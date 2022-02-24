Интеллигенция погнала народ на войну

Как и потребовала правящая элита США, Кремль начал войну с Киевом. Правда, на утро 24 февраля все СМИ как бы ошарашены – никто не произносит слово «война».

А я по поводу раскручивания войны между Россией и Украиной, накануне сделал небольшой ролик на 8 с лишним минут.

https://www.youtube.com/watch?v=5oKiuAPV9wo

Как всегда, когда я делаю ролики сам, даю и свой текст: «Во всём западном мире нарастает возмущение граждан против длящейся уже третий год тирании правительственных идиотов, и особенно опасно для правящей элиты мира, для этих идиотов, восстание в Северной Америке. Дело в том, что в юридические основы создания англоязычных колоний заложено не просто право народа на восстание против тиранов, но и обязанность каждого человека восстать. Обязанность! В США ещё 250 лет тому в Декларацию независимости было вписано: если правительство «обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, право и долг народа свергнуть такое правительство».

Люди, понятное дело, уже не те, но чем дальше развиваются события, тем быстрее будет доходить до всех, что смести такую тупую и подлую элиту – это долг народа.

Поэтому, с точки зрения интересов элиты, событиям в Канаде нельзя дать распространиться на США и на Европу, но для этого надо эти события подавить, а для этого замолчать, пока их не подавят, а для этого надо дать подконтрольным элите средствам массовой информации повод, о чём говорить.

И мировой жандарм – США – даёт команду своим холуям в Кремле и в Киеве начать войну друг с другом – сделать что-то, что отвлечёт народы мира от борьбы граждан Канады с тиранией.

И эти кремлёвско-киевские холуи начали действовать, приняв поводом для обострения отношений между странами ситуацию на Донбассе, - ситуацию, которая уже длится 7 лет без каких-либо перспектив своего решения. Кстати, донбасский кризис не имеет перспектив решения формально по вине Киева. Да, нацисты Киева вопят об оккупации Донбасса, и о том, что они, якобы, хотят Донбасс вернуть в подчинение Киева, но на самом деле не хотят и боятся его возвращение в состав Украины.

Ведь для этого нацистам Киева всего лишь надо было оговорить с властями Донбасса детали и условиях этого возвращения. И за 7 лет нацисты Киева этого не сделали, хотя подписали об этом Минские соглашения, хотя ООН их на это благословила. Почему они не возвратили Донбасс? Потому, что нацистам Киева совершенно не надо усиление позиций русскоязычного населения на Украине. Ну, зачем нужен Донбасс дебилам, способным только воровать и разрушать?

И поэтому как ни боится войны президент Украины, а нацисты Украины охотно начали провокации для её разжигания. И эти провокации начались в виде, якобы обстрелов территории Украины с стороны Донбасса.

Вот, якобы снаряд со стороны Донбасса ударил в стену детского садика и даже три воспитательницы были контужены. Но контузия – это удар по человеку, в данном случае удар взрывной волной. Но что же это был за взрыв такой, если взрывной волной даже стёкла не выбиты? Потом, в снаряде до 90% веса - это вес его стального корпуса, и при взрыве этот корпус разрывается на осколки, к примеру, снаряд, весом в 16 кг, при разрыве даёт полтысячи стальных осколков весом не менее 5 грамм и ещё чёрт знает сколько более мелких осколков. А в этой комнате, как видите, ни малейших следов разлёта осколков ни на стенах, ни на полу. И стоит без царапины закрытая на висячий замок дверь напротив дыры, дверь, в которую должна была попасть основная масса и осколков снаряда, и осколков кирпичной стены. То есть украинские нацисты пробили дыру в стене перфораторами и теперь выдают эту дыру за попадание снаряда. Ну, а замок на дверь директор садика повесила, чтобы эдакие патриоты попутно что-нибудь не украли.

Кремль укомплектован точно такими идиотами. Вот сообщение Кремля.

https://www.youtube.com/watch?v=bIO9UuM9Zr4

Обратите внимание, эта стоящая в густых бурьянах фанерная халабуда, не имеющая на подходе к ней даже тропинки, халабуда, которую называют гордым именем «пограничный пост», тоже не имеет ни единого осколочного повреждения, а там слева какой-то полуразрушенный временем сарайчик, видимо обозначает саму пограничную заставу. Идиоты обеих стран и не сильно напрягаются, чтобы создать повод к обострению ситуацию – брешут, что моча в голову стукнет. А моча у них не блещет интеллектом.

