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Московский листок

Кто подставил кролика Роджера?

Опубликовано 24.02.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Кто подставил кролика Роджера?

Катастрофа, которая происходит в мозгах украинского политикума, связана с их убеждением, что верная служба Западу гарантирует сохранность капитала, власти и причастности к международной элите.

В течение десятилетий это убеждение сформировало лютых антироссийских олигархов и политиков , которые не имели ни малейшего отношения к этническому западноукраинскому крылу.

Они были убеждены, что гавканье и поливание грязью России – надежная защита от всех передряг.

Эта оголтелая русофобия подкармливалась дрессированными бандами, тонтон-макутами, ккоторые ревностно следили, кого из конкурентов хозяев можно обвинить в «работе на Путина».

Вспомните, как обвиняли друг друга Порошенко и Зеленский на последних выборах, кто из них больше служит Путину, хотя, на самом деле и Коломойский, стоявший тогда за Зеленским, и Порошенко, уж никак не могли даже условно считаться «пророссийскими».

Все политики после Майдана соревновались друг с другом, кто более нецензурно и оскорбительно выскажется в адрес «немытой России», какие еще ущемления для русских и их языка можно придумать, какие унижения нужно ввести для жителей Донбасса, чтобы лишить их пенсий и пособий и т.д.

И вдруг теперь им открылась простая вещь.

Это не они использовали покровительство Запада для безнаказанных плевков и оскорблений в адрес России.

Это Запад использовал их, чтобы прикрыться ими, как охотник прикрывается от медведя сворой собак.

Для западных покровителей – они расходный материал, отвлекающая шавка, которой медведь может переломать хребет в любую минуту.

Медведь пока только рыкнул в их сторону, а они уже растеряно оглядываются, где же их надежный защитник с ружьем, ведь не могут же они действительно загрызть медведя.

А охотник скрылся за дверью, сказав «фас».

И тут до них начало доходить…



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Всего комментариев к статье: 1
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Прибалтийские шкранды во втор. МВ вырезали на своей территории всех евреев!
578549310TOTBOGDATOT! написал 24.02.2022 02:25
Таки гитлер застрелился от зависти - он такого сделать не сумел! То таки да!
"Катастрофа, которая происходит в мозгах украинского политикума, связана с их убеждением, что верная служба Западу гарантирует сохранность капитала, власти и причастности к международной элите.
В течение десятилетий это убеждение сформировало лютых антироссийских олигархов и политиков , которые не имели ни малейшего отношения к этническому западноукраинскому крылу.
Они были убеждены, что гавканье и поливание грязью России &#8211; надежная защита от всех передряг."
- Таки чего вы на них напали??? То таки это обычное мировоззрение бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных - то таки да! Таки у них в галаве других мыслей просто нет и не было - таки алигархи одного с ними ума - то таки да...
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