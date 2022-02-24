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Московский листок

Сегодня война, миллиардеры обеднели на $32 млрд

Опубликовано 24.02.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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5 Украина выходит из соглашения об увековечении памяти о героизме народов стран СНГ в войне

6 Российские миллиардеры обеднели на $32 млрд, состояние Тимченко сократилось на треть на фоне конфликта с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1...

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Сегодня война, миллиардеры обеднели на $32 млрд
Сегодня война, миллиардеры обеднели на $32 млрд
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