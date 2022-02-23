Головная боль для народа

И действительно для народа прибавляется головной боли, а фактически нищета. Наконец президент изволил признать республики ДНР и ЛНР, хотя для народа это надо было сделать ещё в 2014 году. Расходов бы было меньше, а народу в этих республиках больше. На первых порах республики надо поддержать материально, восстанавливать разрушенное хозяйство в том числе шахты. Эксперты подсчитали и оказывается потребуется не менее полутора миллиардов рублей ежегодно. Для России это копейки, а вот для народа это не восполнимая потеря. Откуда правительство возьмёт такие средства? Конечно с налогов населения. Олигархи у нас на особом положении и налоги платят , чтобы экономика совсем не загнулась и не более того.

На телевидении и даже на радио каждый день идут ролики на которых родители просят нищий народ собрать два, четыре миллиона на лечение больных детей и ведь народ помогает, потому что дети меняются. Значит на одних деньги собрали, появились другие больные. Почему Мишустину не обратится к олигархам, собрать полтора миллиарда рублей для помощи признанным республикам. Ведь это не в долларах, а в деревянных. Для олигархов эта сумма практически не заметна.

Как только в интернете появилось это утверждение сразу появились отзывы. "Российская власть затеяла это не с целью помочь людям ДНР, ЛНР. Цель другая. Две признанные республики это огромный полигон для распила и пилить будут старательно. Дай Бог, хоть треть из этой суммы дойдёт до республик". И нет опровержений. На каждой серьёзной стройке исчезают миллиарды. Там где выделяются большие деньги есть воровство. Даже при ремонте правительственной резиденции, в котором проживает президент. Вот поэтому головная боль добавится у народа. Не исключено, что наши олигархи или просто воровской элемент ринется в эти республики, скупать то, что будет давать доход. Такое же творится в Крыму.

С тех пор как президент занял Кремль и окунулся с головой в политику предшественника и продолжил её по каким то причинам часто стал вспоминать о российских революциях. Вспоминал в 2005 году и в последующие. По его мнению революции - это зло. Распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа века. Это было заявлено в 2005 году видно понял, что без революции не обойтись. Напомнил об этом и в 2021 году. "Россия исчерпала свой лимит на революции. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства". Хорошо сказано. И кто это "мы"? Революции сметают руководителей государств, которые царствуют, но не развивают государство. Конечно президент этого не хочет. А что народ? 22 года у руля и нет никакого эволюционного развития. Народ нищает, в России не осталось друзей и даже нейтральных государств. Миллиарды долларов ежегодно выводятся к нашим врагам и нет этому конца. А если Запад и США действительно арестуют миллиарды наших олигархов и чиновников вместе с недвижимостью, что будет тогда? Революции не избежать. Так кто виноват, что в России нет развития? Думаю, что каждый скажет, президент. В стране нет ни одного крупного предприятия в котором бы не участвовали иностранцы . Некоторые предприятия уже полностью перешли под управление иностранцев. Например, торговля. Что Россия имеет от такого управления? Мизерный налог, а вся прибыль уходит хозяевам за границу. Даже Сбербанк скоро полностью перейдёт в подчинение американцам. Миллионы долларов уходя за границу в качестве дивидендов. Мы кого кормим? Кто в России занимает главные финансовые должности? Набиуллина, Силуанов, которые выводят ежегодно миллиарды долларов и золото за рубеж. Президент толи не видит, толи поддерживает? Даже депутат от партии "Единая Россия" Е. Фёдоров заявил, что Россией руководят американцы. И тишина. И нет опровержений. Тогда зачем нам такой президент?

Иногда радует душу новый депутат М.Делягин. "Если бы не устраивала Путина Набиуллина, то её бы не было во власти, Такая же картина с Голиковой. Президента устраивает Голикова, которая развалила медицину и сейчас прежде времени умирают пенсионеры. Их врачи просто не обслуживают, всё занято вирусниками, даже министр разрешил не проводить плановые обследования и до какого времени никто не знает. А может вообще пусть идут в платные клиники. К этому подвела Голикова.

Сегодня каждый человек знает, что нищета зародилась в стране не просто так. Все средства которые зарабатывает народ выводятся за пределы страны и никто этот ручей не собирается останавливать. При этом нищета растёт, как её победить? Есть только один способ. Развивать экономику. Вводить новые высокотехнологичные рабочие места о которых президент говорил в первые года президентства. Ничего не делается, поэтому победить нищету не получится, хотя президент на словах планирует сократить на 50 процентов до 2030 года. А ведь в Союзе такого населения не было.

Президент в ежегодных посланиях, на совещаниях всегда говорит о искоренении коррупции. Намерение благое. А вот М.Делягин говорит иначе. "Где вы видели борьбу с коррупцией? Есть борьба с коррупционерами, но нет борьбы с коррупцией. Задача власти состоит в разграблении страны". Сказано смело, но справедливо. Как бы Михаил не попал под раздачу в преддверии выборов.

Смотрю я на президента и в голове возникает такая мысль. Основную часть жизни будучи президентом Путин прожил без семьи, а это сказывается на внутреннем состоянии мужчины. Возможно у него были женщины, но они прежде чем попасть в его апартаменты проходили несколько медицинских рук. Возможно какая то дама жила сутки, двое или даже неделю в золоте и белизне, но это для неё всё чужое - казённое. Президент как мужчина лишён женского обаяния, он всегда ложится один и не с кем поговорить по родственному, некого обнять. Ему стол накрывает обслуга и это тоже влияет на внутреннее содержание. А если бы накрывала на стол родная и потом сидя напротив смотрела на него влюблёнными глазами как он ест, то муж мог и даже застесняться. И вот после этого он едет как таракан в банке на работу - ранее так говорил журналисту. Жена могла спросить его за обедом о том почему так мало повысил зарплату народу. Ведь жить на 15 - 20 тысяч рублей практически невозможно. Ведь кроме родного человека его об этом никто не спросит. Домашнее одиночество президента приводит к жёсткости по отношению народа. Ему некогда думать о народе, есть масса других проблем, тем более что его окружают люди не дальновидные и даже туповатые

С признанием республик обвалился биржевой рынок. Доллар скакнул за 80. Инфляция за январь этого года приблизилась к 10 %. На этой почве заявил В.Володин: "Надо верить в свою валюту, надо думать о развитии и тогда рубль восстановится". От веры до развития экономики дистанция огромного размера. Надо не верить, а работать, закрыть канал вывоза миллиардов за рубеж. Где 25 миллионов высокотехнологичный рабочих мест?