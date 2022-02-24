Невиновны, но перспективы дела туманные

19 февраля 2022 года в пространстве "Только сами", прошёл вечер в поддержку политзаключённых Льва Скорякина и Руслана Абасова. Напоминаем, 20 декабря 2021 года двое в масках развернули перед зданием ФСБ лозунг неодобренного ФСБ содержания, и более того, зажгли перед оным лозунгом файер. Естественно, последовала неотвратимая кара. Активисты Левого Блока Руслан Абасов и Лев Скорякин очутились за решёткой СИЗО.

Отметим, что Льва Скорякина на месте проведения мероприятия вообще не было, даже по данным следствия. Однако, столь «жалкие» отмазки не спасают от неотвратимого возмездия. Если тебя не было на акции, а посадить всё равно хочется – можно назначить организатором!

Итак, вечер в поддержку. Мероприятие началось с выступления группы "Аркадий Коц".

Далее выступили адвокаты политзаключённых Руслана и Льва – Александр Саламов и Евгения Григорьева.(*)

Александр Саламов рассказал:

«Было возбуждено уголовное дело в отделе дознания по ч. 1 ст. 212 потом они (Скорякин и Абасов) были оставлены на ночь в изолятор временного содержания Юго-Западного округа. Затем этой же ночью (то есть, в ночь с 24 на 25 декабря 2021 г.) прокурором межрайонной прокуратуры было принято решение о том, что их дело должно быть переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 212 - на вторую часть.

Один из ребят держал зажжённый файер. Это они (правоохранители) квалифицировали как предмет, который можно использовать в качестве оружия. Ну, у нас есть и федеральный закон об оружии, у нас есть и сложившаяся правоприменительная практика, которая очевидно не рассматривает такой предмет в качестве оружия. Как справедливо отметил наш товарищ Василий Кузьмин в интервью «Новой газете», чтобы файер можно было привязать к этой роли, нужно, чтобы они кому-то тыкнули им в глаз.

В обвинение, которое было предъявлено, содержится информация о том, что здание отдела ФСБ, о котором идёт речь, было атаковано зажжённым файером. В ходе осмотра протокола места происшествия вот эта капсула выгоревшего файера была найдена и изъята в качестве вещественного доказательства - находилась возле дверей ФСБ.

Однако по объяснениям ребят - никто ни дымовую шашку, ни файер в направлении здания не бросал. И этому есть объективное свидетельство - видеозаписи, которые получены и исследованы в установленном законом порядке. Есть свидетельские показания очевидцев, которые подтверждают, что в направлении здания ФСБ никаких бросков файеров не было.

С точки зрения закона, состав «хулиганства» не натягивается, потому что никакого посягательства и угрозы ни материальным объектам, ни людям, в том числе, не было.

Но есть вторая составляющая - вся наша жизнь, в которой мы живём. И вот с точки зрения этой реальной жизни - перспективы, мягко говоря, очень туманные.

То, что они притянули, то, что они в эту резиновую конструкцию ребят поместили – это останется на их совести. И на совести тех людей, которые возбудили это уголовное дело".

«Сейчас идёт закручивание гаек. Как вы думаете, ну, если за игру в Майнкрафт дали 5 лет!» - прокомментировала Евгения Григорьева «суровость» предъявленного обвинения.

«Здесь происходит вечер в поддержку политзаключённых Льва Скорякина и Руслана Абасова. Это два молодых левых активиста, чья вина состоит лишь в том, что они просто пришли и поздравили сотрудников наших правоохранительных органов с днём чекиста (с точки зрения автора материала подобное поздравление вызвало у сотрудников ФСБ острый комплекс неполноценности). Были зажжены файера и развернут плакат «С днём ВЧК». Более того, Льва Скорякина там вообще не было. Он проходит как организатор. Из чего следователи и оперуполномоченные взяли, что Лев был организатором – непонятно. Одного человека взяли из дома, второго взяли с улицы из кафе. Следственные действия, оперативно розыскные мероприятия проводились с грубыми нарушениями. Например, допросы, судебные действия велись в ночное время. Никому нельзя допрашивать после ноля часов или проводить судебные заседания в ночное время.

У них (Абасова и Скорякина) обвинение - хулиганство, связанное с насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов. Причём, с применением оружия. Простые обычные файера, которыми играют дети, стали оружием. Причём, потерпевшего от броска файера нет, но насилие есть.

(*) Напоминаем, данные адвокаты сотрудничают с проектом ОВД инфо, а ОВД-инфо включён за активную деятельность по защите прав граждан, в ряды иноагентов. Почему наши власти называют организации, защищающие права граждан, иноагентами, автор материала не знает.