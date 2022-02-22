Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Путин наконец признал ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1...
2 КПРФ на митингах поддержит власть
3 В Свердловскую область везут 600 беженцев с Донбасса. Ради них выселили пациентов больницы
4 Американцам нельзя инвестировать в экономики ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского перебраться из Киева во Львов
6 Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров
7 В Госдуме не исключают конфискацию сбережений россиян
8 Кустурица станет главным режиссером Театра Российской Армии https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Чапаев эпичный
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