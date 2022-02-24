Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Все-таки Путин начал

Опубликовано 24.02.2022 в разделе комментариев 4

украина война киев
Все-таки Путин начал

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». 

Минобороны России выступило с официальным заявлением по ситуации вокруг Украины. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя.

Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям, передает ТАСС.  

Ранее Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не несет угрозы. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

***

Это ошибка, которая будет стоить очень дорого. Вспомним, как Ельцин вводил войска в Чечню в 1994-м. Расхлебываем до сих пор.

А Украина побольше Чечни будет.

Признаюсь, я сильно преувеличивал разумность российского руководства... А теперь на войне как на войне.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Чечня- это не Грузия и не Украина, а Россия.
Помним написал 24.02.2022 10:14
Напомните, пжста, кто здесь хихикал над путинским ультиматумом?
Ответить
(без названия)
ййййй написал 24.02.2022 10:12
Хохлы могут просто сдаться. Им это все также нафиг не уперлось.
Интереснее, почему вообще были приняты такие решения.
.
Очень надеюсь, что теперь уже точно "больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене". Единственный позитивный результат будет.
Ответить
(без названия)
404 написал 24.02.2022 10:04
Все стало понятно тогда, когда В.Путин заявил о границах ДНР и ЛНР.
Для этого нужно было открыть карту Украины и глянуть, что многие населенные пункты, контролируемые украинцами, входят в границы этих республик. В том числе, Краматорск и Мариуполь.
Ответить
(без названия)
Украина цэ фейк написал 24.02.2022 10:02
Украину придумали большевики! Началась декоммунизация Украины!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Без чего из перечисленного ваша жизнь была бы неполной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госд...
23.02.2022
Есть две России, и в одной все в порядке, а вот в другой...
Есть две России, и в одной все в порядке, а вот в ...
23.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Невиновны, но перспективы дела туманные (0)
Можем повторить. Но совсем не то, что хотели (0)
Все-таки Путин начал (4)
Кто подставил кролика Роджера? (17)
Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении чрезвычайного положения (13)
Есть две России, и в одной все в порядке, а вот в другой... (2)
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы (1)
Сегодня День советской армии и военно-морского флота (25)
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы (14)
В Москве у здания администрации президента России задержали участников антивоенного пикета (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: [невозмутимо]
Дарья Митина Дарья Митина: Сам себе приговор подписал
Дарья Митина Дарья Митина: Мы будем жить теперь по-новому
Дарья Митина Дарья Митина: Подумалось тут
Дарья Митина Дарья Митина: К главной новости часа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss