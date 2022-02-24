Сегодня война, миллиардеры обеднели на $32 млрд

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Все-таки Путин начал https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Росавиация из-за ситуации на Украине приостановила полеты в 12 южных аэропортов до 2 марта https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море
4 В приграничных районах РФ введены ограничения
5 Украина выходит из соглашения об увековечении памяти о героизме народов стран СНГ в войне
6 Российские миллиардеры обеднели на $32 млрд, состояние Тимченко сократилось на треть на фоне конфликта с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Су-27 ВВС Украины улетел в Румынию
8 Турция не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины
9 МЧС и губернаторы попросили увеличить размер суточных для беженцев почти в 2 раза
10 ООН: Грязный воздух убил в два раза больше людей, чем коронавирус
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