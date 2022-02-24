Кто подставил кролика Роджера?

Катастрофа, которая происходит в мозгах украинского политикума, связана с их убеждением, что верная служба Западу гарантирует сохранность капитала, власти и причастности к международной элите.

В течение десятилетий это убеждение сформировало лютых антироссийских олигархов и политиков , которые не имели ни малейшего отношения к этническому западноукраинскому крылу.

Они были убеждены, что гавканье и поливание грязью России – надежная защита от всех передряг.

Эта оголтелая русофобия подкармливалась дрессированными бандами, тонтон-макутами, ккоторые ревностно следили, кого из конкурентов хозяев можно обвинить в «работе на Путина».

Вспомните, как обвиняли друг друга Порошенко и Зеленский на последних выборах, кто из них больше служит Путину, хотя, на самом деле и Коломойский, стоявший тогда за Зеленским, и Порошенко, уж никак не могли даже условно считаться «пророссийскими».

Все политики после Майдана соревновались друг с другом, кто более нецензурно и оскорбительно выскажется в адрес «немытой России», какие еще ущемления для русских и их языка можно придумать, какие унижения нужно ввести для жителей Донбасса, чтобы лишить их пенсий и пособий и т.д.

И вдруг теперь им открылась простая вещь.

Это не они использовали покровительство Запада для безнаказанных плевков и оскорблений в адрес России.

Это Запад использовал их, чтобы прикрыться ими, как охотник прикрывается от медведя сворой собак.

Для западных покровителей – они расходный материал, отвлекающая шавка, которой медведь может переломать хребет в любую минуту.

Медведь пока только рыкнул в их сторону, а они уже растеряно оглядываются, где же их надежный защитник с ружьем, ведь не могут же они действительно загрызть медведя.

А охотник скрылся за дверью, сказав «фас».

И тут до них начало доходить…