Но как бы то ни было, а 21 февраля кремлёвские холуи США начали телодвижения по присоединению Донбасса к России. Началось это позорище с так называемого заседания Совета безопасности России, которое объявили как бы неожиданным и экстренным. Репортаж с этого спектакля, по легенде, сразу шёл в эфир, причём началось совещание после 17 часов. Однако, судя по времени на часах выступающего Шойгу, показавших 12:48, это была запись, сделанная днём. Казалось бы, ничего криминального – записали совещание, а потом его дали в эфир. Однако этот Шойгу выступал всего 6 минут, но на часах выступающего Шойгу есть и время 13:38. Как это понять?

А ведь ответ один: этот спектакль репетировали минимум дважды, и поскольку первый вариант не понравился хозяевам кремлёвских холуёв, то они заставили Шойгу заново разучивать свою роль и читать текст. Причём, даже после репетиции это удавалось не каждому, вот бедняга, глава службы внешней разведки России, Нарышкин, скажем так, хорошо нюхнув, пытается вспомнить, что он тут делает и что ему тут надо говорить.

https://www.youtube.com/watch?v=sOwvQpHuWO0

Но самое забавное или трагическое, даже не это. Смотрите, проводит совещание один артист, играющий роль Путина, а читает с видеосуфлера обращение к нации второй артист, играющий Путина. Мне они видны и так, да и вы, если сбросите шоры с глаз и взглянете на них просто как на людей, с которыми вас знакомят, то увидите, что это разные люди.

Но если всё равно не видите, то посмотрите на ногти на их руках. У первого артиста прекрасный маникюрный мастер и холёные ногти, а второму ногти безразличны и ему их коротко постригли.

https://www.youtube.com/watch?v=krpItpsvOMA&t=1s

Казалось бы, ну что тут странного – провёл совещание Собеза и постриг ногти… Но подписывал–то договор опять артист с холёными ногтями.

А СМИ России радостно сообщают: «Совет Федерации единогласно дал разрешение президенту Владимиру Путину на использование российской армии в Донбассе». Какому Путину, дебилы?

И в результате, на Украине и в России погибнут десятки тысяч людей, исполняя команды неизвестных лиц, управляющих этими артистами, управляющих всей кремлёвской камарильей, включая так называемых «депутатов» и «сенаторов».

И все умные, и никто, даже помирая в этом конфликте, не спросит, кто вы такие, посылающие меня на смерть уроды?

И где Путин?

«Чисто интересно» - как так может быть, что вроде наделённые реальной властью люди вдруг отказываются от реальной власти и становятся марионетками в чужих руках? Какими-то вонючими артистами при своих должностях? Как они могут??

Во-первых, они за это получают доступ к корыту, причём в больших объёмах, нежели этим корытом пользуются настоящие руководители. И это корыто для них «фсё»!

Но главное – это тупость и нежелание умнеть, поскольку у них только и есть желание, что «хорошо жить».

Вот аналогия. Представьте, что должность пилотов самолёта сделали выбранной, и дебилы получили возможность при помощи тварей в Центризбиркоме залазить на эти должности. Залезли. А дальше? Нет, у них есть и свой аппарат советчиков, но ведь эти советчики такие же тупые, как и они. И дебилу в роли пилота «умные люди» из страны, в которой дебилы хранят украденное, говорят: «Не бзди! Садись в кресло пилота, а мы тебе с земли будем указывать, какие кнопки нажимать и как, и что крутить!». И дебил садится и крутит, не понимая, зачем он это делает и что получится.

В это трудно поверить, но вот я вам выше привёл пример.

Вопрос – а почему эти «руководители» не слушают свою, отечественную элиту? А она тоже тупая и, вот это-то номинальные «руководители» России не могут не понимать. Они это видят на собственном примере. Ну, разве могут умные люди пялится на совершенно разных людей в роли президента России, и блеять: «Мы за Путина!» - или: «Мы против Путина!»?

Так, что, по сути Гражданская война начата не из-за Путина, или путина, или их кукловодов. Гражданская война начата благодаря вам, тупая интеллигенция России и Украины.

Мне скажут – а причём тут интеллигенция Украины? Так она ещё тупее! Если бы не бегала с криками: «Путин – хуйло!», - а издевалась над тем, что в России вместо президента комики, и этой войны бы не было.