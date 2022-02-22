Байден запретил американцам покупать в ДНР компьютеры

Президент США Джо Байден подписал указ, вводящий санкции в отношении ДНР и ЛНР, о признании которых президент России Владимир Путин заявил в понедельник вечером.

Документ запрещает американцам любые инвестиции в экономику обеих республик и ввоз оттуда в США прямо или косвенно любых товаров и технологий, а также экспорт любых товаров из Штатов в ДНР и ЛНР.

Ну что ж, наверно, американцы обойдутся без донецких компьютеров и технологий по производству кулеша.

Зато теперь, если США раньше вообще не признавали существования ДНР и ЛНР, считая их оккупированными областями Украины, то теперь по факту признают, что республики существуют как субъект международных отношений. С ними вот даже торговать нельзя...

В указе говорится, что признание Москвой республик противоречит «российским обязательствам в соответствии с минскими соглашениями», а также угрожает миру, стабильности, суверенитету Украины. Тем самым это «представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

В чем угроза национальной безопасности США, не разъясняется.

Экономических санкций против России в указе Байдена нет.

Вашингтон намерен объявить «дополнительные меры из-за нарушения Россией своих международных обязательств». «Для ясности: эти меры являются отдельными и дополнят стремительные и суровые экономические меры, которые мы готовим в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется на Украину», — заявили в Белом доме.

А если не вторгнется, то ничего. Так надо понимать?

А.Б.