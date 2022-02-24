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Московский листок

Краткая информация по случаю войны

Опубликовано 24.02.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Краткая информация по случаю войны
Росавиация из-за ситуации на Украине приостановила полеты в 12 южных аэропортов до 2 марта
 
Ограничения на будут действовать с 24 февраля по 2 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
На данный момент приостановлена работа 12 аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Кроме того, пассажирам ближайших рейсов и встречающим не рекомендуется прибывать в вышеуказанные аэропорты.
Видимо, они рассчитывают закончить спецоперацию на Украине до 2 марта.
 
Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило приостановку судоходства в Азовском море с 4 утра. Об этом в четверг, 24 февраля, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».
Решение принято на основании прибрежного предупреждения, полученного от Министерства обороны.
 
В приграничных районах РФ введены ограничения
 
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. К ним относятся Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы, уточнил Аксенов.
Власти Курской области приняли решение перевести школьников в районах, которые граничат с Украиной, на дистанционное обучение, сообщил в четверг губернатор региона Роман Старовойт, передает ТАСС.
 
МЧС и губернаторы попросили увеличить размер суточных для беженцев почти в 2 раза
 
Врио главы МЧС России Александр Чуприян обратился к руководству «Единой России» с предложением увеличить размер суточного содержания беженцев, приезжающих из Донбасса в Россию. Сейчас на одного беженца в сутки полагается 800 рублей. Этих средств, по словам Чуприяна, не хватает.
Предложение врио главы МЧС поддержали губернаторы Рязанской, Самарской и Пензенской областей. Так, глава Рязанской области Николая Любимов сообщил, что в сутки на одного беженца уходит в среднем 1500 рублей. По словам Любимова, помогать беженцам за счет средств спонсоров постоянно не получится.
Напомним, сейчас, согласно постановлению правительства, на суточное содержание одного беженца из Донбасса полагается 800 рублей, из которых 550 рублей выделяются на проживание, 250 рублей — на питание. Эти деньги берут из регионального резервного фонда с перспективой возмещения из федерального бюджета. 
Думается, по итогам спецоперации станет ясно, нужно тратить эти деньги или достаточно будет просто вернуть граждан домой.


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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ко неиспользован написал 24.02.2022 13:05
на территории белгородской области зафиксировано 6 обстрелов с разрушениями, в пос Майский погиб ребенок. - оф. инфа от местного губера
в курской области тоже, обстрелы.
в харькове идут танковые бои.
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