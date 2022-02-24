Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Можем повторить. Но совсем не то, что хотели

Опубликовано 24.02.2022 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Можем повторить. Но совсем не то, что хотели

Признаюсь, ещё вчера я надеялся, что российскому начальству хватит здравого смысла, чтобы вместо полномасштабной войны ограничиться спектаклем с пограничными инцидентами и обмениваться с соседнями именно пропагандистскими, а не военными ударами. Ресурсов для большой и серьезной войны у России нет — ни военных, ни экономических, ни морально-политических. Современная война это не только про пушки и танки, но прежде всего про деньги, логистику, производство. По всем этим параметрам дела в путинской РФ обстоят неважно.

 

Тем не менее Путин и его ближайшее окружение решили пойти ва-банк и сделали ставку на блицкриг, который позволит за несколько дней решить все проблемы. Расчет строится на том, что украинское государство рассыпется после первых же нескольких ударов, после чего надо будет проводить уже полицейскую операцию и «зачищать территорию». Даже если события пойдут по такому сценарию, перспективы полицейской операции выглядят не особенно хорошо: не из-за ожидаемого сопротивления, а из-за неминуемого масштабного хаоса, справиться с которым вряд ли удастся. Однако это ещё оптимистический сценарий.

 

Куда более вероятно то, что после первых успехов наступление начнет буксовать. Если украинское государство не развалится в течение ближайших трех-четырех дней, то начнется затяжная война, на ведение которой сил нет, а главное, к которой никто не готовился. И в этом случае козыри оказываются уже на другой стороне, поскольку украинские военные будут получать необходимые ресурсы извне в практически неограниченном количестве, а у армии РФ такой возможности нет. Для того, чтобы не допустить подобного положения, пришлось бы не просто оккупировать всю территорию соседнего государства, но и плотно перекрыть границу с Польшей. Имеющихся 200 тысяч военнослужащих для решения такой задачи не хватит. И это, кстати, отлично понимают сами российские генералы.

 

Несомненно, значительная часть жителей Харькова, Мариуполя, Одессы и даже Киева будет скорее рада перейти под российское управление или продолжит жить по принципу «моя хата с краю». Но эти люди ждали, что их города будут присоединять, а не бомбить. И если украинская государственная машина не коллапсирует в течение ближайших часов, они также лояльно будут выполнять указания своей власти, как выполняли бы указания российской оккупационной администрации. Причем делать они это будут не по убеждению, а просто из чувства самосохранения.

 

Надо отдать должное Владимиру Зеленскому, который в момент опасности, перейдя на родной русский язык, произнес лучшую речь в своей политической карьере. И сформулированное им настроение, скорее всего, передастся огромной массе его сограждан: мы этого не хотели, но придется отбиваться. То, что украинская власть тоже причастна к возникновению кризиса, в новой ситуации уже не имеет особого значения. Она оказалась в положении жертвы, а жертве сочувствуют, каким бы сомнительным ни было её прошлое. И это — важная черта именно русской культуры.

 

Многие сравнивают происходящее с началом Первой мировой войны, а иногда даже вспоминают нападение Германии на Польшу в 1939 году. Но в действительности сейчас повторяется (вплоть до целого ряда подробностей) история Крымской войны. Тогда император Николай I напал на Турцию в полной уверенности, что её армия и государство, в самом деле очень слабые, коллапсируют после первого же удара. Также он был уверен, что разложившийся и изнеженный долгим миром Запад ничего не сделает, тем паче, что русское продовольствие и сырье играло большую роль в экономическом развитии Европы. А имперская пропаганда тиражировала лозунг «Можем повторить!», ссылаясь на Отечественную войну 1812 года.

 

Чем закончилась тогдашняя авантюра, хорошо известно. Российская империя потерпела одно из самых тяжелых, а главное — самое позорное поражение в своей истории.

 

И если расчет на блицкриг не оправдается, то мы действительно «можем повторить», но не героический опыт 1945 года, а совсем другой исторический сюжет.



Рейтинг:   4.62,  Голосов: 13
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Сов ОК написал 24.02.2022 11:36
Если уже проводить аналогии с Крымской войной, то николаевская Россия все-таки не была такой гнилой и коррумпированной страной как сейчас, хотя тезис о ее коррумпированности и тиражируется. Для дворянства того времени было в порядке вещей пойти воевать и погибать.
Ответить
Думаю, что ЭтаСамая Сволочь переоценить свои силы и за это будет наказана вместе с нами.
Szanyas.. написал 24.02.2022 10:57
На бумаге, в отчетах, все гладко, народ поддерживает ЭтуСволочь, благосостояние граждан России растет, армия имеет современное высокоточное оружие, бюджет вот-вот лопнет от продажи углеводородов, только все это фейк как и вся ЭтаСволочнаяВертикаль.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Без чего из перечисленного ваша жизнь была бы неполной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госд...
23.02.2022
Есть две России, и в одной все в порядке, а вот в другой...
Есть две России, и в одной все в порядке, а вот в ...
23.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Невиновны, но перспективы дела туманные (0)
Можем повторить. Но совсем не то, что хотели (2)
Все-таки Путин начал (27)
Кто подставил кролика Роджера? (14)
Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении чрезвычайного положения (14)
Есть две России, и в одной все в порядке, а вот в другой... (2)
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы (1)
Сегодня День советской армии и военно-морского флота (25)
Евросоюз включил в черный список 351 депутата Госдумы (14)
В Москве у здания администрации президента России задержали участников антивоенного пикета (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: [невозмутимо]
Дарья Митина Дарья Митина: Сам себе приговор подписал
Дарья Митина Дарья Митина: Мы будем жить теперь по-новому
Дарья Митина Дарья Митина: Подумалось тут
Дарья Митина Дарья Митина: К главной новости часа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss