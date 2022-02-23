Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Сегодня День Советской армии и военно-морского флота https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Санкции достали до элиты https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Путин признал ДНР и ЛНР в границах областей, а Совфед разрешил ввести войска в Донбасс https://forum-msk.org/material/power/... 4 Признание ДНР и ЛНР облегчило ФНБ на 2 триллиона рублей 5 Европейский суд по правам человека применил 39 правило в отношении Заремы Мусаевой (https://pytkam.net/wp-content/uploads...) 6 Эрдоган назвал неприемлемым признание ЛДНР и пообещал России ответ в Черном море 7 В Москве у здания администрации президента России задержали участников антивоенного пикета https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Казахстан не собирается признавать ЛНР и ДНР 9 Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы из-за голосования по ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1... 10 ВЦИОМ: россиянам не нужны деньги для полноценной жизни https://forum-msk.org/votes/blank.htm...



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