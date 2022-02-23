Санкции достали до элиты

Министерство финансов США назвало банки, против которых вводятся санкции. Речь идет о ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42-х их «дочках». Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР.

Под ограничения против «элит» попал председатель правления Промсвязьбанка, сын Михаила Фрадкова Петр и заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников, сын главы ФСБ России.

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На самом деле нам, коммунистам, такие санкции нравятся.

Что такое крупные банки с государственным участием? Это не кредитно-финансовые учреждения, живущие с кредитования клиентов, при этом принимающие участие в развитии экономики - нет, они ничем не рискуют, а лишь являются инструментом перекачивания государственных денег в частные карманы.

В чьи карманы? Да уж точне не в наши с вами. В России уже сформировалась "элита", тесно связанная как с высшими уровнями государственного управления, так и с крупным капиталом. Это не друзья президента, игравшие с ним в футбол во дворе, тренировавшиеся в секции самбо или учившиеся в высшей школе КГБ. Это уже их дети, второе поколение. Они уже облепили плотным слоем весь верх государственной пирамиды, и снизу туда уже не пробиться, будь ты хоть семи пядей во лбу.

Велика ли беда от того, что часть благ, к которым они имеют доступ, станет для них недоступна? Мы уже давно живем с ними в разных мирах, мы уже с трудом понимаем друг друга, хоть и говорим пока на одном языке. Нам все равно не понять трагедии лишиться воскресного шопинга в Милане. А им - что такое месяц питаться "Дошираком".

Ослабляя правящий класс в России, Запад приближает и без того неизбежную революцию - она опять может произойти в стране периферийного капитализма, а вовсе не в центре западного мира...

Все же понимают, что Путин восстанавливает не Советский союз, а Российскую империю времен Александра Третьего. Да еще по рецептам своего любимого философа Ильина, большого поклонника Гитлера. Он уже с великими на равной ноге, он уже об исторических свершениях мечтает.

Вот только сыновья имперской элиты шли почему-то в имперскую армию, где погибали за царя и Отечество. Кстати, и дети советских начальников воевали: у Сталина воевали оба сына, один погиб; у Хрещева сын погиб; сын Микояна стал героем Советского союза... Молодой Брежнев 40 раз высаживался с десантом на Малую землю.

А сын бывшего главы СВР совсем не Джеймс Бонд, он банком руководит. И сын главы ФСБ руководит банком. Сын Патрушева, как известно, министр сельского хозяйства - тоже поначалу окончил академию ФСБ, а потом банк ВТБ, потом Россельхозбанк и министерство...

Они, безусловно, элита. Но что они сами по себе, без питательной среды, вскормившей их?

Не думаю, что кто-нибудь из них, подобно 28-летнему генералу Кутайсову, безусловно, ставшему генералом "по блату", спосбен отдать свою жизнь в сражении при Бородино. Они уже с рождения свыклись с мыслью, что "эта страна" существует исключительно для их удобства.

Такие в атаку не ходят.

А.Б.