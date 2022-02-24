Все-таки Путин начал

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России выступило с официальным заявлением по ситуации вокруг Украины. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя.

Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям, передает ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не несет угрозы. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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Это ошибка, которая будет стоить очень дорого. Вспомним, как Ельцин вводил войска в Чечню в 1994-м. Расхлебываем до сих пор.

А Украина побольше Чечни будет.

Признаюсь, я сильно преувеличивал разумность российского руководства... А теперь на войне как на войне.

А.Б.