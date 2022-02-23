Сегодня День советской армии и военно-морского флота

Так он назывался раньше, еще дед мой его именно под таким названием отмечал, боевой был офицер. Начал под Сталинградом, автоматчиком на танке, закончил в Померании, командиром взвода танков. Не вижу причин менять название.

Сейчас принято считать, что 23 февраля 1918 года ничего примечательного не произошло, никаких славных побед.

Да, побед не было, скорее, наоборот. В те дни Ленин писал в "Правде": "Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции; (...) не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве (…) В Советской республике нет армии".

Но 23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности!»

И советская республика перешла от дурацкого "ни мира, ни войны, а армию распустить" к строительству своих вооруженных сил. Любопынтно, что и автором лозунга "армию распустить", и главой реввоенсовета и наркомвоенмором стал один и тот же человек - Лев Троцкий.

23 февраля в городе Валке впервые наступавшие до того беспрепятственно немецкие части вступили в бой с отрядом латышских стрелков - тех самых, которые и стали первыми защитниками социалистического отечества.

Всех причастных - с праздником!