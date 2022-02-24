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Московский листок

Маразматики войну все-таки начали

Опубликовано 24.02.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев

Итак, давешнее предупреждение, что маразматики могут начать войну, к сожалению, подтвердилось.

Сразу скажу - войну начинать было совсем не нужно. Даже для достижения всех поставленных целей, можно было обойтись без вторжения.

Но, как видим, не обошлись.

Ограничения на работу аэропортов, на судоходство в Азовском море объявлены до 2 числа, видимо, к этому времени намерены закончить. Имею сомнения.

Сейчас полно армейских сообщений о том, что украинское войска бегут, смазав пятки салом. Как спецпропаганду понимаю, но думаю, кто-то и не бежит. Пока что взяты только Станица Луганская в 5 верстах от линии разграничения и Счастье. На блицкриг похоже мало.

Пограничный пункт Теткино в Курской области попал под обстрел, который велся со стороны Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Но все украинские погранцы же сдались? Или не все?

Сообщают, что Харьков окружен , идут бои. Потери с обеих сторон. А это всего в 40 километрах от границы. Нет, не блицкриг.

К северу от Крыма уничтожена колонна украинских войск, есть видео. Значит, не бежали, а ехали к боевым позициям.

Думаю, что война не на неделю. Грозный вон тоже собирались брать одним полком. И в Славянск вошли со Стрелковым человек тридцать. И вот уже скоро восемь лет...



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Всего комментариев к статье: 1
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Зачем агента госдепа выпустили, безымянного
Кассандрюха написал 24.02.2022 14:40
Под шпиона косит?
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Маразматики войну все-таки начали
24.02.2022
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