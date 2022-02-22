В Госдуме не исключают конфискацию сбережений россиян #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Путин наконец признал ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1... 2 КПРФ на митингах поддержит власть 3 В Свердловскую область везут 600 беженцев с Донбасса. Ради них выселили пациентов больницы 4 Американцам нельзя инвестировать в экономики ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского перебраться из Киева во Львов 6 Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров 7 В Госдуме не исключают конфискацию сбережений россиян 8 Кустурица станет главным режиссером Театра Российской Армии https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Чапаев эпичный



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