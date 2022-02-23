В Москве у здания администрации президента России задержали участников антивоенного пикета

В Москве у приемной администрации президента на антивоенном пикете задержали вокалиста группы «Аркадий Коц» Кирилла Медведева и муниципального депутата столицы Сергея Цукасова.

Медведев стоял с листом, на котором было написано "нет войне Кремля с против украинцев и россиян", а Цукасов с плакатом "Нет вторжению!". Задержанных доставили в ОВД Китай-город.

В отделе полиции на Медведева составили протокол об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП), а на выходе задержали и повезли в ОВД «Таганское» из-за акций против вырубки лесопарка под Троицком в Новой Москве.

Цукасова оставили в отделе полиции с протоколом о повторном нарушении правил проведения акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Как видим на фото, Сергей Цукасов стоит один, пикет одиночный, он ничего не нарушает.

Более того, в нашем УК есть статья 354 за разжигание войны, а Цукасов как раз агитирует против войны. То есть те, кто его задержал, выходит, занимают противоположную позицию? То есть разжигают войну?

УК РФ Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны

1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.