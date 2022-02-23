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Московский листок

Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы

Опубликовано 23.02.2022 в разделе комментариев 3

закон дума депутаты
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы

Все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой, заявил во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже.

"Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - сказал он.

По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, рассказал Боррель.

Это нечто новое в парламентской практике - наказывать депутатов за голосование. Даже национальные законодательства цивилизованных стран (не Украины и Турции, конечно) предполагают неприкосновенность депутатов, чтобы никто не мог оказывать на них давления. А тут вообще внешние силы начинают указывать депутатам национального собрания, правильно или нет они голосуют. После этого Парламентскую ассамблею Совета Европы надо просто закрывать, там уже нечего обсуждать.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Не думайте, что это чистая политика - сейчас цена на газ в Европе взлетит до 2 тысяч евро, и голосовавшие за санкции неплохо заработают. А еще больше заработают те, против кого направлены санкции - за такие деньги можно и в Крыму отдохнуть.

Для Путина вон в Батилимане уже строят.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
фсб+ написал 23.02.2022 12:45
а я читаю получаю моральное удовлетворение
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(без названия)
Sprat написал 23.02.2022 12:19
Форум МСК превратился в пропутенскую помойку. Больше не читаю. А жаль.
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Re:
Truzadrottttt написал 23.02.2022 11:58
Что-то я не понял, надежда российского социализма г-н Делягин тоже под санкции попал?.. Печалиться нужно не о старушке Европе, для которой газ вырастит с 1000 до 2000, а о наших китайских "партнерах", что этот самый газ итак по 150 покупают, а в свете надвигающихся событий могут выторговать себе и 100, и 75.
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