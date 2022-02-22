Кустурица станет главным режиссером Театра Российской Армии. А Депардье? А Сигал?

О хорошем. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА), тот согласился.

Шойгу встретился с Кустурицей, подчеркнул «его талант и большую, идущую от сердца работу», а также роль режиссера «в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры», рассказали в ведомстве.

Кустурица назвал предложение министра большой честью. По словам режиссера, на новой должности он планирует перенести в спектакли сюжеты фильмов, таких как «Летят журавли» и «Жизнь как чудо».

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Среди его самых известных киноработ — «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», «По млечному пути».

Кстати, а где Депардье? Где Стивен Сигал? Его предки вообще из Кяхты, это юг Бурятии - мог бы возглавить Буря́тский госуда́рственный академи́ческий теа́тр о́перы и бале́та имени Г. Ц. Цыдынжа́пова. А что?

А.Б.