Можем повторить. Но совсем не то, что хотели

Признаюсь, ещё вчера я надеялся, что российскому начальству хватит здравого смысла, чтобы вместо полномасштабной войны ограничиться спектаклем с пограничными инцидентами и обмениваться с соседнями именно пропагандистскими, а не военными ударами. Ресурсов для большой и серьезной войны у России нет — ни военных, ни экономических, ни морально-политических. Современная война это не только про пушки и танки, но прежде всего про деньги, логистику, производство. По всем этим параметрам дела в путинской РФ обстоят неважно.

Тем не менее Путин и его ближайшее окружение решили пойти ва-банк и сделали ставку на блицкриг, который позволит за несколько дней решить все проблемы. Расчет строится на том, что украинское государство рассыпется после первых же нескольких ударов, после чего надо будет проводить уже полицейскую операцию и «зачищать территорию». Даже если события пойдут по такому сценарию, перспективы полицейской операции выглядят не особенно хорошо: не из-за ожидаемого сопротивления, а из-за неминуемого масштабного хаоса, справиться с которым вряд ли удастся. Однако это ещё оптимистический сценарий.

Куда более вероятно то, что после первых успехов наступление начнет буксовать. Если украинское государство не развалится в течение ближайших трех-четырех дней, то начнется затяжная война, на ведение которой сил нет, а главное, к которой никто не готовился. И в этом случае козыри оказываются уже на другой стороне, поскольку украинские военные будут получать необходимые ресурсы извне в практически неограниченном количестве, а у армии РФ такой возможности нет. Для того, чтобы не допустить подобного положения, пришлось бы не просто оккупировать всю территорию соседнего государства, но и плотно перекрыть границу с Польшей. Имеющихся 200 тысяч военнослужащих для решения такой задачи не хватит. И это, кстати, отлично понимают сами российские генералы.

Несомненно, значительная часть жителей Харькова, Мариуполя, Одессы и даже Киева будет скорее рада перейти под российское управление или продолжит жить по принципу «моя хата с краю». Но эти люди ждали, что их города будут присоединять, а не бомбить. И если украинская государственная машина не коллапсирует в течение ближайших часов, они также лояльно будут выполнять указания своей власти, как выполняли бы указания российской оккупационной администрации. Причем делать они это будут не по убеждению, а просто из чувства самосохранения.

Надо отдать должное Владимиру Зеленскому, который в момент опасности, перейдя на родной русский язык, произнес лучшую речь в своей политической карьере. И сформулированное им настроение, скорее всего, передастся огромной массе его сограждан: мы этого не хотели, но придется отбиваться. То, что украинская власть тоже причастна к возникновению кризиса, в новой ситуации уже не имеет особого значения. Она оказалась в положении жертвы, а жертве сочувствуют, каким бы сомнительным ни было её прошлое. И это — важная черта именно русской культуры.

Многие сравнивают происходящее с началом Первой мировой войны, а иногда даже вспоминают нападение Германии на Польшу в 1939 году. Но в действительности сейчас повторяется (вплоть до целого ряда подробностей) история Крымской войны. Тогда император Николай I напал на Турцию в полной уверенности, что её армия и государство, в самом деле очень слабые, коллапсируют после первого же удара. Также он был уверен, что разложившийся и изнеженный долгим миром Запад ничего не сделает, тем паче, что русское продовольствие и сырье играло большую роль в экономическом развитии Европы. А имперская пропаганда тиражировала лозунг «Можем повторить!», ссылаясь на Отечественную войну 1812 года.

Чем закончилась тогдашняя авантюра, хорошо известно. Российская империя потерпела одно из самых тяжелых, а главное — самое позорное поражение в своей истории.

И если расчет на блицкриг не оправдается, то мы действительно «можем повторить», но не героический опыт 1945 года, а совсем другой исторический сюжет.