий по производству кулеша.

Зато теперь, если США раньше вообще не признавали существования ДНР и ЛНР, считая их оккупированными областями Украины, то теперь по факту признают, что республики существуют как субъект международных отношений. С ними вот даже торговать нельзя...

В указе говорится, что признание Москвой республик противоречит «российским обязательствам в соответствии с минскими соглашениями», а также угрожает миру, стабильности, суверенитету Украины. Тем самым это «представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

В чем угроза национальной безопасности США, не разъясняется.

Экономических санкций против России в указе Байдена нет.

Вашингтон намерен объявить «дополнительные меры из-за нарушения Россией своих международных обязательств». «Для ясности: эти меры являются отдельными и дополнят стремительные и суровые экономические меры, которые мы готовим в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется на Украину», — заявили в Белом доме.

А если не вторгнется, то ничего. Так надо понимать?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Очевидно 282 написал 22.02.2022 13:40
Что "стояк" не может быть даже допущен до выборов не то что в совет депутатов Щукино, а даже в депутаты самой дальней деревеньки.
Это ж надо - такой антисемитизм!
Это ж надо кем быть, чтобы ТАКУЮ неприязнь испытывать к Чипполино.
СТОЯК есть позор данного сайта!
СТОЯК есть главный идиот данного сайта!
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(без названия)
Что знали. написал 22.02.2022 13:35
Никому, абсолютно никому не нужна Украина и особых дел до нее нет.
Скорее всего, овчинка выделки не стОит, что бы из-нее ввязываться в военный конфликт, а сами украинцы- известные дрищщи. Им, дорогА своя хата с краю.
Не зря же сегодня Володин на заседании Госдумы открыто смеялся на разными международными, якобы, санкциями.
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(без названия)
стоик7974 написал 22.02.2022 13:16
О Великий белорусский таракан, когда ты возьмешь карлика на руки и погладишь по головке со словами - ты наимудрейший среди карликов?
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