Власовцы и бандеровцы вместе выполняют планы лидеров мирового империализма

Обращение Владимира Путина комментирует руководитель РОТ ФРОНТа, Секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин

Кор.: Виктор Аркадьевич, Путин признал независимость ДНР и ЛНР, и даже подписал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Вы давно поддерживали эти шаги. Насколько Вы удовлетворены случившимся? Как расцениваете обращение президента.

В.Т.: Сам факт признания народных республик Донбасса наша партия приветствовала бы ещё много лет назад. Поскольку речь идет о помощи народу в противостоянии карательным операциям настоящих нацистов киевско- бандеровской модификации. В таких условиях можно пойти на союз хоть с чёртом. А вот объемная и, прямо скажем, весьма содержательная речь Путина, конечно, требует комментария коммунистов.

Кор.: Что бы Вы выделили как главное?

В.Т.: Главное подтвердил сам Путин. По большому счету он, может быть, невольно, но признал, что речь идёт не столько о защите русского народа Донбасса и какой-либо справедливости. А об империалистических интересах самого крупного хищника мирового капитала – США и их союзников по НАТО. С какой-то почти детской обидой Путин вспоминает эпизод 2000 г., когда он спросил Клинтона о возможности вступления России в НАТО: «Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и так далее. Так и хочется спросить: зачем, зачем все это, ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага?»

И утерев набежавшую слезу, сам же президент делает вывод: «Ответ только один: дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом, просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности».

Вот уже из этого эпизода можно сделать главный вывод: перед нами или просто не очень политически грамотный человек, или лукавый и беспринципный политикан. Владимир Ильич Ленин, которого Путин так невысоко оценил в своей речи (мы к этому ещё ниже вернемся), ещё в 1916 г. в популярном очерке «Империализм, как высшая стадия капитализма» всё разъяснил всему миру. Что горстка наиболее развитых империалистических стран грабит весь мир. И за место в этом ряду идет жесточайшая борьба. Россия в сильном развитом виде на этом мировом рынке никому из соперников не нужна. Если бы Володя Путин получше учился и больше бы доверял материализму, а не древним церковным догматам и пронацистскому философу Ильину, он бы это знал и не вел страну в империалистическую бойню. Стравить Россию и Украину – это давняя мечта, а теперь реальные планы США и ЕС. Здесь нет ничего личного или злого умысла – это только бизнес, как говорят наши западные партнеры. Капитализм заказывали? Получите. Таким образом, буржуазные власти РФ и Украины выполняют планы более сильных и опытных империалистов с искренним задором, и я бы сказал, даже творческим порывом. И вина буржуазных властей России в этом процессе несомненна, и перед народом Донбасса, Украины и, конечно, России. Они тащили страну в капитализм под флагами демократического рыночного социализма с человеческим лицом. Получили. И нечего уже в который раз пытаться прятаться за ошибки большевиков и Ленина. Только самые темные люди могут на это повестись.

Кор.: Ну или самые неподготовленные. Молодежь, которая не знает ничего о советских временах. А что, Путин снова вспоминал про атомную бомбу, заложенную большевиками и Лениным под СССР?

В.Т.: Ну а как же иначе? Я бы сказал, творчески развивал, наворачивая нелепости одну за другой. Начал с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Что тут скажешь? Даже со школьным багажом знаний можно предположить, что более логично утверждать, что современная Россия исторически создана Украиной во главе с матерью городов русских – Киевом!

Далее Путин привычно возмущается о якобы раздаче большевиками земель и привилегий национальным республикам: «Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые, безгранично растущие, националистические амбиции на окраинах бывшей империи?» Наверное, не мне одному в этот момент захотелось спросить Путина: «А как с барского плеча сегодня покупается лояльность Чечни властям России и лично Путину? Сколько это стоит бюджету и глубинному народу русскому?»

В ряде вопросов Путин, можно сказать, даже прогрессирует. Например, он высказался про политику большевиков по отношению к малым народам и республикам так: «На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. Но это только на первый взгляд. Объяснение есть. После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизительные условия Брестского мира в то время, когда кайзеровская Германия и её союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешён, и на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны».

