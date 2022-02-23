Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы

Все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой, заявил во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже.

"Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - сказал он.

По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, рассказал Боррель.

Это нечто новое в парламентской практике - наказывать депутатов за голосование. Даже национальные законодательства цивилизованных стран (не Украины и Турции, конечно) предполагают неприкосновенность депутатов, чтобы никто не мог оказывать на них давления. А тут вообще внешние силы начинают указывать депутатам национального собрания, правильно или нет они голосуют. После этого Парламентскую ассамблею Совета Европы надо просто закрывать, там уже нечего обсуждать.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Не думайте, что это чистая политика - сейчас цена на газ в Европе взлетит до 2 тысяч евро, и голосовавшие за санкции неплохо заработают. А еще больше заработают те, против кого направлены санкции - за такие деньги можно и в Крыму отдохнуть.

Для Путина вон в Батилимане уже строят.

А.Б.