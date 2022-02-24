Российские миллиардеры обеднели на $32 млрд

Состояние 23 российских миллиардеров сократилось на $32 млрд в этом году, при этом эскалация конфликта с Украиной может усугубить сокращение их активов, сообщает агентство Bloomberg.

Наибольшие потери понес Геннадий Тимченко, член совета директоров «Сибура» и «Новатэка». С 1 января этого года его состояние сократилось почти на треть. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с начала года потерял $6,2 млрд, а президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов ― $3,5 млрд.

Согласно списку миллиардеров страны, в котором 23 человека, чистая стоимость их активов в настоящее время составляет $343 млрд, тогда как в начале года этот показатель был равен $375 млрд.

Рынки рухнули на этой неделе после признания ДНР и ЛНР, в результате чего Германия остановила энергетический проект «Северный поток 2», а Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех физических лиц, включая Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.

Что произойдет с рынками сегодня, опасаюсь даже прогнозировать. Ну а с шопингом в Милане все ясно. Особенно обидно, что вчера Италия открыла авиасообщение с Россией...

А.Б.