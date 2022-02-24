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Московский листок

Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении чрезвычайного положения

Опубликовано 24.02.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении чрезвычайного положения

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) с 24 февраля на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует особый правовой режим с 2014 года. За соответствующее решение в среду проголосовали 335 депутатов. 

***

А что такого случилось на Украине, что нужно вводить чрезвычайное положение в Одессе? Мне кажется, что "95-й квартал" на Банковой несколько затянулся, пора уже готовить чаевые гардеробщику.

Нет, допустим тетя Хася будет теперь ходить за кефиром в каске образца 1943 года, причем не позднее восьми часов - позже патруль начнет принимать ее за русского диверсанта. Естественно, кто ж еще ходит в такой каске по Одессе?

Но кто придумал, что воевать нужно исключительно при чрезвычайном положении? В таких случаях объявляют войну, а не режим ЧП. Украина, если верить заявлениям официальных лиц, воюет с Россией почти 8 лет, но почему-то не хочет в этом признаваться. Хотя все и так знают.

Звонил в Донецк, третьи сутки пошли, как не обстреливают. Может, в этом дело? Восемь лет обстреливали постоянно, а тут перестали. Действительно ситуация чрезвычайная. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
либшер написал 24.02.2022 01:39
А что такого случилось на Украине
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