Сегодня война, миллиардеры обеднели на $32 млрд #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Все-таки Путин начал https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Росавиация из-за ситуации на Украине приостановила полеты в 12 южных аэропортов до 2 марта https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море 4 В приграничных районах РФ введены ограничения 5 Украина выходит из соглашения об увековечении памяти о героизме народов стран СНГ в войне 6 Российские миллиардеры обеднели на $32 млрд, состояние Тимченко сократилось на треть на фоне конфликта с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Су-27 ВВС Украины улетел в Румынию 8 Турция не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины 9 МЧС и губернаторы попросили увеличить размер суточных для беженцев почти в 2 раза 10 ООН: Грязный воздух убил в два раза больше людей, чем коронавирус



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