Вот здесь Путин уловил суть. Которую большевики и Ленин нисколько не скрывали, а даже подчеркивали. Общая задача стояла такая - любой ценой разбить белых, господ Колчака и Деникина, и их помощников – интервентов 14 государств, дабы сохранить власть рабочих и крестьян. Остальные вопросы имели второстепенное и третьестепенное значение. Об этом Ленин прямо писал в письме рабочим и крестьянам Украины.

А вывод Путина о том, что «ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой, это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным», также очевиден как несостоятельный и даже лживый. Ленинские принципы прошли проверку Великой Отечественной войной, в которой друзья Путина, любимый философ и полосатый флаг воевали по другую сторону фронта - на стороне гитлеровцев. Это исторический факт и главный классовый вывод. Путин пробует от этого уйти: «Конечно, событий прошлого уже не изменить, но мы должны хотя бы сказать о них прямо и честно, без всяких оговорок, да и без всякой политической окраски». Вот это прелестно. Это как - без политической окраски? Просто глупость? Классовый вывод такой - власовцы и бандеровцы тогда воевали по одну сторону фронта! А сегодня? Вроде бы между собой, а на деле вместе работают на интересы самых мощных и реакционных капиталов.

Кор.: А что там Путин выдал весёлого про то, что Украину и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина»?

(Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация).

В.Т.: Это он опять про результат большевистской политики, мол «так и возникла советская Украина. Ленин её автор и архитектор». «А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется».

Мог бы президент и дальше пойти. Имени В.И. Ленина можно назвать весь Советский Союз. Ленин его автор и архитектор. А попытки Путина представить дело таким образом, что Сталин в дальнейшем ушел от ленинской модели на свою, тоталитарную, тоже не новы. Это из архива троцкистов.

Путин не может, скорее - не хочет понять, что основные ленинские принципы были и сталинскими. Советская власть как форма реализации диктатуры пролетариата - это тот фундамент, на котором строился СССР – без господ роттенбергов, вексельбергов, абрамовичей, усмановых, потаниных, ковальчуков, дерипасок, прохоровых и пр. сотоварищей Путина с хорошими русскими корнями, сегодня служащими скрепами …

Ленинские и сталинские принципы работали и обеспечили Советскому Союзу победу над фашизмом и величайшие достижения СССР во всех областях жизни.

Кор.: Так Путин вроде бы сожалел о распаде Союза? Считает, что этого можно было избежать?

В.Т.: Внешне Путин вздыхал, и почти искренне причитал, что Сталин не убрал из конституции положение о суверенитете республик и праве наций на самоопределение, право республик на выход из Союза: « Всё же жаль, очень жаль, что из базовых, формально-юридических основ, на которых была построена вся наша государственность, не были своевременно вычищены одиозные, утопичные, навеянные революцией, но абсолютно разрушительные для любой нормальной страны фантазии. О будущем, как это часто бывало у нас и раньше, никто не подумал».

Вот здесь Путин ошибается дважды. Во-первых, право свободного выбора и выхода, как в людском брачном союзе, работает на укрепление сознательного выбора. На деле в крепком браке не используется имеющееся право на выход из него не потому, что это пустая декларация, а потому, что если семья дружная, крепкая и счастливая, не требуется никуда выходить. Что подтвердил референдум марта 1991 г., на результаты волеизъявления которого Ельцин с Кравчуком, Шушкевичем и Путиным просто наплевали.

А во-вторых, неправда, что никто не думал. Никто не думал о предательстве социализма, о возвращении деления людей на господ и слуг. Это так. Вернее, почти так. Были всё же и такие люди, кто об этом думал – власовцы, предатели страны, воевавшие на стороне фашистов. Они думали. Почти как и Путин, но у них не получилось.

Кор.: А теперь?

ВТ.: Теперь борьба продолжается. Путин в своем Обращении бичует результаты правления Киева: «С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию ‒ в разы, на газ для домохозяйств ‒ в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, им приходится буквально выживать».

Вот здесь мы прямо подскажем президенту: Стоп. А ну давай-ка и про Россию. Проблемы то общие!

С фашизмом на Донбассе борются, прежде всего, шахтеры и трактористы, народ Донбасса, честные люди Украины и России и привлечённые силы буржуазной демократии, но коренное решение вопроса может быть только одно, как в 1945 г. – Красное знамя с серпом и молотом над Кремлем и Киевом! Социализм!

Беседу вел Дмитрий Волгин. 22 февраля 2022 г. Ленинград