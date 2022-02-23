Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Сегодня День Советской армии и военно-морского флота https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Санкции достали до элиты https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Путин признал ДНР и ЛНР в границах областей, а Совфед разрешил ввести войска в Донбасс https://forum-msk.org/material/power/...
4 Признание ДНР и ЛНР облегчило ФНБ на 2 триллиона рублей
5 Европейский суд по правам человека применил 39 правило в отношении Заремы Мусаевой (https://pytkam.net/wp-content/uploads...)
6 Эрдоган назвал неприемлемым признание ЛДНР и пообещал России ответ в Черном море
7 В Москве у здания администрации президента России задержали участников антивоенного пикета https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Казахстан не собирается признавать ЛНР и ДНР
9 Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы из-за голосования по ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1...
10 ВЦИОМ: россиянам не нужны деньги для полноценной жизни https://forum-msk.org/votes/blank.htm...
|
|